Валюта нал
USD 343.90 344.60
RUB 5.52 5.57
EUR 402.00 402.74
Валюта бирж
USD/KZT
343.06
-0.002%
EUR/KZT
402.38
-0.004%
RUB/KZT
5.49
+0.004%
EUR/USD
402.38
-0.004%
EUR/CHF
402.38
-0.004%
EUR/JPY
402.38
-0.004%
GBP/USD
454.69
-0.001%
USD/CHF
343.06
-0.002%
USD/JPY
343.06
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
343.06 402.38 5.49
-0.002% -0.004% +0.004%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Частник без головы: в Минюсте Казахстана не считают Елекеева главой правления палаты ЧСИ

17.07.2018 16:05   629   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Министерство юстиции Казахстана 17 июля озвучило свое видение результатов внеочередного съезда частных судебных исполнителей, согласно которому правление палаты возглавил Кулахмед Бекетов.

Внеочередной съезд частных судебных исполнителей Казахстана, на котором избирался новый председатель правления Республиканской палаты ЧСИ, прошел в Астане 17 июля. Его преамбула была весьма скандальной: палата руководствуется уставом 2015 года, где председателя правления избирает не Съезд частных судебных исполнителей, а Президиум палаты, в составе которого входит 3 представителя от уполномоченного органа и по одному представителю частных судебных исполнителей от регионов.

Президиум палаты 11 июля избрал новым председателем своего правления Ирака Елекеева, однако на сайте министерства юстиции 16 июля текущего года появилось сообщение о проведении в этот день нового заседания Президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей под председательством Амангельды Абдолова, на этом заседании председателем правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей избран Кулахмед Бекетов.

Основатель Aviata и Тикетон Алексей Ли намерен купить онлайн-супермаркет Arbuz.kz ...
Основатель Aviata и Тикетон Алексей Ли анонсировал приобретение онлайн-супермаркета Arbuz.kz. Онлайн-супермаркет доставки продуктов питания, бытовой х...

Основатель Aviata и Тикетон Алексей Ли намерен купить онлайн-супермаркет Arbuz.kz

На следующий день, 17 июля, в столице прошел съезд частных судебных исполнителей, где должно было быть выражено одобрение одной из этих кандидатур: если верить сообщениям пресс-служб палаты ЧСИ и минюста, появившихся в тот же день, в среде частных судебных исполнителей назревает серьезный раскол.

Материалы по теме

Основатель Aviata и Тикетон Алексей Ли намерен купить онлайн-супермаркет Arbuz.kz

По итогам полугодия услуги в сфере культуры и развлечений подорожали на 5,5% за год

«Весь рынок телерадиовещания находится в зоне существенного риска»

Гражданская авиация Казахстана продолжает рост

Как изменились цены на жилье в июне 2018 года

Так, пресс-служба палаты во вторник первой сообщила о том, что на съезде «было одобрено решение Президиума (от 11 июля – Къ) об избрании председателем правления палаты Елекеева Ирака сроком на 3 года».

Спустя несколько часов официальный сайт министерства юстиции страны разместил информационное сообщение о том, что «участвовавшие на съезде частные судебные исполнители также высказали доверие новому председателю правления Бекетову К.Б.».

И та, и другая сторона пока не дали комментариев об образовавшемся двоевластии. Вместе с тем, пресс-служба палаты частных судебных исполнителей предоставила Къ решение судьи специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области Данияра Сариева, который 16 июля вынес решение о наложении запрета на действия главы президиума Республиканской палаты частных судисполнителей республики Амангельды Абдолова о смене председателя правления этой палаты.

По итогам полугодия услуги в сфере культуры и развлечений подорожали на 5,5% за год

Как следует из электронной копии данного решения, 16 июля, в специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области состоялось рассмотрение гражданского дела по иску Республиканской палаты частных судебных исполнителей Республики Казахстан к председателю Президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей Абдолову и РГУ «Министерство юстиции Республики Казахстан» о признании их действий незаконными.

«Суд определил: заявление Республиканской палаты частных судебных исполнителей Республики Казахстан о принятии мер по обеспечению иска удовлетворить, наложить запрет на председателя Президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей Абдолова Амангельды Аманиязовича, республиканское государственное учреждение «Министерство юстиции Республики Казахстан» на совершение действий, направленных на созыв, проведение и участие на заседаниях Президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей», - говорится в решении судьи, электронной версией которого располагает редакция.

В решении напоминается, что на это определение может быть подана частная жалоба либо принесено ходатайство прокурора с соблюдением требований статьи 429 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, в судебную коллегию по гражданским делам Атырауского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области в течение десяти рабочих дней со дня изготовления определения в окончательной форме.

«Весь рынок телерадиовещания находится в зоне существенного риска»

При этом в министерстве юстиции пока никак не прокомментировали данное решение суда.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    7

  • 2. Неоправданно высокие цены
    5

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    3

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    1

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    2

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас
Владимир Путин
Президент России

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное