Частник без головы: в Минюсте Казахстана не считают Елекеева главой правления палаты ЧСИ

Министерство юстиции Казахстана 17 июля озвучило свое видение результатов внеочередного съезда частных судебных исполнителей, согласно которому правление палаты возглавил Кулахмед Бекетов.

Внеочередной съезд частных судебных исполнителей Казахстана, на котором избирался новый председатель правления Республиканской палаты ЧСИ, прошел в Астане 17 июля. Его преамбула была весьма скандальной: палата руководствуется уставом 2015 года, где председателя правления избирает не Съезд частных судебных исполнителей, а Президиум палаты, в составе которого входит 3 представителя от уполномоченного органа и по одному представителю частных судебных исполнителей от регионов.

Президиум палаты 11 июля избрал новым председателем своего правления Ирака Елекеева, однако на сайте министерства юстиции 16 июля текущего года появилось сообщение о проведении в этот день нового заседания Президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей под председательством Амангельды Абдолова, на этом заседании председателем правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей избран Кулахмед Бекетов.

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На следующий день, 17 июля, в столице прошел съезд частных судебных исполнителей, где должно было быть выражено одобрение одной из этих кандидатур: если верить сообщениям пресс-служб палаты ЧСИ и минюста, появившихся в тот же день, в среде частных судебных исполнителей назревает серьезный раскол.

Так, пресс-служба палаты во вторник первой сообщила о том, что на съезде «было одобрено решение Президиума (от 11 июля – Къ) об избрании председателем правления палаты Елекеева Ирака сроком на 3 года».

Спустя несколько часов официальный сайт министерства юстиции страны разместил информационное сообщение о том, что «участвовавшие на съезде частные судебные исполнители также высказали доверие новому председателю правления Бекетову К.Б.».

И та, и другая сторона пока не дали комментариев об образовавшемся двоевластии. Вместе с тем, пресс-служба палаты частных судебных исполнителей предоставила Къ решение судьи специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области Данияра Сариева, который 16 июля вынес решение о наложении запрета на действия главы президиума Республиканской палаты частных судисполнителей республики Амангельды Абдолова о смене председателя правления этой палаты.

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Как следует из электронной копии данного решения, 16 июля, в специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области состоялось рассмотрение гражданского дела по иску Республиканской палаты частных судебных исполнителей Республики Казахстан к председателю Президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей Абдолову и РГУ «Министерство юстиции Республики Казахстан» о признании их действий незаконными.

«Суд определил: заявление Республиканской палаты частных судебных исполнителей Республики Казахстан о принятии мер по обеспечению иска удовлетворить, наложить запрет на председателя Президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей Абдолова Амангельды Аманиязовича, республиканское государственное учреждение «Министерство юстиции Республики Казахстан» на совершение действий, направленных на созыв, проведение и участие на заседаниях Президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей», - говорится в решении судьи, электронной версией которого располагает редакция.

В решении напоминается, что на это определение может быть подана частная жалоба либо принесено ходатайство прокурора с соблюдением требований статьи 429 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, в судебную коллегию по гражданским делам Атырауского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области в течение десяти рабочих дней со дня изготовления определения в окончательной форме.

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При этом в министерстве юстиции пока никак не прокомментировали данное решение суда.