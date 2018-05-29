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Торговые рынки начали страховать свое имущество

29.05.2018 15:19   3304   0

За последние 3-4 года события в Алматы, связанные с пожарами, всегда поднимают интерес различных организаций к страхованию жилых строений и иного имущества физических лиц. Ежегодные ЧП с завидной периодичностью уничтожают сотни домов, ТЦ, рынков и других зданий, а ущерб от разгула матушки-природы возмещает не страховая компания, а государство. Но, несмотря на это, добровольное страхование имущества пока не очень популярно у рядовых граждан Казахстана. 

В итоге данные о реальных продажах страховок говорят о том, что драйвером этого рынка выступает обязательное страхование автомашин. Если говорить в целом, доля застрахованного имущества рынков и торговых центров на сегодняшний день ничтожно мала – страховые полисы имеют около 5-7% граждан. В основном застраховано имущество, приобретенное в кредит.  

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К сожалению, не у каждого предприятия или физического лица есть запасной план предусмотреть все возможные неблагоприятные ситуации и подготовиться к их решению самым профессиональным способом. 

Малый бизнес – пожалуй, самый незащищенный сектор экономики, особенно уязвим в кризисные времена. В непредвиденных ситуациях на грани закрытия часто оказываются ИП и малые предприятия, которые имеют небольшой доход, арендуют помещения или оборудование и выплачивают кредиты. «Как показывают последние случаи, минимум каждый директор или обычный житель психологически должны быть готовы к этому. Важно на сегодня быть предусмотрительным, въедливым, внимательным, скрупулезным – это и есть управление риск-менеджментом», считают в СК Евразия. «Это и подтолкнет развитие страхового рынка, и повысит доверие клиентов к страхованию, и снизит нагрузку государства по расходам в чрезвычайных ситуациях. И последствия таких бедствий, которые в последние годы происходят в Казахстане, уже не будут восприниматься так трагично». 

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Сегодня понятие «бизнес» ассоциируется у людей с большим риском. И даже после знаменитого пожара в «Адеме» и других рынках, к сожалению, не все владельцы средних и маленьких компаний до сих пор заключили договоры, связанные со страхованием товаров в обороте, торгового оборудования и складских остатков, со страховыми компаниями, надеясь обеспечить себе уверенность в завтрашнем дне. Как итог предприниматели вновь поставили свой бизнес под удар.  

Но есть рынки в Казахстане, которые всерьез задумались о страховании своих ценностей. Компания ТОО «Достар Алуа» застраховала свой оптовый рынок «Казына» по страхованию имущества на 1 млрд тенге. Общая площадь застрахованного объекта составила 3 792,6 кв. м. Основные риски, которые присутствуют в страховании рынка «Казына», – это ущерб в результате пожара, взрыва, стихийных бедствий, повреждения водой, противоправные действия третьих лиц.  

«Констатируем, что бизнес страхует свои риски по мере необходимости. Тем не менее, этот сегмент страхового рынка развивается, но медленно. К большому сожалению, предприниматели, которые не заключают такого рода договоры, нередко терпят колоссальные убытки. Как страховщики, мы уверены, что востребованность страхования товаров в обороте, торгового оборудования и складских остатков после событий на многих алматинских рынках и торговых центрах повысится, и страховщики в этом плане должны усердно проработать появление новых направлений, связанных с добровольными видами страхования», считают специалисты СК Евразия.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    123

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    111

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    325

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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