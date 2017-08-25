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Участники Совета банков развития ЕАЭС обсудили сотрудничество по поддержке экспорта

25.08.2017 19:45   2563   0

В рамках форума «Евразийская неделя» в г. Астана состоялось второе заседание Совета банков развития стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Участники заседания обсудили возможности активизации сотрудничества в целях развития торговли и инвестиций на пространстве ЕАЭС посредством финансовых инструментов поддержки взаимного несырьевого экспорта, а также кооперационного несырьевого экспорта на рынки третьих стран.

В ходе заседания Совета Министр торговли Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина отметила, что в настоящее время между ЕАЭС и рядом стран ведутся переговоры о заключении соглашений о свободной торговле. Данные соглашения рассматриваются со стороны ЕЭК как «системный инструмент поддержки экспорта», поскольку речь идет о снижении таможенных пошлин на импорт товаров со стороны стран, привлекательных с точки зрения экспорта для государств ЕАЭС. «Естественно, без финансовой поддержки экспорта продукции Союза таких мер будет недостаточно. Очень важно, чтобы банки развития совместно вырабатывали инструменты, которыми будут содействовать выводу на внешние рынки экспортной продукции - как национальной, так и кооперационной составляющей», - подчеркнула представитель ЕЭК.

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Председатель АО «Банк Развития Казахстана» Болат Жамишев на заседании Совета напомнил, что БРК ранее в рамках другой интеграционной площадки, - Межбанковского объединения стран Шанхайской Организации Сотрудничества, - выступил с инициативой взаимной поддержки несырьевого экспорта на пространстве ШОС. «Мы готовы взаимодействовать со всеми институтами развития, поскольку при поддержке экспорта всегда нужны банки-партнеры», - отметил Б.Жамишев.

При этом БРК может профинансировать как непосредственно казахстанского экспортера, так (через зарубежный банк-партнер) и импортера казахстанской продукции. Б.Жамишев проинформировал коллег о возможностях организаций, входящих в Холдинг «Байтерек», в части инструментов поддержки несырьевого экспорта: БРК, АО «БРК-Лизинг», АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Глава БРК акцентировал внимание коллег на важности совместной работы в рамках Совета на уровне экспертов, что повысит эффективность сотрудничества банков развития стран ЕАЭС.

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Данияр Акишев
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