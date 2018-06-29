Услуги в области спорта и организации отдыха в Казахстане подскочили за год на 14%

По итогам I квартала текущего года спортивные услуги и услуги по организации отдыха составили 48,6 млрд тг - на 14,3% больше, чем годом ранее.

43% услуг пришлось на оба ключевых мегаполиса - 25,9% на культурную столицу, Алматы и еще 17,1% - на Астану.

Примечательно, что наибольший рост объемов услуг зафиксирован в сфере деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков (сразу на 82,9% за год, до 4,1 млрд тг), а также - фитнес-клубов - сразу на 77,7%, до 4 млрд тг.

За счет населения было оказано 28,3% услуг в области спорта и организации досуга, против 20,6% годом ранее.

Цены на услуги в области отдыха, развлечений и культуры поднялись по итогам мая на 0,6% к апрелю и на 5,6% за год.

При этом основное удорожание произошло за счет роста цен на услуги парков развлечений - на 2% за месяц и на 6,3% за год. Услуги спортивных комплексов, напротив, дешевеют - на 0,2% за месяц и на 0,5% - год-к-году.

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