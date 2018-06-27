В 2019 году экспорт казахстанских автобензинов может составить порядка около 1 млн 200 тыс. тонн

В 2019 году экспорт казахстанских автобензинов может составить порядка 1 млн - 1 млн 200 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря успешному завершению модернизации трёх отечественных НПЗ, сообщает пресс-служба АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ).

Как отмечается в распространенном письме КМГ, суммарная мощность трех заводов после выхода всех установок на полную производственную мощность увеличится с 14,5 до 16,6 млн тонн нефти в год. Вся продукция модернизированных заводов соответствует экологическим классам К4 и К5 (аналог Евро-4 и Евро-5).

В письме также отмечается, что новые возможности отечественных нефтеперерабатывающих заводов позволяют не только обеспечить внутреннюю потребность Казахстана в собственных нефтепродуктах, но и создают предпосылки для экспорта продукции в другие страны.

До конца 2018 года в Казахстане ожидается профицит светлых нефтепродуктов в объеме 400 тысяч тонн. Это 1,5 месячный объем потребности населения РК в топливе.

«У нас уже накоплены существенные объемы автомобильного бензина. Именно с этим связаны вопросы ввода конвенционного запрета на импорт из России. Теперь нам необходимо подписать все необходимые документы с сопредельными странами – это занимает определенное время. И, начиная с осени, мы сможем экспортировать нашу продукцию в первую очередь в близлежащие страны – Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан»,- приводятся в письме слова зампредседателя правления по транспортировке, переработке, маркетингу нефти АО «НК «КазМунайГаз» Д.Тиесова.

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Кроме того в КМГ отметили, что в следующем году, если объемы загрузки НПЗ будут соответствовать заявленным планам, экспорт может составить порядка 1 млн – 1 млн 200 тыс. тонн автобензинов.

Ещё одним достижением модернизации является налаживание производства на казахстанских НПЗ авиатоплива международного стандарта Jet-A1.Стандарт топлива Jet-A1 официально введен в действие на территории Республики Казахстан с 22 мая 2018 года. Это означает, что все заинтересованные лица (НПЗ, аэропорты) становятся пользователями этого стандарта и могут производить топливо данной марки.

В дальнейшем будет проведена работа с независимыми консультантами для проведения оценки готовности НПЗ и аэропортов РК к приемке и заправке авиатоплива Jet А-1 по новому стандарту.На выпуск авиатоплива международной марки Jet-A1все три завода перейдут в 2020 году.

Справка:

Jet-A1 – это авиатопливо, которым заправляют самолеты в США, Европе и некоторых странах СНГ. Оно менее пожаро-взрывоопасно, чем другие стандарты авиатоплива.