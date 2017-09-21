В Алматы начала работу IX международная бизнес-конференция «Торговая миссия 2017»

21 и 22 сентября в Алматы проходит международная бизнес-конференция «Торговая миссия 2017», которая в этом году собрала более 100 участников из 7 стран мира.

«Сегодня и завтра мы буем говорить об электронной коммерции. В этом году оборот электронной коммерции впервые превысит $1 млрд, если правительство ничего нового не придумает. В этом же году ожидается большое событие – принятие программы «Цифровой Казахстан». Она может изменить многое. Программа достаточно хорошо проработана, есть ключевые показатели KPI. Есть конкретные направления, по которым стоит двигаться уже сейчас», - отметил на открытии конференции Константин Горожанкин, президент АКИБ.

Лейтмотивом торговой мисси выбран апорт. Это не только название яблока, но и некая аббревиатура. Здесь А означает Ай-ти (IT-технологии) и активность, П- почта и еще раз почта, О – оптимизация и оптимизм, Р – рациональность и решительность, Т- транспорт и творческий подход.

По словам Горожанкина, конференция собрала более 100 участников из 7 стран.

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В 2017 году на конференцию прибыли представители иностранных делегаций – представители почтовых операторов из Эстонии, Российской Федерации, Украины, Киргизии.

Гости конференции станут участниками 2-х основных секций «Импорт» и «Экспорт», где найдут ответы на многие интересующие вопросы по данной теме.

Напомним, ежегодно в международной конференции «ТМ» принимают участие более 100 делегатов: руководители логистических и курьерских компаний, представители зарубежных почтовых администраций, главы министерств и государственных ведомств Республики Казахстан, члены интернет-ассоциаций и интернет-сообществ, ведущие игроки интернет-рынка Казахстана, международные дистанционные компании, эксперты и специалисты в области налогового и таможенного права, инноваций и IT, представители средств массовой информации.

Фото: Олег Спивак