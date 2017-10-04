В Алматы состоялась битва стартапов среди начинающих предпринимателей

Организаторы III международного фестиваля TechGarden Fair’17 определяли лучший из более чем 200 стартап-проектов, выполненных казахстанскими разработчиками. Начинающие предприниматели, в свою очередь, получили возможность не только представить свои идеи и продукты на суд жюри и ведущих игроков рынка, но и принять участие в мастер-классах, проведенных признанными гуру стартап-индустрии.

В рамках официальной церемонии, предшествовавшей битве стартапов, генеральный директор Almaty Tech Garden Санжар Кеттебеков поделился планами относительно развития отрасли в целом и СЭЗ ПИТ, в частности. За последние 18 месяцев, отметил спикер, состав участников СЭЗ ПИТ обновился на 35%. За тот же период получена практически третья часть всей выручки СЭЗ, начиная с ее основания в 2006 году. Рост инвестиций составил 142%, количество наименований производимой на территории ПИТ продукции выросло с 205 до 305. Костяк участников свободной экономической зоны состоит из 81 компании, работающей в сфере IT — это и финтех-компании, и игроки, специализирующиеся на таких направлениях, как интернет вещей, электронная коммерция, образовательные технологии, облачные услуги.

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«В числе участников СЭЗ ПИТ 7 телекоммуникационных компаний и 13 компаний, работающих в сфере электроники. Количество последних уменьшилось, поскольку сегодня все более актуальной становится сервисная модель. Мы являемся оператором 1% от совокупного годового дохода недропользователей, направляемого на НИОКР. На сегодняшний день размер средств, собранных у недропользователей, достиг отметки в 2,8 млрд тенге, и наша основная задача заключается в том, чтобы перенаправить эти деньги на развитие цифровых направлений», — прокомментировал Санжар Кеттебеков.

Сейчас в Алматы сосредоточено более 60% отечественных IT-компаний, так что бывшая столица логичным образом становится центром разработки стартап-проектов и создания инфраструктуры, способствующей их развитию.

Еще одна сфера, в которой фонд планирует помогать казахстанским стартаперам — это доступ к альтернативным источникам финансирования, включая первичное размещение монет криптовалюты, или Initial Coin Offering (ICO). ICO — это новый метод привлечения инвестиций на основе технологии блокчейн, который набирает стремительную популярность во всем мире. Для подготовки участников Startup Kazakhstan к выходу на ICO планируется запуск ICO-инкубатора.

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О возможностях и рисках, связанных модной темой криптовалют и с пока еще не слишком известным механизмом ICO, участникам и гостям TechGarden Fair рассказал директор по инвестициям инвестиционного фонда Altair Capital Management Дмитрий Фирскин. Сегодня, отметил российский эксперт, часто проводят параллели между ICO и IPO. На первый взгляд, такое сравнение правомочно, но на самом деле отличий множество, начиная с того, что IPO проводят крупные компании со стабильной выручкой, состоявшейся историей, а компании, проводящие ICO, зачастую находятся на стадии презентации. По мнению г-на Фирскина, ICO предоставляет маленьким инвесторам уникальную возможность принять участие в финансировании будущих гигантов, дать маленький чек и, возможно, получить небольшую долю в крупной компании. С другой стороны, на рынке ICO появляется много недобросовестных компаний.

Российский эксперт также рассказал участникам TechGarden Fair, какими критериями руководствуются венчурные фонды при выборе проектов для инвестирования. Очень поучительным с точки зрения рассмотренных кейсов оказался своеобразный мастер-класс, организованный Александром Мартинкевичем — заместителем директора Парка высоких технологий Минска. Молодым командам, уверен белорусский эксперт, необходимо изначально разрабатывать проекты, ориентируясь не только на домашний рынок, но и на рынки других государств, а также понимать, какой продукт и какие функции нужны реальным пользователям. «Число инвесторов, желающих вкладывать средства в IT, достаточно велико, но начинающим предпринимателям, если есть возможность, лучше брать деньги у тех, кто действительно знает, как устроен IT-сектор. В этом случае вместе с финансовыми ресурсами стартапы получат доступ к рынку и к необходимым связям», — уверен г-н Мартинкевич.

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Командам, представлявшим свои проекты на суд жюри TechGarden Fair, пока только предстоит искать дорогу к своим пользователям. Впрочем, молодые разработчики показали не только IT-проекты. Команда из КазНУ им. аль-Фараби разработала новую технологию производства углеродного волокна. Еще одна из команд представила технологию изготовления покрытия для солнечных коллекторов из рисовой шелухи. Однако главный приз в размере 500 тыс. тенге получил проект «Бухта.кз», позволяющий самостоятельно и бесплатно заполнять бухгалтерские документы.