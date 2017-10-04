Валюта нал
USD 342.30 342.70
RUB 5.89 5.92
EUR 400.50 401.50
Валюта бирж
USD/KZT
343.61
-0.004%
EUR/KZT
404.26
-0.006%
RUB/KZT
5.95
-0.008%
EUR/USD
404.26
-0.006%
EUR/CHF
404.26
-0.006%
EUR/JPY
404.26
-0.006%
GBP/USD
456.11
-0.006%
USD/CHF
343.61
-0.004%
USD/JPY
343.61
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
343.61 404.26 5.95
-0.004% -0.006% -0.008%
Рынки
Нефть Brent
55.79
-0.004%
Нефть WTI
50.05
-0.007%
Золото
1277.4
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.023%
Жилье Астана
926
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.79 50.05 1277.4
-0.004% -0.007% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Алматы состоялась битва стартапов среди начинающих предпринимателей

04.10.2017 16:30   1067   0 Автор: Ирина ТРОФИМОВА

Организаторы III международного фестиваля TechGarden Fair’17 определяли лучший из более чем 200 стартап-проектов, выполненных казахстанскими разработчиками. Начинающие предприниматели, в свою очередь, получили возможность не только представить свои идеи и продукты на суд жюри и ведущих игроков рынка, но и принять участие в мастер-классах, проведенных признанными гуру стартап-индустрии.

В рамках официальной церемонии, предшествовавшей битве стартапов, генеральный директор Almaty Tech Garden Санжар Кеттебеков поделился планами относительно развития отрасли в целом и СЭЗ ПИТ, в частности. За последние 18 месяцев, отметил спикер, состав участников СЭЗ ПИТ обновился на 35%. За тот же период получена практически третья часть всей выручки СЭЗ, начиная с ее основания в 2006 году. Рост инвестиций составил 142%, количество наименований производимой на территории ПИТ продукции выросло с 205 до 305. Костяк участников свободной экономической зоны состоит из 81 компании, работающей в сфере IT — это и финтех-компании, и игроки, специализирующиеся на таких направлениях, как интернет вещей, электронная коммерция, образовательные технологии, облачные услуги. 

Портфель займов кредитования торговой отрасли в Казахстане вырос на 14 млрд тенге...
После 7 месяцев сокращения, в августе текущего года, банки вернулись к увеличению кредитования оптовой и розничной торговли. За месяц объем кредитного...

Портфель займов кредитования торговой отрасли в Казахстане вырос на 14 млрд тенге

«В числе участников СЭЗ ПИТ 7 телекоммуникационных компаний и 13 компаний, работающих в сфере электроники. Количество последних уменьшилось, поскольку сегодня все более актуальной становится сервисная модель. Мы являемся оператором 1% от совокупного годового дохода недропользователей, направляемого на НИОКР. На сегодняшний день размер средств, собранных у недропользователей, достиг отметки в 2,8 млрд тенге, и наша основная задача заключается в том, чтобы перенаправить эти деньги на развитие цифровых направлений», — прокомментировал Санжар Кеттебеков.

Материалы по теме

Портфель займов кредитования торговой отрасли в Казахстане вырос на 14 млрд тенге

В Казахстане теряют востребованность юристы и экономисты

В Казахстане замедляется рост численности высокооплачиваемых специалистов

За год сумма инвестиций в животноводческий комплекс выросла почти на 15 млрд тенге

БРК обозначил стратегической задачей рост финансирования

Сейчас в Алматы сосредоточено более 60% отечественных IT-компаний, так что бывшая столица логичным образом становится центром разработки стартап-проектов и создания инфраструктуры, способствующей их развитию.

Еще одна сфера, в которой фонд планирует помогать казахстанским стартаперам — это доступ к альтернативным источникам финансирования, включая первичное размещение монет криптовалюты, или Initial Coin Offering (ICO). ICO — это новый метод привлечения инвестиций на основе технологии блокчейн, который набирает стремительную популярность во всем мире. Для подготовки участников Startup Kazakhstan к выходу на ICO планируется запуск ICO-инкубатора.

В Казахстане теряют востребованность юристы и экономисты

О возможностях и рисках, связанных модной темой криптовалют и с пока еще не слишком известным механизмом ICO, участникам и гостям TechGarden Fair рассказал директор по инвестициям инвестиционного фонда Altair Capital Management Дмитрий Фирскин. Сегодня, отметил российский эксперт, часто проводят параллели между ICO и IPO. На первый взгляд, такое сравнение правомочно, но на самом деле отличий множество, начиная с того, что IPO проводят крупные компании со стабильной выручкой, состоявшейся историей, а компании, проводящие ICO, зачастую находятся на стадии презентации. По мнению г-на Фирскина, ICO предоставляет маленьким инвесторам уникальную возможность принять участие в финансировании будущих гигантов, дать маленький чек и, возможно, получить небольшую долю в крупной компании. С другой стороны, на рынке ICO появляется много недобросовестных компаний.

Российский эксперт также рассказал участникам TechGarden Fair, какими критериями руководствуются венчурные фонды при выборе проектов для инвестирования. Очень поучительным с точки зрения рассмотренных кейсов оказался своеобразный мастер-класс, организованный Александром Мартинкевичем — заместителем директора Парка высоких технологий Минска. Молодым командам, уверен белорусский эксперт, необходимо изначально разрабатывать проекты, ориентируясь не только на домашний рынок, но и на рынки других государств, а также понимать, какой продукт и какие функции нужны реальным пользователям. «Число инвесторов, желающих вкладывать средства в IT, достаточно велико, но начинающим предпринимателям, если есть возможность, лучше брать деньги у тех, кто действительно знает, как устроен IT-сектор. В этом случае вместе с финансовыми ресурсами стартапы получат доступ к рынку и к необходимым связям», — уверен г-н Мартинкевич.

В Казахстане замедляется рост численности высокооплачиваемых специалистов

Командам, представлявшим свои проекты на суд жюри TechGarden Fair, пока только предстоит искать дорогу к своим пользователям. Впрочем, молодые разработчики показали не только IT-проекты. Команда из КазНУ им. аль-Фараби разработала новую технологию производства углеродного волокна. Еще одна из команд представила технологию изготовления покрытия для солнечных коллекторов из рисовой шелухи. Однако главный приз в размере 500 тыс. тенге получил проект «Бухта.кз», позволяющий самостоятельно и бесплатно заполнять бухгалтерские документы.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    13

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    20

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    37

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    107

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное