В Алматы стартовал «Mining World Central Asia-2017»

На 25% выросло число участников 23-й международной выставки «Mining World Central Asia-2017» и составило 300 компаний - ведущих производителей и дистрибьюторов оборудования, технологий и услуг для горнодобывающих и горноперерабатывающих комплексов из 25 стран мира.

В Алматы с 20 по 22 сентября начала работу 23-я Центрально-Азиатская международная выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» («Mining World Central Asia 2017»). Одновременно с ней проходят профильные выставки: 14-я казахстанская международная выставка «Дорожное и промышленное строительство, коммунальная техника» («Kazcomak-2017») и 3-я Казахстанская международная выставка «Технологии и оборудование для металлообработки» («Metaltech-2017»).

Впервые в работе выставки принимает участие Британская ассоциация производителей горного оборудования ABMEC, а отдел международной торговли посольства Великобритании представит механизмы сотрудничества в горнорудном секторе в рамках индустриализации 4.0. Британские компании успешно работают в Казахстане и инвестируют в экономику Республики Казахстан, предоставляя передовые технологии и развивая опыт и навыки своих сотрудников.

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По словам Айбека Ижанова, руководителя государственного учреждения «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Южказнедра» в городе Алматы», выставка «Mining World Central Asia» стала отличной площадкой для международного сотрудничества и обмена опытом.

«За годы проведения выставки, она стала авторитетной площадкой для обсуждения и принятия практических решений в горнорудной отрасли. Уверен, что работа выставки будет способствовать развитию горнорудной отрасли Казахстана. Она является одним из приоритетных направлений развития экономики Республики Казахстан. В силу последних планируемых изменений в законодательстве республики Казахстан, ожидаемого принятия кодекса, дальнейшего развития национального банка данных, а также развитие геологического кластера в городе Алматы, работа выставки будет способствовать дальнейшему развитию горнорудной отрасли», - считает он.

В свою очередь Тулеген Муханов, первый заместитель исполнительного директора, «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», отметил необходимость проведения таких выставок для обмена опытом и новыми технологиями.

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«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий объединяет в своем составе более 100 компаний отрасли - это все крупнейшие компании. В данном форуме участвует более 300 компаний из 25 стран – крупнейший форум не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Я думаю, что за время выставки представители крупнейших компаний и их специалисты обменяются опытом. Ведь здесь представлены новейшие технологии, горное оборудование – это очень важно для Казахстана, ведь мы сегодня проводим модернизацию предприятий отрасли, внедряем новые технологии», - подчеркнул Муханов.

Г-жа Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, чрезвычайный и полномочный посол ЮАР в РК напомнила о плодотворном и продолжительном сотрудничестве стран.

«Многие еще не знают, что Казахстан и ЮАР поддерживают связь между странами более 25 лет. Иногда не знают или недооценивают, что ЮАР является страной, в которой очень высоко развита горнорудная промышленность. Казахстан и ЮАР наделены огромными запасами минеральных ресурсов. В ЮАР, помимо многих других минеральных ресурсов, сосредоточены запасы урана и алмазов. Надо отметить, что горнорудная промышленность в ЮАР является наиболее безопасной с точки зрения промышленной безопасности, и с 1994 года в этой отрасли не было серьезных нарушений в технике безопасности. У нас самые глубокие шахты в мире, поэтому мы копаем глубоко, и нам важно, чтобы то оборудование, которое мы используем в работе, было очень надежным», - рассказала посол.

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Напомним, что в прошлом году основными темами переговоров между представителями ЮАР и Республики Казахстан в рамках деловой программы выставки стали перспективы партнерства двух стран в горно-металлургической индустрии, а также увеличения добываемых ископаемых в Южной Африке и привлечения инвесторов.

В своем выступлении г-н Йорн Розенберг, генеральный консул Германии, отметил, что на долю РК в центрально-азиатском регионе приходится более 80% торгового оборота Германии.

«В этом году Германия и Казахстан отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений между странами. Это большой срок и за это время возникло большое количество дружественных связей и разного рода контактов. Не удивительно, что в этой связи Германия имеет большое количество контактов и не в последнюю очередь в области экономики. Казахстан для Германии является одним из основных экономических партнеров, потому что на долю РК в центрально-азиатском регионе приходится более 80% нашего торгового оборота. И поэтому неудивительно, что на этой выставке Германия представляет 24 компании. Большая часть из них – небольшие, специализированные», - сказал он.

Помимо экспозиционной составляющей, запланирована насыщенная деловая программа по наиболее актуальным вопросам отрасли: тематические круглые столы, презентации и семинары, на которых участники обсудят различные технические вопросы, а также перспективы сотрудничества и инвестиционные проекты. Помимо этого, деловая программа включит заседание «горного клуба», главной задачей которого является развитие профессиональных связей и расширение делового общения специалистов горного дела, обсуждение в неформальной обстановке «горячих» тем и обмен опытом между компаниями в развитии и управлении горным производством.

Организаторы отмечают 25%-ный рост экспозиции «Mining World Central Asia» в 2017 году. Свое участие подтвердили около 300 компаний из 25 стран мира – ведущие производители и дистрибьюторы оборудования, технологий и услуг для горнодобывающих и горноперерабатывающих комплексов, среди которых: Aramine, Caterpillar, CFTGroup, Dressta, Weir, MetsoMinerals, FLSMidth, Sandvik, AtlasCopco, Thrane, Outotec, Thyssenkrupp, Уралмаш, Дробмаш, БелАЗ и многие другие.

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