Валюта нал
USD 340.90 341.40
RUB 5.88 5.91
EUR 409.25 409.50
Валюта бирж
USD/KZT
341.61
-0.002%
EUR/KZT
410.27
-0.004%
RUB/KZT
5.9
-0.005%
EUR/USD
410.27
-0.004%
EUR/CHF
410.27
-0.004%
EUR/JPY
410.27
-0.004%
GBP/USD
462.78
-0.005%
USD/CHF
341.61
-0.002%
USD/JPY
341.61
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.61 410.27 5.9
-0.002% -0.004% -0.005%
Рынки
Нефть Brent
55.94
+0.014%
Нефть WTI
50.08
+0.012%
Золото
1315.7
+0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1010
+0.014%
Жилье Астана
927
-0.044%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.94 50.08 1315.7
+0.014% +0.012% +0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Алматы стартовал «Mining World Central Asia-2017»

20.09.2017 16:25   901   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

На 25% выросло число участников 23-й международной выставки «Mining World Central Asia-2017» и составило 300 компаний - ведущих производителей и дистрибьюторов оборудования, технологий и услуг для горнодобывающих и горноперерабатывающих комплексов из 25 стран мира.

В Алматы с 20 по 22 сентября начала работу 23-я Центрально-Азиатская международная выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» («Mining World Central Asia 2017»). Одновременно с ней проходят профильные выставки: 14-я казахстанская международная выставка «Дорожное и промышленное строительство, коммунальная техника» («Kazcomak-2017») и 3-я Казахстанская международная выставка «Технологии и оборудование для металлообработки» («Metaltech-2017»).

Впервые в работе выставки принимает участие Британская ассоциация производителей горного оборудования ABMEC, а отдел международной торговли посольства Великобритании представит механизмы сотрудничества в горнорудном секторе в рамках индустриализации 4.0. Британские компании успешно работают в Казахстане и инвестируют в экономику Республики Казахстан, предоставляя передовые технологии и развивая опыт и навыки своих сотрудников.

В Казахстане растут цены на молочные продукты...
Цены на молочные товары в магазинах и на базарах растут: молоко и кефир +6-7% за год, сыр и творог +7-10%, масло и спред +12-14%. По итогам 8 мес...

В Казахстане растут цены на молочные продукты

По словам Айбека Ижанова, руководителя государственного учреждения «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Южказнедра» в городе Алматы», выставка «Mining World Central Asia» стала отличной площадкой для международного сотрудничества и обмена опытом.

Материалы по теме

В Казахстане растут цены на молочные продукты

Биржи могут стать саморегулирующимся механизмом

В Казахстане наблюдается снижение цен на продовольственные товары на 0,9%

Индустрия fashion-ритейла попала в заколдованный круг промоакций

АО «НК «Казахстан инжиниринг» и ООО «KRANTAS GROUP» подписали меморандум о сотрудничестве

«За годы проведения выставки, она стала авторитетной площадкой для обсуждения и принятия практических решений в горнорудной отрасли. Уверен, что работа выставки будет способствовать развитию горнорудной отрасли Казахстана. Она является одним из приоритетных направлений развития экономики Республики Казахстан. В силу последних планируемых изменений в законодательстве республики Казахстан, ожидаемого принятия кодекса, дальнейшего развития национального банка данных, а также развитие геологического кластера в городе Алматы, работа выставки будет способствовать дальнейшему развитию горнорудной отрасли», - считает он.

В свою очередь Тулеген Муханов, первый заместитель исполнительного директора, «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», отметил необходимость проведения таких выставок для обмена опытом и новыми технологиями.

Биржи могут стать саморегулирующимся механизмом

«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий объединяет в своем составе более 100 компаний отрасли - это все крупнейшие компании. В данном форуме участвует более 300 компаний из 25 стран – крупнейший форум не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Я думаю, что за время выставки представители крупнейших компаний и их специалисты обменяются опытом. Ведь здесь представлены новейшие технологии, горное оборудование – это очень важно для Казахстана, ведь мы сегодня проводим модернизацию предприятий отрасли, внедряем новые технологии», - подчеркнул Муханов.

Г-жа Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, чрезвычайный и полномочный посол ЮАР в РК напомнила о плодотворном и продолжительном сотрудничестве стран.

«Многие еще не знают, что Казахстан и ЮАР поддерживают связь между странами более 25 лет. Иногда не знают или недооценивают, что ЮАР является страной, в которой очень высоко развита горнорудная промышленность. Казахстан и ЮАР наделены огромными запасами минеральных ресурсов. В ЮАР, помимо многих других минеральных ресурсов, сосредоточены запасы урана и алмазов. Надо отметить, что горнорудная промышленность в ЮАР является наиболее безопасной с точки зрения промышленной безопасности, и с 1994 года в этой отрасли не было серьезных нарушений в технике безопасности. У нас самые глубокие шахты в мире, поэтому мы копаем глубоко, и нам важно, чтобы то оборудование, которое мы используем в работе, было очень надежным», - рассказала посол.

В Казахстане наблюдается снижение цен на продовольственные товары на 0,9%

Напомним, что в прошлом году основными темами переговоров между представителями ЮАР и Республики Казахстан в рамках деловой программы выставки стали перспективы партнерства двух стран в горно-металлургической индустрии, а также увеличения добываемых ископаемых в Южной Африке и привлечения инвесторов.

В своем выступлении г-н Йорн Розенберг, генеральный консул Германии, отметил, что на долю РК в центрально-азиатском регионе приходится более 80% торгового оборота Германии.

«В этом году Германия и Казахстан отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений между странами. Это большой срок и за это время возникло большое количество дружественных связей и разного рода контактов. Не удивительно, что в этой связи Германия имеет большое количество контактов и не в последнюю очередь в области экономики. Казахстан для Германии является одним из основных экономических партнеров, потому что на долю РК в центрально-азиатском регионе приходится более 80% нашего торгового оборота. И поэтому неудивительно, что на этой выставке Германия представляет 24 компании. Большая часть из них – небольшие, специализированные», - сказал он.

Помимо экспозиционной составляющей, запланирована насыщенная деловая программа по наиболее актуальным вопросам отрасли: тематические круглые столы, презентации и семинары, на которых участники обсудят различные технические вопросы, а также перспективы сотрудничества и инвестиционные проекты. Помимо этого, деловая программа включит заседание «горного клуба», главной задачей которого является развитие профессиональных связей и расширение делового общения специалистов горного дела, обсуждение в неформальной обстановке «горячих» тем и обмен опытом между компаниями в развитии и управлении горным производством.

Организаторы отмечают 25%-ный рост экспозиции «Mining World Central Asia» в 2017 году. Свое участие подтвердили около 300 компаний из 25 стран мира – ведущие производители и дистрибьюторы оборудования, технологий и услуг для горнодобывающих и горноперерабатывающих комплексов, среди которых: Aramine, Caterpillar, CFTGroup, Dressta, Weir, MetsoMinerals, FLSMidth, Sandvik, AtlasCopco, Thrane, Outotec, Thyssenkrupp, Уралмаш, Дробмаш, БелАЗ и многие другие.

Фото автора

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    147

  • 2. Нет, не нравится
    342

  • 3. Мне все равно
    48

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    97

Цифра дня
44%
казахстанцев
не ждут, что в ближайший год положение в экономике заметно улучшится
Цитата дня
В Сирии не может быть развития. 6оо тысяч беженцев, 180 тысяч убитых - за что, спрашивается? За какие грехи? Вот почему я постоянно говорю, что мы можем развиваться только в условиях внутреннего спокойствия в стране, в условиях спокойствия по периметру наших границ.
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное