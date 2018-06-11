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В Астане прошла Международная блокчейн-конференция

11.06.2018 16:30   546   0

В Астане состоялась Международная конференция «Блокчейн-регулирование: возможности и риски». В ней приняли участие экспертные лица и руководящие представители министерств и различных государственных органов Республики Казахстан, крупных национальных компаний, исследовательских институтов, университетов, зарубежных и локальных IT, телеком-, энергетических, консалтинговых компаний и других.

Организатором события выступила Национальная Ассоциация развития блокчейн и криптотехнологий в Республике Казахстан.

Конференцию открыл заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев - ключевая фигура в сфере цифровизации Казахстана. В ходе пленарного заседания Аскар Жумагалиев подчеркнул важность применения новых технологий в Казахстане и обозначил необходимые условия для их развития.

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В рамках направлений программы «Цифровой Казахстан» развитию новых технологий таких, как интернет вещей, аддитивные технологии, искусственный интеллект, блокчейн и другим уделяется большое внимание. «Использование блокчейн-технологий позволяет исключить посредников и барьеры в проведении сделок или операций», - сказал в своем выступлении заместитель премьер- министра.

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Он также добавил, что на сегодняшний день в Казахстане реализуются проекты на основе технологий блокчейн в разных сферах. Примером может послужить размещение краткосрочных нот для населения РК Национальным банком, также Министерство сельского хозяйства использует блокчейн в обращении электронных зерновых расписок. Кроме того, проекты на основе блокчейн-технологий реализуют Министерство финансов, АО «Казпочта», НАО «Правительство для граждан».

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Однако вице-премьер подчеркнул, что для дальнейшего развития нужны законодательная база и соответствующая инфраструктура. В связи с чем, обратил внимание МИК РК и АО «НИХ «Зерде» на необходимости ускорения решения данных вопросов.

Со стороны организаторов конференции выступил президент Национальной Ассоциации блокчейн и криптотехнологий Алан Дорджиев. Он отметил, что взаимодействие государства с профессиональным сообществом и профильными ассоциациями является одним из важнейших и основополагающих механизмов для достижения поставленных перед страной целей.

Основной целью данной конференции являлся сбор и обработка лучшего мирового опыта в данной сфере. 

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«Как организаторы этого события мы постарались предоставить все возможные инструменты для того, чтобы в тесном сотрудничестве с государством изучить этот опыт и на его основе создать необходимые правовые документы, с учетом интересов и Национального Банка, и крупных иностранных компаний, и других заинтересованных сторон», - сказал в ходе пленарного заседания Алан Дорджиев.

В конференции участвовали ведущие мировые компании, финансовые институты и регуляторы, такие как IBM, Hyperledger, KPMG, Infosys, Европейский банк Реконструкции и Развития, МФЦА. Конференция длилась два дня, 7-8 июня, и затронула такие темы, как применение блокчейн-технологий в различных сферах экономики, образования, государственных услуг и производства.

Спикеры представили свой опыт применения блокчейн-технологий, а также опыт регулирования в различных странах мира.

Важнейшим блоком второго дня стала презентация законодательства МФЦА в сфере регулирования виртуальных активов, а также открытое обсуждение консультативного документа комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana International Financial Authority, AFSA), по вопросам регулирования виртуальных валют и расширенных режимов частного размещения.

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Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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