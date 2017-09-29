В Астане состоялось открытие бизнес-центра Talan Towers

В Астане презентовали бизнес-центр класса «А» Talan Towers Offices, входящего в многофункциональный комплекс Talan Towers. Первый в Астане бизнес-центр, построенный по стандартам зеленого строительства международной системы Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®).

В мероприятии приняли участие генеральный директор группы компаний «Верный Капитал» Ерлан Оспанов, генеральный директор Jain Engineering Consultants International Аммар Нахья, управляющий директор Global Development LLP Лукаш Сковронски, а также региональный директор JLL Russia and CIS Леонид Волох.

«Бизнес-центр Talan Towers, безусловно, «новое слово» как в бизнес-архитектуре, так и в философии деловой среды в Астане. Мы работали и продолжаем работать в тесном сотрудничестве с лучшими, объединенные одной целью – создать уникальный продукт на рынке коммерческой недвижимости столицы и обеспечить его высочайшее качество для клиента. Во многом мы предвосхитили ожидания компаний в том, какие офисы они хотели бы для себя в будущем», - отметил Ерлан Оспанов.

Так, при строительстве было использовано энергосберегающее стекло, позволяющее оптимизировать температуру и освещенность внутри здания за счет низкой теплопроводности и высокого уровня проникновения солнечного света. В Talan Towers Offices впервые внедрены технологии зеленой кровли, удерживающие тепло, системы водосбережения и капельного орошения с экономией воды до 92%, повторное использование дождевой воды для полива зеленых насаждений, установлены солнечные батареи и зарядные станции для электромобилей.

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