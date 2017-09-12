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В ближайшие пять лет бренды подвергнутся большим изменениям

12.09.2017 17:30   669   0 Автор: Мадия ТОРЕБАЕВА

Согласно прогнозам экспертов дизайнерского рынка, многие бренды-долгожители оказываются заложниками разбирающихся в цифровых технологиях конкурентов, поэтому традиционные подходы к брендингу себя изжили. Тогда как новая эра цифрового потребления ведет к появлению компаний, интегрирующих в свою бизнес-модель технологии, чтобы быть доступнее и прозрачнее для своих клиентов. Подробно о том, что ожидает казахстанский рынок брендинга в эксклюзивном интервью «Къ» рассказал директор по стратегии московского офиса Landor Олег Кузьмин. 

- Что, с точки зрения экспертов Landor, стоило бы взять на вооружение казахстанским производителям в части строительства брендов? Что это может быть: системность подхода к развитию товарного знака до торговой марки, что следует принять, а от чего наоборот отказаться или что-то другое?

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- Безусловно, системность подхода влияет на результат, в том числе и в брендинге.

Это значит, что необходимо задаваться не только вопросом, как бренд выглядит визуально, но и рядом других важных вопросов, например:

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Перечень этих вопросов тесно связан с бизнес-стратегией компании, поэтому мы бы рекомендовали казахстанским компаниям оценивать бренд не только как инструмент для коммуникации, но и как один из ключевых критериев при разработке бизнес-стратегии.

- На какой стадии, с точки зрения экспертов, находится казахстанский рынок брендинга?

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В развитии брендинга мы выделяем три фазы:

1) когда бренд играет слабую роль в организации (у бренда нет чёткого позиционирования, его восприятие размыто и часто образ сливается с конкурентами);

2) когда бренд играет роль коммуникационного инструмента (бренд имеет чёткое и отличное от конкурентов позиционирование, последовательно применяется в точках контакта с потребителем);

3) когда бренд является ключевым активом и определяет стратегию организации (о чём мы упоминали в предыдущем ответе, это так называемые brand-led компании, имеющие высокую лояльность потребителей, создающие для них с помощью бренда дополнительную ценность и пр).

Если оценивать рынок по количеству организаций, находящихся в третьей стадии, то Казахстан уступает рынкам развитых стран. Однако это показывает и возможности роста. Наша команда Landor работала над несколькими проектами в Казахстане, и сейчас мы определенно наблюдаем рост интереса к брендингу со стороны бизнеса. Многие компании ищут возможности для развития бренда, в том числе приглашая партнёров из-за рубежа. Что можно расценивать как позитивный сигнал на рынке брендинг-услуг в стране.

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- Как экономический кризис влияет на рынок?

- Кризис дисциплинируют и заставляет более точно и гибко распоряжаться ресурсами, актуализирует вопросы взаимодействия с потребителями. Наш опыт, в том числе и на соседнем российском рынке, показывает, что те компании, которые "не бросают” поддержку своего бренда, а стараются глубже и точнее понимать своих потребителей, быстрее отвечать на новые тренды и вызовы, в результате оказываются в выигрышном положении.

Дополнительная информация:

Между тем, согласно прогнозам лидера по бренд-консалтингу и дизайну Landor, потребитель будет отдавать предпочтение брендам, которые делают его жизнь проще и выбирать их, основываясь на мнениях и рекомендациях других людей. Изменения в поведении потребителей требуют гибкости от брендов. В этой связи компания выделила самые главные факторы, которые в следующие 5 лет изменят рынок брендинга.

Новая эра цифрового потребления - на рынке появится больше компаний, интегрирующих в свою бизнес-модель технологии, чтобы быть доступнее и прозрачнее для своих клиентов и предлагать свои товары в том месте и в тот момент, когда они нужны покупателю. Потребитель будет отдавать предпочтение брендам, которые делают его жизнь проще и выбирать их, основываясь на мнениях и рекомендациях других людей, будь то система рейтингов (как, например, на сайте TripAdvisor), или отзывы в соцсетях. Этот тренд даст толчок социальной коммерции, а также приведет к трансформации традиционного ритейла, который будет искать способы сохранения своей аудитории.

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Коммуникации бренда будут принимать новые формы: технологии позволят брендам разговаривать с каждым своим клиентом отдельно и только о том, что ему интересно. Рекламные обращения будут все более персонализированными, а бренды станут более близкими, в том числе благодаря общению с клиентами через мессенджеры. Боты и технологии машинного обучения помогут брендам перейти от монолога к диалогу, а технологии виртуальной реальности – эмоционально вовлечь аудиторию. Также будет развиваться бренд-контент – благодаря доступности платформ все больше брендов будут создавать свои истории и публиковать их на собственных платформах.

Новая мобильность изменит привычный подход к поездкам – люди будут выбирать новые виды транспорта и способы перемещения. С развитием технологий владение собственным автомобилем будет становиться все менее выгодным в сравнении с совместным потреблением или сервисом подписки, например, на услугу каршеринга. Развитие беспилотных автомобилей откроет возможности для совершенно новых продуктов, услуг и форматов потребления. При этом альтернативные виды топлива будут использоваться шире – потребители будут активнее переключаться на электромобили.

Новые технологии производства и материалы совершат революцию в дизайне продуктов и упаковки. Возможности 3D-печати и дальнейшая автоматизация производства сделают доступной персонализацию товаров: потребитель сам сможет вносить изменения в дизайн продукта и выбирать уникальный набор опций. «Умная» упаковка будет следить за свежестью продуктов и позволит заказать новую порцию товара в один клик. Инновационные материалы со временем вытеснят стекло и пластик, а бренды будут искать эффективные способы утилизации и двигаться в сторону большей экологичности.

Технологии блокчейна создадут уникальную платформу взаимодействия брендов и потребителей, основанного на доверии и прозрачности. С блокчейном обещания бренда будет легко отследить и проверить. Технология также сделает проверку подлинности простой и доступной для каждого, что позволит производителям увеличить доверие к своей продукции.

Справка:

Landor Associates - консалтинговая компания, основанная в 1941 году Уолтером Ландором, которая впервые разработала методы исследований, проектирования и консалтинга бренда, до сих пор используемые брендовой индустрией.

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