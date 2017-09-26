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В Казахстане наблюдается рост потребительской активности

26.09.2017 09:29   1047   0

За август 2017 года каждый казахстанец оставил в магазинах и на базарах в среднем 45 тысяч тенге - на 12% больше, чем годом ранее.

В августе 2017 казахстанцы оставили в розничных точках продаж 806,1 млрд тг - это на 2,4% больше, чем в июле текущего года и сразу на 13,7% больше, чем в августе прошлого года.

Физический объем розничной торговли (при исключении влияния изменения цен) по итогам августа увеличился на 2% за месяц и на 5,4% - за год.

Наибольший годовой рост отмечен в Карагандинской области - до 82,2 млрд тг, сразу на 30,1% в денежном выражении и на 21,3% - в физическом объеме.

Также среди лидеров годового роста - Акмолинская и Актюбинская области: +28,3% за год в стоимостном выражении, до 25,8 млрд тг за август 2017 и +25,1%, до 58,6 млрд тг, соответственно.

Частные предприниматели, в том числе - работающие на рынках, несколько потеснили торгующие предприятия: их доля в общем обороте розничной торговли составила 47,9%, против 46,4% годом ранее.

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Более трети торговых объемов (36,3%) пришлось на продовольственные товары. Годом ранее было 35,3%.

В ежемесячном макроэкономическом обзоре, подготовленном ЕАБР, отмечено, что в июле Казахстан лидировал по росту розничной торговли в регионе (+9,2% год-к-году). В целом, в июле все страны-участницы ЕАБР региона демонстрировали положительные темпы годового роста оборота розничной торговли: в России +1%, в Беларуси +4,9%, в Армении +3,2%, в Кыргызстане +3,1%, в Таджикистане +5,2%. По мнению аналитиков ЕАБР, такого рода динамика складывалась как за счет восстановления заработных плат, так и роста кредитной активности в потребительском сегменте.

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В докладе отмечается, что положительная экономическая динамика в странах ЕАБР отражается в улучшении прогнозов по рейтингам, которые уже были обнародованы ранее по российской экономике и теперь находят отражение в других странах ЕАБР. Так, Moody's подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «Baa3» и повысило прогноз рейтинга страны с негативного до стабильного.

Средний чек официально проведенной по кассе розничной торговли в августе составлял 44,6 тысячи тенге на одного жителя - это на 11,8% больше, чем годом ранее.

Наибольшие средние чеки отмечены в обеих столицах (Алматы - 106,4 тыс. тг, -7,3% за год, Астана - 91,3 тыс. тг, +7,3% за год), и Актюбинской области - 68,8 тыс. тг на человека, сразу +23,1% за год.

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Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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