В Казахстане продолжают дорожать косметика и туалетные принадлежности

Туалетное мыло и туалетная вода дороже всего обходятся астанчанам (на 40-50% больше, чем в среднем по РК), шампунь, зубная паста и хозяйственное мыло - алматинцам (разница доходит до 86%), стиральный порошок - жителям Актау (на 19% больше среднего по стране).

По итогам сентября, туалетная вода стоила в среднем по РК 21,5 тысячи тг за 100 мл - на 5,7% больше, чем годом ранее. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов РК товар обходился жителям Астаны - 32,1 тыс. тг, это на 49,1% больше, чем в среднем по РК.

Шампунь поднялся в цене год-к-году на 6,6%, до 369 тг за 150 мл. Больше всего за шампунь приходится платить алматинцам - 451 тг, это на 22,2% дороже среднего по стране.

Зубная паста также обходится дороже всего жителям южной столицы - 656 тг за 75 мл, на 51,5% больше средних по стране цен. В целом по РК зубная паста стоила 433 тг за 75 мл, +9,1% за год.

Стиральный порошок обходился в среднем по РК в 404 тг за полкило, на 4,4% больше, чем годом ранее. Жители Актау отдавали на 19,1% больше - 481 тг. Это самая высокая цена, зафиксированная в крупных городах страны.

Туалетное мыло подорожало за год на 11,2%, до 194 тг за брусок 100 г. Больше всего за него платят жители Астаны - 272 тг, на 40,5% дороже среднего по РК.

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Хозяйственное мыло подорожало за год на 12,9%, до 111 тг за 200-граммовый кусок. Обходится дороже всего жителям Алматы - 207 тг, на 86,2% больше среднего уровня цен по стране.

Рынком парфюмерии и туалетных средств правит импорт. Местные производители по итогам 7 месяцев обеспечили всего 5,3% спроса. Впрочем, это лучше уровня прошлого года (было 4,4%).

При этом местное производство все же набирает обороты. Так, объемы выпуска за январь-июль обогнали прошлогодние сразу на 28,6%.

Наиболее благополучна ситуация в сфере производства средств для бритья, дезодорантов и составов для принятия ванн - здесь на долю казахстанских компаний приходится 25,1% рынка. В сегменте шампуней и средств для укладки волос местное производство обеспечивает всего 3,5% спроса, зубные пасты и порошки в стране вообще не производят.

В секторе чистящих и моющих средств также высока потребность в импортозамещении. Казахстанские компании перекрыли всего 4,3% спроса на моющие средства, 22,6% спроса на мыло и всего 0,4% - спроса на чистящие пасты и порошки.

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Причем если производство моющих средств и мыла - на подъеме (+30,1% и +37,4% год-к-году, соответственно), то выпуск чистящих порошков и паст, напротив, резко сократился - сразу на 77,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.