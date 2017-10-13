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В Казахстане продолжают дорожать косметика и туалетные принадлежности

13.10.2017 10:11   644   0

Туалетное мыло и туалетная вода дороже всего обходятся астанчанам (на 40-50% больше, чем в среднем по РК), шампунь, зубная паста и хозяйственное мыло - алматинцам (разница доходит до 86%), стиральный порошок - жителям Актау (на 19% больше среднего по стране).

По итогам сентября, туалетная вода стоила в среднем по РК 21,5 тысячи тг за 100 мл - на 5,7% больше, чем годом ранее. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов РК товар обходился жителям Астаны - 32,1 тыс. тг, это на 49,1% больше, чем в среднем по РК.

Шампунь поднялся в цене год-к-году на 6,6%, до 369 тг за 150 мл. Больше всего за шампунь приходится платить алматинцам - 451 тг, это на 22,2% дороже среднего по стране.

Зубная паста также обходится дороже всего жителям южной столицы - 656 тг за 75 мл, на 51,5% больше средних по стране цен. В целом по РК зубная паста стоила 433 тг за 75 мл, +9,1% за год.

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Стиральный порошок обходился в среднем по РК в 404 тг за полкило, на 4,4% больше, чем годом ранее. Жители Актау отдавали на 19,1% больше - 481 тг. Это самая высокая цена, зафиксированная в крупных городах страны.

Туалетное мыло подорожало за год на 11,2%, до 194 тг за брусок 100 г. Больше всего за него платят жители Астаны - 272 тг, на 40,5% дороже среднего по РК.

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Хозяйственное мыло подорожало за год на 12,9%, до 111 тг за 200-граммовый кусок. Обходится дороже всего жителям Алматы - 207 тг, на 86,2% больше среднего уровня цен по стране.

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Рынком парфюмерии и туалетных средств правит импорт. Местные производители по итогам 7 месяцев обеспечили всего 5,3% спроса. Впрочем, это лучше уровня прошлого года (было 4,4%).

При этом местное производство все же набирает обороты. Так, объемы выпуска за январь-июль обогнали прошлогодние сразу на 28,6%.

Наиболее благополучна ситуация в сфере производства средств для бритья, дезодорантов и составов для принятия ванн - здесь на долю казахстанских компаний приходится 25,1% рынка. В сегменте шампуней и средств для укладки волос местное производство обеспечивает всего 3,5% спроса, зубные пасты и порошки в стране вообще не производят.

В секторе чистящих и моющих средств также высока потребность в импортозамещении. Казахстанские компании перекрыли всего 4,3% спроса на моющие средства, 22,6% спроса на мыло и всего 0,4% - спроса на чистящие пасты и порошки.

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Причем если производство моющих средств и мыла - на подъеме (+30,1% и +37,4% год-к-году, соответственно), то выпуск чистящих порошков и паст, напротив, резко сократился - сразу на 77,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    115

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    7

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    32

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    89

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составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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