Валюта нал
USD 326.20 326.90
RUB 5.42 5.44
EUR 370.70 372.50
Валюта бирж
USD/KZT
326.74
+0.000%
EUR/KZT
382.81
+0.000%
RUB/KZT
5.5
+0.000%
EUR/USD
382.81
+0.000%
EUR/CHF
382.81
+0.000%
EUR/JPY
382.81
+0.000%
GBP/USD
427.38
+0.000%
USD/CHF
326.74
+0.000%
USD/JPY
326.74
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
326.74 382.81 5.5
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
52.84
+0.026%
Нефть WTI
49.86
+0.016%
Золото
1276.4
+0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1046
+0.014%
Жилье Астана
955
+0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.84 49.86 1276.4
+0.026% +0.016% +0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Казахстане продолжают подниматься цены на овощи

31.07.2017 12:36   600   0

В июле, несмотря на сезон и новый урожай, на розничном рынке вновь наблюдается рост цен на некоторые овощи: так, морковь подорожала на 15,6% за месяц, до 153,8 тг за кг, лук - на 7,5%, до 141,3 тг за кг, свекла и фасоль - на 1,2%, до 147,6 и 583,9 тг за кг, соответственно.

Естественным образом снизились в летний сезон цены на чеснок (-10,9%), капусту (-13,5%), картофель (-17,6%) и помидоры с огурцами (более чем на -20%).

Изменение цен на фрукты - более логично, и соответствует сезону. Так, заметнее всего подорожали лишь такие "зимние" плоды, как апельсины: +1,1%. По остальным позициям рост цен не превысил 1%.

Примечательно, что, хотя по итогам прошлого месяца, июня, инфляция составляла 7,5% за год, и все еще оставалась в пределе коридора, назначенного Нацбанком (менее 8%), продовольственные товары показали годовой рост цен почти на 10%. Более того, глава Нацбанка допускает, что инфляция может выйти за верхний предел коридора (то есть будет выше 8%) и шоковые предложения на рынке продовольственных товаров будут продолжаться.

Что нужно знать предпринимателю, чтобы стать поставщиком «Самрук-Казына»?...
Предварительный квалификационный отбор – это новый инструмент, разработанный ТОО «Самрук-Казына Контракт» для отбора добросовестных ...

"Риск выхода за верхний предел целевого коридора в 2017 году возможен при реализации пессимистичного сценария - 40 долларов США за баррель", - сообщается в информационной рассылке финрегулятора. Среди дополнительных рисков - превышение темпов роста реальных заработных плат над темпами роста производительности труда. Рост инфляционных ожиданий населения также может сказаться на усилении инфляционного давления.

Amazon вынуждает ритейл постепенно покинуть рынок

 

Материалы по теме

Amazon вынуждает ритейл постепенно покинуть рынок

За первый месяц проведения ЭКСПО объем розничной торговли в Астане вырос на 37%

Что нужно знать предпринимателю, чтобы стать поставщиком «Самрук-Казына»?

Количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 26%

Прибыль малых телеком-предприятий за год выросла в 3 раза

В сегменте продукции животного происхождения ситуация несколько оптимистичнее.

Так, более чем на 1% выросли лишь цены на куриные окорочка - в сегменте мяса птицы, а также на конину, говяжью печень и баранину - в сегменте "красного" мяса.

Цены на рыбную продукцию, а также на молочные изделия изменились в пределах не более 1%. Яйца же продолжают дешеветь - минус 3,6% за месяц (в июне яйца уже снижались в цене на 8,9% за месяц, в мае - на 8,4).

Однако, несмотря на устойчивую ситуацию в мясомолочном и рыбном сегменте, прогнозы и здесь не всегда оптимистичные. Так, на встрече сельхозпредпринимателей страны с представителями НПП «Атамекен», директор «Байсерке-Агро» Алтай Кенжебаев предупредил, что в ближайшее время казахстанцам стоит ожидать подорожания мяса, так как стоимость кормов выросла. Кстати, аграрии также говорят о дальнейшем росте цен: удобрения и средства защиты растений в этом году подорожали, а значит, на продукцию этого года цены будут однозначно выше прошлогодних.

 

За первый месяц проведения ЭКСПО объем розничной торговли в Астане вырос на 37%

Мука и мучные продукты - хлеб, сдоба и макаронные изделия - в цене практически не изменились (рост не более 1%).

Для круп картина аналогичная, а самая дорогая в сегменте гречневая крупа продолжает дешеветь: еще минус 3,8% за месяц (в июне удешевление гречки уже составляло 4,6% за месяц, в мае - 3,3%).

 

 

Еще одна неприятность для казахстанцев - рост цен на сахар в сезон консервирования и заготовки фруктов и овощей: +4,9% за месяц, до 256,3 тг за кг. Причем в июне сахар уже успел вырасти в цене на 4% к маю.

Порадовали цены на подсолнечное масло: -2,9% за месяц, до 402,5 тг за литр.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько Вы планируете потратить (или уже потратили) денег на летний отпуск?
  • От 100 до 300 тыс. тенге

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге

  • От 1 млн до 3 млн тенге

  • От 3 млн тенге и выше

  • Не планирую отпуск

  • От 100 до 300 тыс. тенге
    101

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге
    73

  • От 1 млн до 3 млн тенге
    24

  • От 3 млн тенге и выше
    19

  • Не планирую отпуск
    156

Цифра дня
на 80%
сократились поступления в Нацфонд РК в 2017 году
Цитата дня
Американская сторона опять предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников...
Владимир Путин
Президент РФ
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное