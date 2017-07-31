В Казахстане продолжают подниматься цены на овощи

В июле, несмотря на сезон и новый урожай, на розничном рынке вновь наблюдается рост цен на некоторые овощи: так, морковь подорожала на 15,6% за месяц, до 153,8 тг за кг, лук - на 7,5%, до 141,3 тг за кг, свекла и фасоль - на 1,2%, до 147,6 и 583,9 тг за кг, соответственно.
Естественным образом снизились в летний сезон цены на чеснок (-10,9%), капусту (-13,5%), картофель (-17,6%) и помидоры с огурцами (более чем на -20%).
Изменение цен на фрукты - более логично, и соответствует сезону. Так, заметнее всего подорожали лишь такие "зимние" плоды, как апельсины: +1,1%. По остальным позициям рост цен не превысил 1%.
Примечательно, что, хотя по итогам прошлого месяца, июня, инфляция составляла 7,5% за год, и все еще оставалась в пределе коридора, назначенного Нацбанком (менее 8%), продовольственные товары показали годовой рост цен почти на 10%. Более того, глава Нацбанка допускает, что инфляция может выйти за верхний предел коридора (то есть будет выше 8%) и шоковые предложения на рынке продовольственных товаров будут продолжаться.
"Риск выхода за верхний предел целевого коридора в 2017 году возможен при реализации пессимистичного сценария - 40 долларов США за баррель", - сообщается в информационной рассылке финрегулятора. Среди дополнительных рисков - превышение темпов роста реальных заработных плат над темпами роста производительности труда. Рост инфляционных ожиданий населения также может сказаться на усилении инфляционного давления.
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В сегменте продукции животного происхождения ситуация несколько оптимистичнее.
Так, более чем на 1% выросли лишь цены на куриные окорочка - в сегменте мяса птицы, а также на конину, говяжью печень и баранину - в сегменте "красного" мяса.
Цены на рыбную продукцию, а также на молочные изделия изменились в пределах не более 1%. Яйца же продолжают дешеветь - минус 3,6% за месяц (в июне яйца уже снижались в цене на 8,9% за месяц, в мае - на 8,4).
Однако, несмотря на устойчивую ситуацию в мясомолочном и рыбном сегменте, прогнозы и здесь не всегда оптимистичные. Так, на встрече сельхозпредпринимателей страны с представителями НПП «Атамекен», директор «Байсерке-Агро» Алтай Кенжебаев предупредил, что в ближайшее время казахстанцам стоит ожидать подорожания мяса, так как стоимость кормов выросла. Кстати, аграрии также говорят о дальнейшем росте цен: удобрения и средства защиты растений в этом году подорожали, а значит, на продукцию этого года цены будут однозначно выше прошлогодних.
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Мука и мучные продукты - хлеб, сдоба и макаронные изделия - в цене практически не изменились (рост не более 1%).
Для круп картина аналогичная, а самая дорогая в сегменте гречневая крупа продолжает дешеветь: еще минус 3,8% за месяц (в июне удешевление гречки уже составляло 4,6% за месяц, в мае - 3,3%).
Еще одна неприятность для казахстанцев - рост цен на сахар в сезон консервирования и заготовки фруктов и овощей: +4,9% за месяц, до 256,3 тг за кг. Причем в июне сахар уже успел вырасти в цене на 4% к маю.
Порадовали цены на подсолнечное масло: -2,9% за месяц, до 402,5 тг за литр.