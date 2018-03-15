В Казахстане производство мяса птицы увеличится на 30 тыс. тонн

Президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов прогнозирует увеличение производства мяса птицы в 2018 году в Казахстане на уровне 211 тыс. тонн, что на 30 тыс. тонн больше объема производства 2017 года. Тем не менее, признают в Союзе птицеводов, это увеличение не позволит самостоятельно обеспечить внутренний рынок, который почти на 50% зависит от импорта.

«В текущем году ожидается, что общее производство мяса птицы составит 211 тыс. тонн, товарного яйца – 5,3 млрд штук», - сказал Шарипов на отчетном собрании Союза птицеводов республики.

По его данным, в 2017 году в стране было произведено порядка 180 тыс. тонн мяса птицы, в том числе птицефабриками – 168,5 тыс. тонн, что составляет 94% от общего производства, остальные 11,4 тыс. тонн произвели крестьянские и фермерские, а также личные подворные хозяйства.

По его данным, три области – Алматинская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская – произвели 80% мяса птицы или 140 тыс. тонн, 50% или 90 тыс. тонн произвели три крупнейшие компании – Алель Агро, Усть-Каменогорская птицефабрика и Алатау Кус. Еще 34% произвели 6 компаний, доля остальных компаний – 10%, 6% дали крестьянские фермерские хозяйства и личные подворья.

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Производство пищевого яйца в 2017 году составило 5 млрд 085 млн штук, в том числе 50% или 2 млрд 570 млн штук произвели три области: Алматинская, Акмолинская и Северо-Казахстанская, еще 32% или 1 млрд 620 млн штук – Костанайская, Карагандинская и Южно-Казахстанская области, остальные регионы произвели 18%.

«Если говорить о производстве яйца в разрезе производителя, то складывается следующая картина: 25% произведено крестьянскими и фермерскими хозяйствами, 27% - 5 компаниями, 48% - остальными птицефабриками, - уточнил глава Союза. - В 2017 году производство яйца полностью покрывало внутренние потребности в пищевом яйце, а отечественное производство мяса – только на 51%. Объем импорта мяса птицы сохраняется в пределах 172 тыс. тонн в год, при этом экспорт мяса птицы, в том числе и по мясу индейки, вырос с 2010 года по 2017 более чем в семь раз», - добавил он.

По его словам, начиная с 2008 года, рост производства мяса птицы в стране составил 175%, рост производства по яйцу составил 70%. Импорт пищевого яйца с 2010 года показывает динамику снижения со 154 млн штук до 50 млн, экспорт пищевого яйца увеличился с 3 млн штук в 2012 году до 150 млн в 2017 году.

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«Нам нужно обеспечивать переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией. В этой связи основная цель союза и отрасли в целом – это увеличение объемов производства и переработки продукции птицеводства», - заключил Шарипов.