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В Казахстане растут цены на молочные продукты

20.09.2017 12:11   846   0

Цены на молочные товары в магазинах и на базарах растут: молоко и кефир +6-7% за год, сыр и творог +7-10%, масло и спред +12-14%. По итогам 8 месяцев производство молочной продукции достигло в стоимостном выражении 159 млрд тенге - на 18,5% больше, чем годом ранее.

Позитивная динамика текущего года продолжает прошлогодний тренд на рост в отрасли. Так, по итогам 2016 года объемы выпуска молочки составляли 211,7 млрд тг - на 12,8% больше, чем в 2015.

Производство молочной продукции, как и в целом пищепром, входит в приоритетные сектора развития экономики. Государство обеспечивает субсидирование затрат и льготное кредитование предприятий в секторе, например, через НУХ «КазАгро» в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы, а также по линии НУХ «Байтерек» и его дочерней компании - фонда «Даму», в рамка ГПИИР.

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Так, к примеру, АО «БРК-Лизинг», дочерняя структура Банка развития Казахстана (БРК), входящего в НУХ «Байтерек», в сентябре 2017 сообщило о финансировании проекта модернизации молочного завода ТОО «Масло-Дел» (г. Петропавловск) на сумму 4,8 млн евро. Общая стоимость проекта составила 6,7 млн евро, из них заемные средства АО «БРК-Лизинг» направлены на покупку новой производственной линии. Финансирование проекта осуществлено в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

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В натуральном выражении выпуск обработанного молока и сливок за январь-август 2017 сократился год-к-году на 2,5%, сливочного масла и спредов - напротив, вырос (+5% за год), как и сырно-творожных изделий (+0,4% за год).

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По выпуску молока и сливок лидируют СКО, Алматинская и Костанайская области, в сегменте сливочного масла и спредов - Алматы, Костанайская область и СКО, в сырно-творожном производстве - Алматинская область, ВКО и Алматы.

В СКО работают такие крупные предприятия молочной промышленности, как например ТОО «Молпродукт», «Молсервис», «Молочный Союз», филиал ТОО «Масло-Дел»; в Алматинской области - АО «Компания Фудмастер», АО «Агропромышленная компания «Адал», ТОО «Raimbek – Agro», ТОО «Coppa Italia»; в Костанайской области - ТОО «ПК Вита», ТОО «ДЕП» в Костанае, а также филиал ТОО «ДЕП» в Лисаковске, ТОО «Милх», Костанайский филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» - «Космис», ТОО «Лидер-2010»; в ВКО - ТОО «Эмиль», «Восток-Молоко», «Багратион Улан»; в Алматы - Молочный завод «Солнечный», производитель мороженного - «Компания Айсмастер - Айс Крим», и т.д.

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По итогам первого полугодия 2017 года производство молочной продукции в натуральном выражении сократилось на 3,4%, импорт - на 6,2%.

Реализация на внутреннем рынке РК, на которую пришлось 97,3% использованных ресурсов, снизилась на 4,9% год-к-году. Примечательно, что экспорт вырос за год сразу в 1,5 раза. Впрочем, это всего 2,7% от ресурсов.

Казахстанские производители обеспечили 83,7% спроса на молочную продукцию, в том числе - 93,6% спроса на молоко и сливки, 68,6% спроса на сливочное масло, 56% спроса на сыр и творог, 39,1% спроса на сгущенные молоко и сливки и всего 14,5% - на сухое молоко.

По итогам августа цены на сырое молоко выросли год-к-году на 9,7%, до 177,9 тг за литр, на пастеризованное - на 6,1%, до 204,9 тг за литр.

Сметана подорожала за год на 12,1%, до 946,4 тг за кг, кефир - на 6,5%, до 260,2 тг за литр, творог - на 7,4%, до 1403,7 тг за кг, сыр - на 9,9%, до 2147,5 тг за кг, сливочное масло - на 13,7%, до 1841,7 тг за кг, спред - на 11,7%, до 813,1 тг за кг.

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Нурсултан Назарбаев
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