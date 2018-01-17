В Казахстане зафиксирован рост по всем позициям животноводства

По итогам 11 месяцев 2017 года отмечен рост по всем ключевым позициям животноводства. Так, было забито в хозяйстве или реализовано на убой 1,5 млн тонн скота и птицы в живом весе и 865,3 тыс. тонн - в убойном (+5,2 и +5,9% год-к-году, соответственно).

Выпуск коровьего молока вырос за год на 2,9%, до 5,1 млн тонн, яиц - на 6,7%, до 4,6 млрд штук. Крупных шкур было получено 2,4 млн штук (+5,6%), шкур ягнят - 10,7 тыс. штук (сразу +42,8%). Незначительно сократилось лишь производство мелких шкур - на 0,1%.

Примечательно, что при общем приросте частные хозяйства ушли в минус во всех сегментах, кроме выпуска крупных шкур (+1,6% за год).

Ожидаемо, доля хозяйств населения в общем объеме выпуска животноводческой продукции сократилась по всем позициям. Так, по забою и реализации на убой скота и птицы в живом весе их вес снизился на 3,3 п.п., до 59,5%, в убойном - на 3,5 п.п., до 55,7%. В производстве молока вес частных хозяйств сократился на 2,6 п.п, до 75%, яиц - на 2,2 п.п., до 24,6%, крупных шкур - на 2,9 п.п., до 72,6%, мелких - на 1,6 п.п, до 72,4%.

За 11 месяцев объем поступлений премий по страхованию жизни превысил 30 млрд тенге

В пользу сельхозпредприятий говорят не только абсолютные цифры, но и показатели эффективности. Так, в сельхозпредприятиях - самые высокие показатели как надоя молока (4010 кг в среднем на одну дойную корову, почти вдвое больше, чем в среднем по РК) так и средний выход яиц на одну несушку (267 штук, почти на 20% больше среднего по стране).