Валюта нал
USD 342.30 342.70
RUB 5.89 5.92
EUR 400.50 401.50
Валюта бирж
USD/KZT
341.24
-0.000%
EUR/KZT
400.27
+0.006%
RUB/KZT
5.9
+0.000%
EUR/USD
400.27
+0.006%
EUR/CHF
400.27
+0.006%
EUR/JPY
400.27
+0.006%
GBP/USD
453.88
+0.005%
USD/CHF
341.24
-0.000%
USD/JPY
341.24
-0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.24 400.27 5.9
-0.000% +0.006% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
56.05
-0.001%
Нефть WTI
50.53
-0.001%
Золото
1273.3
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.023%
Жилье Астана
926
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.05 50.53 1273.3
-0.001% -0.001% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Казахстане замедляется рост численности высокооплачиваемых специалистов

03.10.2017 11:00   919   0

Рост численности высокооплачиваемых специалистов в Казахстане замедляется - по данным Комитета по статистике, в РК насчитывается порядка 124,1 тысячи человек, получающих заработную плату в размере свыше 390 тысяч тенге в месяц. Это на 30,8 тысячи человек больше, чем было зафиксировано два года назад*.

Прирост численности работников с таким уровнем оплаты труда в 2015 году по сравнению с 2013 годом составлял 34,3 тысячи человек.

Замедление роста численности наемных работников также наблюдается в "ценовой категории" 330-360 тысяч тенге за месяц - плюс 4,8 тысячи человек за 2017-2015 против роста на 5,2 тысячи человек в 2015-2013; и в группе специалистов, получающих 90-120 тысяч тенге в месяц - плюс 13,7 тысячи человек за последние 2 года против роста на 30,5 тысячи человек в 2015-2013.

* обследование проводится 1 раз в два года

За год сумма инвестиций в животноводческий комплекс выросла почти на 15 млрд тенге...
За 8 месяцев текущего года в развитие предприятий и иных участников рынка сельского хозяйства было инвестировано 162,4 миллиарда тенге, или на 7,2% бо...

За два года доля работников с зарплатами свыше 390 тысяч тенге на национальном рынке труда выросла с 3% до 4,2%.

Наиболее высокая концентрация высококлассных специалистов - в Мангыстауской области (19,2% всех наемных работников в регионе), Атырауской области (13,8%) и в Астане (10,1%).

За год сумма инвестиций в животноводческий комплекс выросла почти на 15 млрд тенге

При этом наиболее резкий прирост работников с таким уровнем зарплат за последние 2 года зафиксирован в Алматы - численность специалистов, получающих более 390 тысяч тенге в месяц, выросла на 8,5 тысячи человек; в Астане - прирост на 7,7 тысячи человек; а также в Атырауской области - плюс 3,7 тысячи человек.

Гендерный разрез групп наемных работников, чей труд наиболее высоко оценивается в Казахстане в денежном выражении, показывает, что на национальном рынке труда по-прежнему отдают предпочтение кандидатам-мужчинам.

В частности, число мужчин, получающих свыше 390 тысяч тенге в месяц, в РК насчитывается на 51,1 человек больше, чем женщин - или 87,6 тысячи и 36,5 тысячи человек, соответственно.

Причем этот разрыв с каждым отчетным периодом возрастает: в 2011 году мужчин с самыми большими зарплатами в стране было на 17,3 тысячи человек больше, чем женщин; в 2013 году - на 28,3 тысячи человек больше; в 2015 году - на 44,6 тысячи человек больше.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    3

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    11

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    12

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    31

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное