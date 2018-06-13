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В Казахстане значительно дорожают моющие и хозяйственные средства

13.06.2018 11:45   657   0

К лету за полукилограммовую упаковку стирального порошка казахстанцам пришлось платить уже 421 тг - на 4,5% больше, чем годом ранее.

Туалетное мыло обходилось в мае 2018 по 207 тг за 100-граммовый кусок, это на 8,6% больше, чем год назад; хозяйственное мыло подорожало на 10% год-к-году, до 119 тг за 200-граммовый брикет.

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Производство моющих средств, которого и так хватило лишь на 4,5% спроса, упало по итогам I квартала текущего года на 19,6%.

С мылом ситуация значительно лучше: производство в I квартале выросло сразу на 78,1% год-к-году, это уже 32,1% спроса против 19,7% годом ранее.

Специальные чистящие пасты и порошки в РК практически не производятся - 99,5% спроса перекрыто импортной продукцией.

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Выпуск бумажной продукции в Казахстане достиг более 18 млрд тенге за 4 месяца...
За январь-апрель 2018 производители бумаги и бумажной продукции выпустили товаров на 18,4 млрд тг - это на 11% больше, чем годом ранее. Наибольший ...

Цены на парфюмерию и туалетные средства также выросли: шампунь подорожал на 6% за год, до 387 тг за 100 мл, зубная паста - на 8,4%, до 463 тг за 75 мл.

На 5%, до 22,3 тыс. тг за 100 мл поднялась в цене туалетная вода.

Выпуск бумажной продукции в Казахстане достиг более 18 млрд тенге за 4 месяца

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Парфюмерия и туалетные средства в РК также практически не производятся: собственного выпуска хватает, чтобы перекрыть лишь 5,3% спроса.

Впрочем, объемы производства по итогам I квартала немного выросли - на 4% год-к-году.

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