Владимир Исаев, Яндекс.Такси: «Сейчас в Казахстане идет период бурной экспансии сервиса»

В середине июля два крупных игрока на рынке онлайн-сервиса заказов такси — Uber и Яндекс.Такси договорились об объединении и создании новой компании. О том, что изменится в объединенном бизнесе и каковы перспективы развития новой компании, в интервью «Къ» рассказал руководитель пресс-службы Яндекс.Такси Владимир Исаев.

— Расскажите, что принципиально изменилось после объединения с Uber? Вы теперь позиционируетесь как единая компания или по отдельности?

— На самом деле, как такового объединения еще нет. В середине июля мы объявили о подписании соглашения, согласно которому хотим объединить бизнесы, но до того, как объединение состоится, нам нужно получить разрешение от антимонопольных органов тех стран, где мы с Uber работаем вместе — это РФ, Беларусь и РК. Трудно сказать, когда это произойдет. Например, в России по законодательству ФАС сделка рассматривается до трех месяцев. Мы подали документы 20 августа, соответственно, где-то в IV квартале текущего года очень рассчитываем получить разрешение и начать объединение.

— А есть какие-то факторы, которые могли бы препятствовать одобрению сделки?

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— Рынок такси очень сложный для оценки. На нем очень много игроков, поскольку есть онлайн-сервисы и диспетчерские центры — «Лидер», Maxim и т. д. И еще в каждом городе свои службы такси, по меркам города достаточно крупные, но работающие только в конкретной локации. Поэтому конкуренция в общем-то довольно жесткая.

— После одобрения сделки вы станете монополистом на рынке?

— Нет, потому что у всех служб такси, которые сейчас существуют, есть онлайн-сервисы — даже у тех, кто изначально работал только по телефону.

— Если сделка будет одобрена, вы станете одной общей компанией? Как она будет называться — Яндекс.Такси или Uber?

— Мы станем одним общим холдингом, который объединит компании в нескольких странах. Название новой компании пока неизвестно. У Яндекс.Такси есть бизнес в шести странах СНГ и на Кавказе, Uber присутствует в трех странах из них — мы эти бизнесы объединяем на территории СНГ. 59,3% компании будет принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, 4,1% — сотрудникам, нынешним и будущим. Сотрудники Uber и Яндекс.Такси в этих странах переходят в новую компанию.

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Материнские компании еще дополнительно вкладывают в нее средства: Яндекс — $100 млн, Uber — $225 млн. Таким образом post money valuation новой компании оценивается в $3,725 млрд.

— Что радикально поменяется?

— Для пользователей визуально ничего не изменится, потому что мы сохраним приложения Uber и Яндекс.Такси, а водителей, скорее всего, переведем на единую технологическую платформу.

Плюс у нас еще будет роуминговое соглашение — условно говоря, если вы пользуетесь Яндекс.Такси в Алматы и приезжаете, например, в Париж или Лондон, где Яндекс.Такси нет, вы сможете вызвать автомобиль Uber через приложение Яндекс.Такси. И наоборот. Житель Франции или Лондона может приехать в Москву со своим приложением Uber и через него вызвать такси, которое подключено к объединенной платформе. Возглавит объединенную компанию генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян. В совет директоров войдут четыре человека от Яндекса и три — от Uber.

— Объединенная компания, вероятно, выработает определенную стратегию развития. Какой она будет: общей или в разных странах специфической?

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— Вы знаете, трудно создать единую стратегию для всех стран. Я не берусь сейчас говорить про стратегию новой компании, потому что еще не время для этого, но даже если брать отдельно Яндекс.Такси, то она у нас в каждой стране, конечно, разная. Потому что везде ситуации на рынке отличаются. Спрос, автомобили, водители, количество смартфонов на руках — все эти факторы влияют на развитие бизнеса.

Например, Казахстан – территориально довольно разряжен с точки зрения крупных городов, а Армения или Грузия достаточно компактные. Для себя мы просто делим рынки условно по типам в зависимости от населения, которое там проживает, и от множества других факторов.

С одной стороны, трудно выработать какую-то единую стратегию, с другой стороны — понятно, что если у тебя 126 городов в разных странах, то ты не можешь каждым городом управлять вручную. Поэтому есть факторы, на которые мы обращаем внимание при выходе на рынок, но вряд ли они могут быть едиными.

— Какое количество водителей на сегодняшний день зарегистрировано в системе Яндекс.Такси в Казахстане?

— Активный период географической экспансии начался где-то с прошлого года. До этого мы недооценивали потенциал регионов. В декабре прошлого года у нас было примерно 69 городов, и вот за чуть больше чем полгода мы выросли до 126 городов. При этом в Казахстане открыто восемь новых городов с начала года, из них пять мы подключили к сервису за последние два месяца.

Сейчас в Казахстане идет период бурного развития сервиса. Конечно, мы сначала смотрим на численность населения, уровень проникновения смартфонов и доступности мобильного интернета, потом анализируем развитие общественного транспорта, поскольку это влияет на количество поездок, насколько люди готовы работать в такси и насколько быстро мы можем найти партнеров среди местных таксопарков, чтобы подключить их к системе и т. д.

Думаю, до конца года мы выйдем еще в 3–4 областных центра Казахстана.

— Сколько водителей вы планируете подключить до конца этого года?

— Это зависит от экспансии и некой оптимизации, поскольку часть водителей уходит, часть приходит. Сейчас практически нет такого понятия, как профессиональный таксист. Большинство людей рассматривают эту работу как временную, из-за этого у таксопарков высокая текучка, а у многих из них раз в полгода штат водителей меняется полностью. Поэтому трудно делать какие-то прогнозы. Но по количеству водителей мы постоянно растем, так же, как по партнерам-таксопаркам. По количеству поездок мы за год выросли на 480% — это почти в шесть раз.

— Какие рынки в мире являются приоритетными для вашей компании?

— Сейчас — это определенно страны СНГ и Кавказа. Здесь интереснее, понятнее менталитет, сюда выходить проще, но мы не исключаем, что будем пробовать выходить на те рынки, в которых русский язык не является распространенным или им не пользуются совсем. Если мы будем выходить, то уже как новая компания.

— Как выглядит форма взаимодействия с таксопарками?

— В тех регионах, где наш бизнес монетизируется, мы берем комиссию с каждого заказа. То есть в цепочке прибыли три участника: водители, таксопарк и мы. Водители выполняют заказ и платят проценты таксопарку (в Москве это примерно 20% от заказа). Таксопарк распределяет этот процент между собой и нами. По сути, мы избавляем таксопарк от всех рекламно-маркетинговых затрат, просто передавая ему заказы. Таксопарк всегда знает, что получит заказы и их будет много. По большому счету, им остается выполнять только свою основную функцию — перевозчика.

— Какие доходы у Яндекс.Такси сегодня?

— В первой половине этого года общая выручка компании Яндекс.Такси составила около 1,55 млдр рублей, это на 59% больше, чем за тот же период 2016 года.

Отдельно по рынкам присутствия мы цифры не раскрываем. Могу сказать, что многие рынки сейчас находятся в инвестиционной стадии — мы много вкладываем, чтобы развивать здесь бизнес — практически каждый город, в который мы выходим, требует значительных затрат. Поэтому на сегодняшний день во многих странах мы не получаем прибыль, поскольку вкладываемся в развитие. Но в тех городах, где работаем давно, мы зарабатываем и прибыльны.