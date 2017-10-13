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Владимир Исаев, Яндекс.Такси: «Сейчас в Казахстане идет период бурной экспансии сервиса»

13.10.2017 10:35   557   0 Автор: Динара ШУМАЕВА

В середине июля два крупных игрока на рынке онлайн-сервиса заказов такси — Uber и Яндекс.Такси договорились об объединении и создании новой компании. О том, что изменится в объединенном бизнесе и каковы перспективы развития новой компании, в интервью «Къ» рассказал руководитель пресс-службы Яндекс.Такси Владимир Исаев.

— Расскажите, что принципиально изменилось после объединения с Uber? Вы теперь позиционируетесь как единая компания или по отдельности?

— На самом деле, как такового объединения еще нет. В середине июля мы объявили о подписании соглашения, согласно которому хотим объединить бизнесы, но до того, как объединение состоится, нам нужно получить разрешение от антимонопольных органов тех стран, где мы с Uber работаем вместе — это РФ, Беларусь и РК. Трудно сказать, когда это произойдет. Например, в России по законодательству ФАС сделка рассматривается до трех месяцев. Мы подали документы 20 августа, соответственно, где-то в IV квартале текущего года очень рассчитываем получить разрешение и начать объединение.

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— А есть какие-то факторы, которые могли бы препятствовать одобрению сделки?

В Казахстане продолжают дорожать косметика и туалетные принадлежности

— Рынок такси очень сложный для оценки. На нем очень много игроков, поскольку есть онлайн-сервисы и диспетчерские центры — «Лидер», Maxim и т. д. И еще в каждом городе свои службы такси, по меркам города достаточно крупные, но работающие только в конкретной локации. Поэтому конкуренция в общем-то довольно жесткая.

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— После одобрения сделки вы станете монополистом на рынке?

— Нет, потому что у всех служб такси, которые сейчас существуют, есть онлайн-сервисы — даже у тех, кто изначально работал только по телефону.

— Если сделка будет одобрена, вы станете одной общей компанией? Как она будет называться Яндекс.Такси или Uber?

— Мы станем одним общим холдингом, который объединит компании в нескольких странах. Название новой компании пока неизвестно. У Яндекс.Такси есть бизнес в шести странах СНГ и на Кавказе, Uber присутствует в трех странах из них — мы эти бизнесы объединяем на территории СНГ. 59,3% компании будет принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, 4,1% — сотрудникам, нынешним и будущим. Сотрудники Uber и Яндекс.Такси в этих странах переходят в новую компанию.

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Материнские компании еще дополнительно вкладывают в нее средства: Яндекс — $100 млн, Uber — $225 млн. Таким образом post money valuation новой компании оценивается в $3,725 млрд.

— Что радикально поменяется?

— Для пользователей визуально ничего не изменится, потому что мы сохраним приложения Uber и Яндекс.Такси, а водителей, скорее всего, переведем на единую технологическую платформу.

Плюс у нас еще будет роуминговое соглашение — условно говоря, если вы пользуетесь Яндекс.Такси в Алматы и приезжаете, например, в Париж или Лондон, где Яндекс.Такси нет, вы сможете вызвать автомобиль Uber через приложение Яндекс.Такси. И наоборот. Житель Франции или Лондона может приехать в Москву со своим приложением Uber и через него вызвать такси, которое подключено к объединенной платформе. Возглавит объединенную компанию генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян. В совет директоров войдут четыре человека от Яндекса и три — от Uber.

— Объединенная компания, вероятно, выработает определенную стратегию развития. Какой она будет: общей или в разных странах специфической?

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— Вы знаете, трудно создать единую стратегию для всех стран. Я не берусь сейчас говорить про стратегию новой компании, потому что еще не время для этого, но даже если брать отдельно Яндекс.Такси, то она у нас в каждой стране, конечно, разная. Потому что везде ситуации на рынке отличаются. Спрос, автомобили, водители, количество смартфонов на руках — все эти факторы влияют на развитие бизнеса.

Например, Казахстан – территориально довольно разряжен с точки зрения крупных городов, а Армения или Грузия достаточно компактные. Для себя мы просто делим рынки условно по типам в зависимости от населения, которое там проживает, и от множества других факторов.

С одной стороны, трудно выработать какую-то единую стратегию, с другой стороны — понятно, что если у тебя 126 городов в разных странах, то ты не можешь каждым городом управлять вручную. Поэтому есть факторы, на которые мы обращаем внимание при выходе на рынок, но вряд ли они могут быть едиными.

— Какое количество водителей на сегодняшний день зарегистрировано в системе Яндекс.Такси в Казахстане?

— Активный период географической экспансии начался где-то с прошлого года. До этого мы недооценивали потенциал регионов. В декабре прошлого года у нас было примерно 69 городов, и вот за чуть больше чем полгода мы выросли до 126 городов. При этом в Казахстане открыто восемь новых городов с начала года, из них пять мы подключили к сервису за последние два месяца.

Сейчас в Казахстане идет период бурного развития сервиса. Конечно, мы сначала смотрим на численность населения, уровень проникновения смартфонов и доступности мобильного интернета, потом анализируем развитие общественного транспорта, поскольку это влияет на количество поездок, насколько люди готовы работать в такси и насколько быстро мы можем найти партнеров среди местных таксопарков, чтобы подключить их к системе и т. д.

Думаю, до конца года мы выйдем еще в 3–4 областных центра Казахстана.

— Сколько водителей вы планируете подключить до конца этого года?

— Это зависит от экспансии и некой оптимизации, поскольку часть водителей уходит, часть приходит. Сейчас практически нет такого понятия, как профессиональный таксист. Большинство людей рассматривают эту работу как временную, из-за этого у таксопарков высокая текучка, а у многих из них раз в полгода штат водителей меняется полностью. Поэтому трудно делать какие-то прогнозы. Но по количеству водителей мы постоянно растем, так же, как по партнерам-таксопаркам. По количеству поездок мы за год выросли на 480% — это почти в шесть раз.

— Какие рынки в мире являются приоритетными для вашей компании?

— Сейчас — это определенно страны СНГ и Кавказа. Здесь интереснее, понятнее менталитет, сюда выходить проще, но мы не исключаем, что будем пробовать выходить на те рынки, в которых русский язык не является распространенным или им не пользуются совсем. Если мы будем выходить, то уже как новая компания.

Как выглядит форма взаимодействия с таксопарками?

— В тех регионах, где наш бизнес монетизируется, мы берем комиссию с каждого заказа. То есть в цепочке прибыли три участника: водители, таксопарк и мы. Водители выполняют заказ и платят проценты таксопарку (в Москве это примерно 20% от заказа). Таксопарк распределяет этот процент между собой и нами. По сути, мы избавляем таксопарк от всех рекламно-маркетинговых затрат, просто передавая ему заказы. Таксопарк всегда знает, что получит заказы и их будет много. По большому счету, им остается выполнять только свою основную функцию — перевозчика.

Какие доходы у Яндекс.Такси сегодня?

— В первой половине этого года общая выручка компании Яндекс.Такси составила около 1,55 млдр рублей, это на 59% больше, чем за тот же период 2016 года.

Отдельно по рынкам присутствия мы цифры не раскрываем. Могу сказать, что многие рынки сейчас находятся в инвестиционной стадии — мы много вкладываем, чтобы развивать здесь бизнес — практически каждый город, в который мы выходим, требует значительных затрат. Поэтому на сегодняшний день во многих странах мы не получаем прибыль, поскольку вкладываемся в развитие. Но в тех городах, где работаем давно, мы зарабатываем и прибыльны.

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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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