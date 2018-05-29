Власти Казахстана временно запретили ввоз бензина из России

На портале электронного правительства опубликован приказ министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева о запрете ввоза в страну бензина из России железнодорожным транспортом, сообщает Sputnik Казахстан.

«Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина», — говорится в тексте приказа.

Как уточняется в документе, департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго необходимо подготовить уведомление пограничной службе КНБ РК, нацкомпании «Қазақстан темір жолы», также Министерству национальной экономики Республики Казахстан в установленном порядке проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Как отмечается, приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.