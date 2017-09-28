Вот дом, который построил BI Group

Для кого-то даже самое мало-мальски незначительное событие уже является праздником, а уж покупка квартиры, это и вовсе грандиозное событие. И бесконечная радость. Именно такой незабываемый день устроили сотрудники BI Group для своего 2 000-го клиента в Алматы. Традиция розыгрышей для «тысячников» успешно прижилась в Астане, где у компании уже 30-тысячный пул клиентов.

«Мы не ожидали ничего подобного! Думали, что возникли какие-то проблемы и сейчас придется разбираться с менеджером, поэтому и решили приехать все вместе, с супругой и родителями. А тут такая встреча и подарки», - признался тот самый 2 000-й клиент Алимбек Альжанов.



Праздник «упал» на пришедших внезапно в виде громкой, динамичной музыки, а вместе с ней – подготовленного заранее флеш-моба. Строители, выстроившись полукругом перед удивленными клиентами, зажигательно станцевали hip-hop.



Танец закончился, но задумка организаторов имела продолжение: юбилейным подарком стал сертификат на автопаркинг. «Вот это сюрприз! Ведь мы вначале очень долго думали, брать парковку или нет. А тут такой замечательный подарок!», - признался счастливый Алимбек Альжанов.



На вопрос, почему он решил взять квартиру в еще недостроенном доме, он признался: «Мы часто бываем в гостях у наших друзей. И нам очень нравилась их квартира в «Асыл тау». А тут увидели рекламу ЖК «Аманат». Хорошее место, тем более строительная компания BI Group. У нее качественные дома, мы наслышаны. Конечно, рассматривали и другие комплексы. Но когда встал вопрос по цене и качеству, то остановили выбор именно на ЖК «Аманат». Новый дом. Его строительство началось в мае этого года, а закончится в декабре 2018 года. Так что ждать не очень долго. Нам очень нравится, что рядом речка. Нравится планировка комнат. Мы взяли как раз такую квартиру, где окна выходят сразу на три стороны: на север, на реку и во двор. Что касается цены, то и это оказалось приемлемым. Мы знали, что, когда покупаешь квартиру до того, как дом построен, цена за квадратный метр ниже. Взяли 50/50 – 50% внесли и 50% в рассрочку до конца строительства. Договор заключили напрямую с компанией, без участия банка. Нас это вполне устраивает. А то, что нам сегодня подарили парковочное место, это вообще супер!»



В свою очередь, менеджеры BI Group рассказывают, что проводят такие мероприятия для того, чтобы сделать еще более счастливыми своих клиентов. «Мы стремимся быть клиентоориентированными, наши клиенты – это наше развитие в будущем. Мы хотим двигаться дальше, поэтому наша компания очень и очень дорожит каждым клиентом. В августе этого года впервые в истории BI Group мы вышли на первое место по продажам в Алматы. Заняли 23% доли алматинского рынка. Мы полны оптимизма», - рассказал генеральный директор дивизиона МЖК Алматы Айдос Мукатаев.



По его словам, компания делает большие ставки на профессионализм команды. Конечно, по сравнению с тучными годами начала 2 000-х годов, сегодня на строительном рынке нелегко работать. Но, как говорится, выживают сильнейшие, и в первую очередь те, у кого оригинальный маркетинговый подход и гибкая политика. К примеру, компания использует новые технологии в строительстве и отделке своих зданий. Так, в ЖК «Аманат» впервые в Алматы будет применен фасадный материал цимбрид, производства Дании. Менеджеры компании надеются, что жители мегаполиса по достоинству оценят его красоту и качество.



«Также для клиентов у нас есть разные способы оплаты. Есть 100% оплата и клиент получает скидку. Есть вариант 30% первоначального взноса, а остальное вносится частями до конца срока строительства. Это наш шаг навстречу клиентам, вариант беспроцентного кредитования. На сегодняшний день банки очень тяжело идут на ипотеку, поэтому такой подход устраивает наших клиентов. Впрочем, с банками мы также сотрудничаем по госпрограммам. Правда, в основном в Астане, а в Алматы пока все на стадии планирования и переговоров», - говорит Айдос Мукатаев.



Клиенты компании могут выбрать квартиры по видам планировки от 40 кв. м (однокомнатные), 65 кв. м (2-комнатные) до 90 кв. м (3-комнатные). Желающим предлагается и такая опция как объединение квартир.



У BI Grouр довольно гибкая ценовая политика. Правда, в Алматы по сравнению с Астаной, жилье стоит чуть дороже, так как приходится принимать во внимание сейсмичность района. «Небольшое удорожание идет на сейсмику. Здесь требуются марки бетона выше, больше металла, армированная сетка устанавливается чаще. Вообще, мы даем пожизненную гарантию на возведенный нами дом. Все построенные нами здания рассчитаны на 9-бальную сейсмичность. При выборе участка серьезно изучается вопрос геологии. От этого зависит, какие технологии и стройматериалы будут применены при возведении здания. При этом, у нас цены ниже рыночных. И это вовсе не значит, что мы берем некачественные стройматериалы. Совсем наоборот. Мы не экономим на стройматериалах, потому что наша цель – не краткосрочный заработок, а долгосрочная рыночная стратегия, и чтобы наш бренд в будущем работал на нас. Ну, а если у кого возникает вопрос, за счет чего живет компания, отвечу так: мы ищем издержки в наших затратах. Активно применяем лин-технологии, кайдзен. Кроме того, мы стараемся учить своих людей бережно относиться к ресурсам», - резюмирует топ-менеджер.

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