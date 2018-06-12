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Выпуск бумажной продукции в Казахстане достиг более 18 млрд тенге за 4 месяца

12.06.2018 11:00   602   0

За январь-апрель 2018 производители бумаги и бумажной продукции выпустили товаров на 18,4 млрд тг - это на 11% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем производства сконцентрирован в финцентре и прилегающей области - на Алматы пришлось 29,5% выпуска в секторе, на Алматинскую область - 25,7%. Еще 12,2% производства обеспечили компании Восточно-Казахстанской области.

В ТОП-3 регионов по объемам производства работают такие крупные компании, как производитель упаковочных материалов «Казполиграф», компания по выпуску обоев ТОО «Айгерим» (ВКО), производители бумажной и картонной тары ТОО «Kagazy Recycling» и АО «Илийский картонно-бумажный комбинат» (Алматинская область), компания по выпуску бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения ТОО «Карина Trading» (Алматы), и т.д.

Air Astana заработала на перевозках по СНГ 125,9 млрд тенге в 2017 году...
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В натуральном выражении значительно увеличилось производство туалетной бумаги (+37,4% год-к-году, до 8,9 тыс. тонн по итогам января-апреля текущего года), полотенец для рук (+21,2%, до 1,3 тыс. тонн), платков и салфеток (+14,7%, до 1,8 тыс. тонн).

Также вырос выпуск тары - коробок, ящиков и сумок - из картона (+18,3% за год, до 27 тыс. тонн), однако немного сократилось производство гофрированной бумаги и картона (минус 5,7% год-к-году, до 6,8 тыс. тонн).

Air Astana заработала на перевозках по СНГ 125,9 млрд тенге в 2017 году

Среди гигиенических принадлежностей по итогам I квартала текущего года наблюдался заметный рост внутреннего спроса на туалетную бумагу - реализация на рынке РК выросла на 15,8% за год. В то же время, продажи гигиенических полотенец, подгузников и прочих подобных изделий, напротив, сократились на 22%. На рынке бумажной канцелярии также отмечен спад внутреннего спроса - минус 6% продаж тетрадей, минус 1,2% - конвертов, открыток и т.д.

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