Выпуск фосфорных удобрений вырос за 10 месяцев на 76%

По итогам января-октября в РК произвели 302,3 тыс. тонн (+6% за год) азотных и 130,7 тыс. тонн (сразу +76,4% за год) фосфорных минеральных удобрений.

Более 90% азотных удобрений произведено в Мангистауской области (274 тыс. тонн, +2,1% за год). Здесь работает крупнейший гигант химпрома РК - «КазАзот». Почти 90% фосфорных удобрений обеспечили Жамбылская область - 117,4 тыс. тонн, сразу +89,2% за год. В регионе работает «Казфосфат».

В многолетней динамике в производстве азотных удобрений наблюдался устойчивый рост. За прошлый год объемы производства достигали 348,5 тыс. тонн (+12% год-к-году), показатели 2015 обгоняли 2014 на 10,2%.

Производство фосфорных удобрений в 2016 году напротив, немного сократилось (-0,5% по итогам года к показателям 2015) - крупнейший завод отрасли «Казфосфат» находился на реконструкции и модернизации в рамках ГПИИР, что и позволило резко увеличить объемы выпуска в текущем году.

По итогам 10 месяцев казахстанские производители обеспечили 57,8% спроса на азотные удобрения и все 100% - на фосфорные. Экспорт азотных удобрений вырос год-к-году сразу на 70%.

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