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За 11 месяцев объем поступлений премий по страхованию жизни превысил 30 млрд тенге

17.01.2018 09:50   309   0

За январь-ноябрь 2017 года объем поступлений премий по страхованию жизни превысил 30 миллиардов тенге, годовой рост составил 20,8% (5,2 млрд тг), годом ранее - 13,7% (3 млрд тг).

Объем страховых выплат при этом за год уменьшился на 9,4% (195 млн тг), до 1,9 млрд тг. Годом ранее объем выплат показывал рост в 2,1 раза (1,1 млрд тг), до 2,1 млрд тг.

Сумма премий по страхованию жизни за январь-ноябрь 2016 года превышала выплаты в 12 раз, в 2017 году (январь-ноябрь) этот показатель увеличился до 16.

Доля премий по страхованию жизни в ноябре 2017 года составила треть от премий добровольного личного страхования - 33,4%, в ноябре 2016 года - была немногим меньше (32%). Доля от всех поступлений по страховым премиям за год к ноябрю 2017 года выросла с 7,5% до 8,8%.

Доля выплат по страхованию жизни от добровольного личного страхования за год несколько уменьшилась - с 7,2% до 6,5%. Доля от всех страховых выплат при этом выросла с 2,3% до 2,4%.

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Потенциал развития сферы страхования жизни в РК очень высок. Одним из преимуществ отрасли является накопительное страхование жизни, при котором клиенты будут не только защищены в случае наступления страхового случая, но и смогут получить страховую сумму по окончании срока страхования, если страховой случай не наступил, что является альтернативой депозитам.

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В январе-ноябре 2017 года на рынке страхования жизни работали 7 страховых компаний. По сбору страховых премий лидирует компания Халык-Life с объемом 14,7 млрд тг, что в 2,5 раза (на 8,9 млрд тг) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Халык-Life принадлежит почти половина рынка страхования жизни - 48,7%, годом ранее - 23,1%.

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Следом идет Европейская страховая компания - 11,7 млрд тг, что на 14,9% (на 2 млрд тг) меньше, чем в прошлом году. Доля компании на рынке уменьшилась с 55,2% в ноябре 2016 года до 38,9% в ноябре 2017.

На третьем месте Номад Life - 2,2 млрд тг, рост за год почти в 1,5 раза (на 691,4 млрд тг). Доля на рынке за год выросла с 6,1% до 7,3%.

Больше всего страховых выплат произвел Казкоммерц-Life - 887,1 млн тг, что на 24,3% (285,4 млн тг) меньше, чем годом ранее. Доля компании на рынке уменьшилась с 56,4% до 47,1%.

На втором месте - Европейская страховая компания, объем выплат по страхованию жизни составил 724,1 млн тг, что на 4,2% (на 31,4 млн тг) меньше, чем за январь-ноябрь 2016 года. Доля на рынке при этом увеличилась - с 36,4% до 38,4%.

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