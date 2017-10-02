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За год сумма инвестиций в животноводческий комплекс выросла почти на 15 млрд тенге

02.10.2017 10:20   704   0

За 8 месяцев текущего года в развитие предприятий и иных участников рынка сельского хозяйства было инвестировано 162,4 миллиарда тенге, или на 7,2% больше объемов за аналогичный период прошлого года.

Традиционно, наибольшая доля инвестиций в отрасли ушла в поддержку растениеводства, а именно - в выращивание сезонных культур. Сумма вливаний составила 99,3 миллиарда тенге, или 61,2% всего объема в сельское хозяйство.

Однако, темпы роста инвествложений в данный сектор замедляются - по сравнению с январем-августом 2016 года сумма выросла всего на 1,3 миллиарда тенге. Годом ранее прирост составлял 41,2 миллиарда тенге.

Примечательно, что в этом году заметному сокращению подвергнулся инвестпоток в выращивание многолетних культур - минус 8,4 миллиарда тенге, до 3,5 миллиарда тенге.

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Замедляя поток инвестиций в растениеводство, инвесторы в тоже самое время увеличивают вливания в животноводство, хотя объемы заметно меньше, чем в растениеводстве. За 8 месяцев 2017 года в животноводческие предприятия, фермы и хозяйства было направлено 43,7 миллиарда тенге инвестиций.

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Это на 14,7 миллиарда тенге больше объемов за январь-август 2016 года, самый резкий прирост за последнюю пятилетку. В результате на развитие животноводческого сектора в этом году было направлено порядка 26,9% всех инвестиций в сельское хозяйство.

Резкое увеличение инвестиций в животноводство идет через канал собственных инвестиций - плюс 17,1 миллиарда тенге, до 38,7 миллиарда тенге в этом году. При этом сокращается привлечение заемных стредств кредиторов, в т.ч. кредиты банков, - на 2,4 миллиарда тенге, до 5 миллиардов тенге.

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Предприятия и хозяйства, занимающиеся выращиванием сезонных культур, напротив, в этом году делают ставку на заемные средства и банковские кредиты. За январь-август 2017 года таких средств было привлечено на 3,2 миллиарда тенге больше, чем в прошлом году, или 18,8 миллиарда тенге. При этом объем собственных инвестиций за год вырос всего на 640,7 миллиона тенге, до 80 миллиардов тенге.

Для повышения эффективности государственной поддержки предприятий отрасли на минувшей неделе в минсельхозе были презентованы Дорожные карты развития приоритетных направлений сельского хозяйства и совершенствование господдержки АПК.

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Дорожные карты разработаны по следующим основным направлениям развития: семеноводство, агрохимия, производство средств защиты растений, интенсивное техническое перевооружение АПК, кормопроизводство (кормовой баланс), вовлечение пашни в оборот, отгонное овцеводство, развитие сети оптово-распределительных центров.

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Данияр Акишев
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