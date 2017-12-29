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Железнодорожный транспорт в 2017 году увеличил отгрузку зерна и муки

29.12.2017 17:14   1138   0

Как сообщил руководитель АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Оралхан Кулаков, в текущем году погружено  8,9 млн. тонн зерна (из них во внутриреспубликанском сообщении – 3, 1 млн. тонн, на экспорт – 5,8 млн. тонн), 3,2 млн. тонн муки (в том числе во внутриреспубликанском сообщении – 0,8 млн. тонн, на экспорт – 2,4 млн. тонн).

В зерновом эквиваленте в 2017 году объемы погрузки зерна и продуктов перемола составят 13,5 млн. тонн, что на 6,3% выше уровня прошлого года.  Прирост в зерновом эквиваленте в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 805 тыс. тонн, в том числе на экспорт - 547 тыс. тонн.

По информации Оралхана Кулакова, в этом году традиционная география рынков сбыта казахстанского зерна и муки сохранилась. Это Узбекистан (2 млн. тонн), Таджикистан (1 млн. тонн), Афганистан (2,1 млн. тонн) и Иран (2 млн. тонн).

Отгрузки в направлении этих стран в зерновом эквиваленте увеличились в размере 364 тыс. тонн. Выросли перевозки: в Узбекистан на 7%, Иран – на 26%, Афганистан – на 6%. Основной прирост объемов перевозки произошел в ноябре-декабре текущего года.

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Вместе с тем, в направлении Ирана изменилась структура перевозимой номенклатуры зерновых культур: увеличились объемы перевозок ячменя на 63% (324 тыс. тонн), снизились объемы перевозок пшеницы на 185 тыс. тонн, которые переориентированы на рынки Центральной Азии.

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«Особенностью нынешнего сезона является также тот факт, что рекордные урожаи собраны в России и Украине. Этот фактор повлиял на транспортный и зерновой рынки Казахстана. В результате повышения спроса на зерновозы в РФ, и увеличения ставок на них в соседней стране, произошел отток иностранных частных операторов, ранее работавших на казахстанском рынке», - сказал Оралхан Кулаков.

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Он подчеркнул, что в связи с разницей закупочной цены на приграничных с РФ территориях, произошел переток зерна в Казахстан, которое впоследствии переориентировалось на страны Центральной Азии. В результате потребности в экспорте зерна возросли, что, в свою очередь, снизило инфраструктурные возможности центрально - азиатского региона.  

Пропускная способность инфраструктуры стран Центральной Азии – потребителей казахстанского зерна и муки, составляет 600 тыс. тонн зерна и 200 тыс. тонн в муки в месяц.

В основном это связано с погрузочно-разгрузочными операциями в Афганистане, зачастую осуществляемыми ручным способом. Так, станция Хайратон (Афганистан) способна ежесуточно выгружать 3,5 тыс. тонн муки при отправляемом грузоотправителями объеме 7 тыс. тонн муки.

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Из-за длительных простоев вагонов на начальных и конечных операциях более 40% вагонов выбывают из оборота, превращаясь в «склады» на колесах. По этой причине не удается полностью выполнить заявки на подачу  вагонов.         

Наряду с этим, проводимая Узбекистаном политика по накапливанию запасов зерна для последующей переработки в муку и экспорта в Афганистан также создает избыточное предложение на рынке и давление на транспортную инфраструктуру Центральной Азии.

В целях оперативных решений для пропуска экспортных перевозок КТЖ предприняло следующие меры:

1) организованы шатлы-поезда со скоростью 800 км в сутки,

2) решен вопрос с Узбекской железной дорогой по строительству дополнительных путей на участке Келес-Чукурсай, благодаря чему обеспечивается ежесуточный пропуск 100 тыс. тонн груза (26-30 пар поездов), или 3 млн. тонн в месяц.

3) в порту Актау на полную производственную мощность вышел вновь построенный Северный терминал с перевалкой 120 тысяч тонн в месяц,

4) Существующий флот 4 судна АО «KTZ Express Shipping» обеспечивает вывоз казахстанского зерна с портов РК.

В числе причин нехватки вагонов, как отметил Минсельхоз, стало замедление оборота вагонов. При этом, анализ показывает, что оборот вагонов в текущем году увеличился на 10 суток к аналогичному периоду прошлого года. Основные наши потери оборота вагонов происходят на начальных и конечных операциях, осуществляемых грузоотправителями и грузополучателями.  

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Для увеличения грузооборота и реализации экспортного потенциала страны Минсельхоз  внесло предложение о строительстве терминала класса А на территории Афганистана, который позволит равномерно в течение года производить перевозку муки, особенно это актуально в летний период.

Вопрос инфраструктурных ограничений решается и в порту Актау, где организован сезонный мультимодальный комплекс для перевозки зерна. Данный сервис консолидирует в единую цепочку всех участников перевозочного процесса: производителей, элеваторы, операторов вагонов, трейдеров, брокеров и других.

В ҚТЖ решение вопроса видят в дальнейшем развитии контейнерных перевозок зерна и муки. Так, в текущем году перевезено более 8 тыс. тонн зерновых грузов в контейнерах. Произведена перевозка назначением Вьетнам, через порт Ляньюнган. Осуществляется погрузка контейнеров с тарированным зерном назначением Мерсин (Турция), через новую железнодорожную линию Карс – Ахалкалаки, а также погрузка в КНР (СУАР). В 2018 году АО «НК «ҚТЖ» планирует произвести закуп 5 тыс. контейнеров.

В то же время компания предлагает ужесточить меры экономического характера к грузоотправителям по выполнению оборота вагонов на сопредельных территориях РК в точках выгрузки и погрузки.

Планируется привлечь дополнительный парк 2000 вагонов по рыночной цене 15 тыс. тенге, что позволит увеличить используемый парк зерновозов до 11 тыс. вагонов. Хотя в условиях существующих ограничений по инфраструктуре в странах Центральной Азии есть вероятность превращения вагонов в «склады на колесах».

Железнодорожники предлоджили о регулировании Минсельхозом в лице Продовольственной корпорации объемов поставок в разрезе экспортных направлений, проведении со стороны государства интервенций по закупке зерна по аналогии с 2007 и 2009 годами для сглаживания сезонных и своповых колебаний.

  • Источник:
  • КТЖ
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