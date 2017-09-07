Алматинские школьники выступят на сцене театра «АРТиШОК»

Впервые на сцене театра «АРТиШОК» состоится премьера спектакля «Зеркало», сценаристы, режиссеры и артисты которого – учащиеся алматинских школ. Спектакль создан в рамках проекта «Будущее – мой выбор!», который реализует Образовательный Центр «Билим – Центральная Азия» в партнерстве с компанией «Шеврон».

По словам представителя компании «Шеврон» Лейлы Айтмухановой, «профессиональное и личностное самоопределение молодежи, является приоритетом социальных инвестиций компании. В рамках своих образовательных программ мы применяем инновационные подходы, помогая ребятам освоить базовые жизненные навыки и стать достойными членами казахстанского общества».

Спектакль специально поставлен к новому учебному году. Идея - показать школьную жизнь изнутри, без педагогической начинки и стереотипов взрослых. Подростки сами пытаются разобраться в вопросах ответственности, отношений с одноклассниками, поиске настоящей дружбы, смысла жизни. Особенно это проявляется в ситуациях борьбы за лидерство, становления в новом коллективе, возможностях самовыражения.

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«В подготовке сценария, режиссуре, освоении азов актерского мастерства подросткам оказали помощь профессионалы. Иначе спектакль бы не получился столь убедительным и правдивым. Руководил постановкой актер театра «АРТиШОК» Дмитрий Копылов. Создание спектакля состоялось летом, в лагере «Время здорового лидерства». Там подростки репетировали, пока их сверстники отдыхали», - говорит руководитель Образовательного Центра «Билим - Центральная Азия» Лариса Горбунова.

«Спектакль, словно зеркало отражает жизнь и отношения в сегодняшних алматинских школах».

Сюжет построен на реальных событиях. Подростки, работая над сценарием, брали за основу ситуации, с которыми сталкивались лично. Одна из героинь до сих пор не может забыть, как ее встретили в новой школе: рассматривали бренд одежды, изучали стиль прически, а вот знания и нравственные ценности оказались никому не интересными.

Другой юный артист поменял четыре школы в поисках дружеской среды и отсутствия ненужной конфронтации. Дружба, доверие, искренность – это очень необходимо подросткам. По их признанию, иначе не решить проблем во взаимоотношениях со сверстниками, не закалить характер, не стать лидером.

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