Димаш Кудайберген снова стал самым популярным певцом года в Китае

Казахстанский певец Димаш Кудайберген победил в номинации «Самый популярный певец года» в Top global Chinese music awards.

«Телеканал CCTV проводит ежегодную церемонию награждения в рамках Top global Chinese music awards, где я сегодня второй год подряд стал победителем в номинации. Я вас очень люблю, спасибо вам за любовь», - написал Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram.

Напомним, в 2017 году он занял второе место в китайском конкурсе «Singer 2017».

Димаш Кудайберген обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Халықтың сүйіктісі» (Народный любимец), награждён Почётной грамотой президента РК «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song».