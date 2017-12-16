Команда из Казахстана впервые выиграла Высшую лигу КВН

Финалистом Высшей лиги КВН стала команда из Казахстана – «Спарта Номад».

Стоит отметить, ранее отечественные команды КВН ни разу не выигрывали Высшую лигу.

15 декабря 2017 года в Москве состоялся финал Высшей лиги КВН. Игру судили Юлий Гусман, Татьяна Навка, Михаил Галустян, Семен Слепаков, Сергей Гармаш, Андрей Бурковский. Команды сыграли 4 конкурса: приветствие, разминку, «знакомый сюжет» и музыкальный финал.

Результат игры: 1 место - «Спарта Номад» (Астана) - 17,2 балла, второе место «Радио Свобода» (Ярославль) - 16,8 балла, третье, четвертое места «Плюшки» (Тверь) и «Раисы» (Иркутск) - по 16,1 балла, пятое место -«Сборная Большого Московского Государственного Цирка» (Москва) - 15 баллов. Чемпион Высшей лиги 2017 - «Спарта Номад» (Астана)! Наши поздравления»,- сообщается на сайте Международного союза КВН.

Шутки казахстанской команды, по мнению жюри, оказались весьма актуальными в Высшей лиге. В приветствии участники команды начали с традиционной казахской новогодней песни, позвав Гульнару Сильбаеву по-новогоднему: «СнеГулечка», а также продемонстрировали забавную видеонарезку с финальными речами членов жюри, озвученную спартанцами, шутили про российских олимпийцев и помощь Таможенного союза.

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