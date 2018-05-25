Самал Еслямова: «Я расстроилась, услышав свое имя»

Самал Еслямова привезла на родину в Петропавловск «Золотую пальмовую ветвь», полученную из рук председателя жюри 71-го Каннского кинофестиваля Кейт Бланшет. Вчера североказахстанцы чествовали 33-летнюю актрису, ставшую обладательницей награды самого престижного кинофестиваля мира за главную женскую роль в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка».

Фильм пока мало кто видел, сюжетная линия не разглашается, известно лишь, что лента рассказывает о судьбе нелегальной мигрантки из Киргизии, вынужденной оставить новорожденного ребенка в московском роддоме. Самал рассказала журналистам «Къ» о том, какой самоотверженности потребовали от нее съемки, как она входила в роль и почему расстроилась, когда со сцены Каннского кинофестиваля прозвучало ее имя.

- Самал, расскажите о Вашем становлении в профессии, у кого Вы учились на курсе в ГИТИСе? Вы ведь были еще студенткой, когда получили приглашение от Сергея Дворцевого сняться в фильме «Айка»?

- Да, Сергей предложил мне совместную работу над этой лентой еще в то время, когда я училась в ГИТИСе, на курсе у Евгения Каменьковича. В экспериментальной мастерской Каменьковича я играла в пяти или шести спектаклях. Интересный нюанс – у нас режиссерский факультет, но актерская группа. Она ценится тем, что мы непосредственно учимся с будущими режиссерами, которые ставят с нами отрывки, к четвертому курсу они превращаются в полноценные спектакли. Мы приступили к съемкам «Айки», когда я еще доигрывала свой дипломный спектакль у Каменьковича.

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- Вас можно назвать актрисой Сергея Дворцевого, ведь именно этот режиссер вывел Вас на большую орбиту в кино. «Айка» - это второй ваш совместный фильм после нашумевшего «Тюльпана», также отмеченного в Каннах. («Тюльпан» взял приз «Особый взгляд» - прим. авт.). И вот теперь вершина признания – «Золотая пальмовая ветвь» за лучшую женскую роль. В чем была главная сложность в работе над ролью? Это правда, что к съемкам каждого эпизода Вы готовились по несколько часов?

- Мне пришлось полностью перестраивать свою пластику. Дело в том, что на актерском курсе мы очень много занимались сценическим движением, танцами, чтобы приобрести легкость и пластичность. У меня была хорошая растяжка, я легко садилась на шпагат, вообще много труда вложила, чтобы двигаться изящно, а тут меня утвердили на роль девушки, которая буквально на днях родила ребенка. К сожалению, я пока не стала мамой и доподлинно не прочувствовала, что испытывает женщина в это время, как меняется ее тело, знаю это в теории и очень приблизительно. Но совсем другое дело, когда снимается кино. Камера отслеживает каждое твое движение, и все должно быть очень достоверно. Когда мы смотрели отснятый материл, то стало очевидно, что мои движения слишком легкие для недавно родившей женщины. Режиссер поставил задачу преобразиться, прежде всего, телесно, физически. Когда съемочная группа была готова, и оператор брал камеру в руки, мне говорили: «Все, Самал, начинаем», это была команда, чтобы я начинала пробежку, дыхание сбивалось, и с этим сбившимся дыханием я входила в кадр.

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Сергей беспрецедентный режиссер, который нацелен на кино исключительного качества. Такое качество требует полной самоотдачи, энергии, веры. Фильм «Айка» мы снимали шесть лет! Все эти годы я больше нигде не работала, только прошлым летом снялась в сериале, воспользовавшись отпуском. Такое было требование – полностью уйти в материал, с головой.

- Как Вы познакомились с Дворцевым?

- Мы познакомились, когда я еще была студенткой Петропавловского колледжа искусств. Мы с однокурсниками еще только пробовали себя в ремесле, работая во вспомогательном составе казахского театра драмы. Узнали, что Дворцевой проводит кастинг актеров для фильма «Тюльпан» по всему Казахстану и решили попробовать. Мне повезло, пригласили на главную роль. Мне, 19-летней, надо было играть 27-летнюю маму троих детей. Вообще, мне везет с ролями матерей, - скажем, летом прошлого года я снималась в сериале, где играла мать Карасай батыра.

- Фильм «Айка» раскрывает перед зрителем драматические судьбы нелегальных мигрантов – людей, которые оказались на самом дне современного общества. Дворцевой остался верен себе, заняв в «Айке», в основном, непрофессиональных актеров, реальных мигрантов из Киргизии. Вы работали с этими людьми в кадре, много общались с ними за пределами сценической площадки. Что Вы можете сказать о них, возможно, какие-то истории Вас особенно поразили?

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- Ну, я сейчас не могу сказать, что именно меня больше всего поразило. Понимаете, эти женщины так живут помногу лет: они тут, в Москве, а их дети там, в Киргизии. Это так тяжело. Наверное, больше впечатлился этой историей Сергей, он где-то прочел в прессе, что за какой-то период более 200 девочек-киргизок, работающих в Москве, бросили своих детей в роддомах. А поскольку Сергей - наш человек, родом из Шымкента, где он прожил 29 лет, он хорошо знает наш менталитет, и его эта информация поразила. Он понял, что произошла какая-то катастрофа. Дворцевой начал глубоко изучать эту тему и в итоге решил сделать кино.

Самал Еслямова рассказала журналистам, что первой ее реакцией на победу в Каннах было смятение и даже разочарование.

- Я не ожидала, что приз получу именно я, но ждала, что весь фильм будет высоко оценен. Конечно, нам не хватило чуть-чуть времени, чтобы доработать звук, сделать цветокоррекцию, дошлифовать какие-то технические моменты, но уже в этом неокончательном варианте было очевидно, что получилось достойное кино. И я ждала самой главной «Пальмовой ветви», потому что вся группа работала самоотверженно. Режиссер – тот вообще на съемках спал по два часа в сутки. Нас предупредили, что каждый фильм может получить победу лишь в одной номинации. И когда назвали мое имя, я испытала шок, что фильм главной награды не получил. Так что на сцене были и слезы радости, и слезы разочарования одновременно.

О своей героине Самал Еслямова выразилась следующим образом: «Айке 25 лет, и она совершенно не похожа на меня. Она жесткая. Эта девушка нацелена изменить свою жизнь любой ценой, она хочет жить по-другому, не так, как ей уготовано, но тут происходят какие-то события в ее жизни, которые меняют все кардинальным образом, и моя героиня встает перед болезненным нравственным выбором. Это все, что я могу на сегодняшний день рассказать о сюжете».

Трижды сыграв в кино роли матерей, Самал призналась, что мечтает о материнстве: «Я очень верующий человек, верю, что детей дарует Бог, и когда Он даст мне ребенка, зависит только от Него. Я обязательно сообщу вам, когда встречу человека, которого захочу видеть отцом своего малыша». (улыбается).

Самал Еслямова сообщила, что уже семь лет живет и работает в Москве и не собирается менять казахстанское гражданство на российское. «У творчества нет границ, и я открыта предложениям от всех режиссеров, включая казахстанских, - делится актриса. – Всем сердцем хочу хороших ролей. Предложения такие поступают, но пока рано говорить что-либо определенное».

Показательно, что впервые в истории Каннского фестиваля приз за «Лучшую женскую роль» взяла актриса из страны СНГ. И также впервые фильм был взят на фестиваль в «сыром» виде: судьи оценили перспективность ленты, просмотрев лишь первые 40 минут. «Айка» еще не успела обзавестись даже официальным трейлером. Как ожидается, в мировой прокат фильм выйдет в сентябре. В Казахстане премьеру ждут с особенным чувством, ведь все фильмы Сергея Дворцевого так или иначе связаны с культурными корнями его родины.

«Логично было бы взять на роль кыргызскую актрису, признался режиссер в одном из интервью. – Но я не знаю актрис такого уровня, как Самал Еслямова, у наших южных соседей». Игра Самал произвела мощное впечатление даже на саму Кейт Бланшет: глава жюри Каннского кинофестиваля так расчувствовалась после показа «Айки», что догнала казахстанскую актрису и заключила ее в объятья.

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