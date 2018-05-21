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25 мая стартует 27-й Республиканский конкурс молодых исполнителей «Жас канат»

21.05.2018 12:54   427   0

Один из самых авторитетных и уважаемых музыкальных проектов страны пройдет на лучшей столичной сцене – во Дворце Мира и Согласия с 25 по 27 мая.

Конкурс, известный своей легендарной историей, дал старт эстрадной карьере многих талантливых молодых людей, которые давно радуют нас своими прекрасными голосами на экранах. Теперь имена этих известных певцов на слуху у всего народа: это Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Нурлан Абдуллин, Бахыт Шадаева, Жанар Дугалова, Мадина Садвокасова, Маржан Арапбаева, Димаш Кудайберген.

В этом году в «Жас канате» всего 12 участников. Однако конкурс собрал весьма ярких и уже опытных молодых исполнителей из разных регионов Казахстана. Среди них представители Астаны, Тараза, Караганды, Алматы, Петропавловска, Уральска и Актюбинской области. Естественно, вопреки известной поговорке «Главное - не победа, а участие», каждый из них в душе надеется занять первое место и вернуться домой с заветным «золотым крылом».

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Дамель Ортамышева - студентка вокального отделения петропавловского Колледжа искусств. И хоть за ее плечами участие в таких известных проектах, как фестиваль «Шабыт», Республиканский конкурс Военно-патриотической песни, I Международный конкурс им. народных артистов Каукена Кенжетаева и Шабал Бейсековой и Дельфийские игры, девушка несказанно рада, что попала на «Жас канат».

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- С детства, наблюдая за этим конкурсом, я всегда мечтала стать его участницей. И вот в этом году благодаря поддержке моих близких, родных и преподавателя я, наконец, подала заявку. Огромное спасибо организаторам за предоставленную возможность! – поделилась Дамель.

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Представляем имена счастливчиков, которые прошли отборочные туры на участие в конкурсе «Жас канат-2018»:

Арманай Абдымомынова – Караганда

Бахтияр Акылбек – Астана

Нурай Ганикызы – Тараз

Диас  Каримжанов – Астана

Нурдаулет Куандыкулы - Актюбинская область

Риза Магзом – Уральск

Дамель Ортамышева – Петропавловск

Замира Сагадиева – Астана

Сымбат Сеилханова – Алматы

Жанболат  Таласбай – Тараз

Аян Тасыров – Алматы

Сауле Тыныштыкова – Тараз.

Еще одна участница Сымбат Сеилханова представляет на конкурсе город Алматы. В свои 16 лет она уже имеет звания лауреата 2 премий детского конкурса «Айгөлек», гран-при детского международного конкурса «Ғұмырдария», гран-при республиканского конкурса «Әсеттің әсем әндері-ай», участницы Конкурса красоты и таланта в Монголии.

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«Музыка – мой друг с детства: я дышу ей, я живу с ней. Когда мне сообщили, что я прошла – я не верила своим ушам. Моей радости не было предела! Я прыгала до потолка! Я мечтала об этом и теперь знаю – мечты сбываются», – поделилась впечатлениями Сымбат.

Кандидатам предстоит пройти три сложных дня борьбы на публике перед строгим профессиональным жюри. И только лучшие из них смогут побороться за драгоценные крылья и принести своему городу победу.

В рамках конкурса также пройдет спецпроект «Шак к мечте», дающий возможность певцам показать себя на большой сцене и публично заявить об участии в «Жас канат-2019». В этом году покорять зрителя будут Оркен  Миров из Караганды, Акбота Куснадин из  Кызылорды и двое представителей столицы - Рауан  Мейрамбеккызы и Тогжан  Кали.

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(...)Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства («Global Petrol Prices» - Къ), которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-е место.
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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