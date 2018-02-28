Академия искусств «Асем Алем» открывает весенний цикл

В середине марта лекцией «Сокровища музеев Германии» доктора Бернхарда Лауэра стартует весенний цикл Академии искусств «Асем Алем».

Доктор Бернхард Лауэр - куратор выставки Братьев Гримм из Германии, прекрасно говорящий на русском языке. Он исполнительный директор Общества Братьев Гримм города Касселя, много лет был директором Музея Братьев Гримм.

В Германии находятся крупнейшие собрания шедевров искусства – Пергамский и Египетский музеи в Берлине, Дрезденская галерея, Мюнхенская Пинакотека, Дом-музей Дюрера в Нюрнберге, садово-парковый комплекс Сан-Сусси в Потсдаме с богатейшей коллекцией живописи и многие другие. Только в одном Берлине более 170 музеев и коллекций, хранящих шедевры искусства от античных времен до наших дней. Так, в Пергамском музее Берлина можно ознакомиться с артефактами хеттского, ассирийского, вавилонского и персидского периодов, именно здесь экспонируется Пергамский алтарь и Ворота Иштар. А в Египетском музее Берлина самый известный экспонат коллекции - Бюст Нефертити, подаренный музею Джейсом Симоном, крупным предпринимателем, финансировавшим раскопки в Египте.

Стыдно быть несчастливым…

Весенний цикл академии включает 33 лекции по всемирной истории искусства, включая древнейшие цивилизации Древнего Египта, Греции и Рима, виды искусства - живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн одежды, стили, жанры и направления.

Цикл также познакомит слушателей с искусством Византии и Древней Руси, искусством средневековой Европы и Ренессанса, искусством Голландии, Фландрии, Германии, Франции, Испании и России. Несколько лекций курса посвящены истории архитектуры древнего мира, ислама, Эпохи Возрождения, барокко и 20 века. Лекции читаются ведущими специалистами Музея им. А. Кастеева, Казахстана, а также зарубежными экспертами ближнего и дальнего зарубежья. По линии Академии искусств «Асем Алем» музей сотрудничает с Посольствами Франции, Германии, галереей Art Lane и другими организациями.