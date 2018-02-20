Алия Назарбаева сообщила о готовности к началу съемок исторического фильма «Томирис»

На «Казахфильме» прошла защита перед экспертным советом исторического проекта «Томирис». Создатели картины рассказали о выполненной работе во время подготовительного периода. В марте стартуют основные съемки фильма.

Фильм повествует историю жизни великой царицы степи - легендарной Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью. Ей предстоит сразиться ради своей любви и свободы своего народа в самой жестокой битве тех времён: с самим Киром, пришедшим с огромной армией поставить степные племена под власть могущественной Персидской империи.

Генеральный продюсер картины Алия Назарбаева сообщила, что группа полностью готова к съемочному периоду: «Это один из крупнейших исторических проектов в истории нашего кино. Мы все подошли к нему с большой ответственностью: мы надеемся снять фильм одновременно и интересный для широкой зрительской аудитории, и максимально отражающий тысячелетние традиции, культуру и дух Великой степи».

Режиссер картины Акан Сатаев добавил, что основная канва фильма – это история становления царицы, с момента ее рождения до легендарной победы над персидским царем Киром: «Наша главная задача – показать этот пласт мировой истории: быт, войны и искусство саков, массагетов, а также других племен, которые проживали в Центральной Азии в V-VI веке до нашей эры и являлись нашими далекими предками, продемонстрировать, что корни казахов, нашей культуры, уходят в тысячелетнюю глубь веков».

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Также известный режиссер продемонстрировал собравшимся отснятый видеоматериал. Он рассказал об особенностях съемок и сложности батальных сцен, которых, как отметил сам режиссер, в картине будет достаточно. «Съемки уходящей натуры уже прошли в декабре прошлого года в районе поселка Заречного в Алматинской области. В начале марта съемочная группа продолжит свою работу в павильоне «Казахфильма», где будут снимать время рождения Томирис», – добавил он.

Съемки фильма также пройдут в других живописных местах Казахстана: Жаркенте, Чундже, Боровом и в Баянауле. Съемочный период продлится около четырех месяцев.

Продюсер картины Анна Чакиртова рассказала об отборе актеров: «Подготовительный период длился восемь месяцев. За это время мы выбрали локации для съемок, провели съемки уходящей натуры и республиканский кастинг по отбору актеров, который прошёл в 15 крупных городах Казахстана. На кастинг пришли свыше 15 000 человек. На главную роль претендовали 1 500 человек только по фотографиям. После видеопроб и отборов на главную роль – царицу массагетов – была утверждена актриса-дебютантка, отобранная среди 200 претендентов – Альмира Турсын».

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Также продюсер рассказала, что на сегодняшний день все главные актеры проходят подготовку в тренировочном лагере «Nomad» постановщика трюков Жайдарбека Кунгужинова, где их обучают уверенной верховой езде, стрельбе из лука, владению холодным оружием и другим навыкам, необходимым актерам исторической ленты.

Известный историк Алмас Ордабаев, выступивший консультантом картины, рассказал о работе над исторической достоверностью проекта: «К сожалению, сведений о Томирис, кроме того, что написал Геродот о ее победе над Киром, больше нет. Но этого достаточно для художественного кино, это даже хорошо для нашей истории: она обрывается на громкой и легендарной победе.

Однако у нас достаточно сведений о той эпохе. Бесценная археологическая находка – «Золотой человек» – и другие успехи наших археологов, историков, дали возможность получить много информации о быте, уровне развития этой цивилизации и позволили установить, что этот союз племен был государственным образованием. Со всем прилагающимся сложным устройством общества, иерархией, государственной и иной властной символикой, богатыми церемониями и так далее: все это нам предстоит воспроизвести в фильме. Также хочу отметить, что многие казахские обычаи идут прямо с сакских времен».

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Другой консультант, известный казахстанский художник-реставратор Крым Алтынбеков, который занимался реконструкцией облачения и атрибутов древних кочевников, отметил, что в фильме нужно показать роль металла в повседневной жизни массагетов: «В фильме нужно показать добычу и обработку металла, что было у них очень развито. Украшения массагетов были выполнены на высоком уровне. Ведь все золотые месторождения, которые сейчас есть на территории Казахстана, открыты ими – везде есть следы древних выработок. У них рядом с рудниками были поселения, в которых и занимались изготовлением высококлассного по тем временам оружия и ювелирных украшений, которые даже сейчас удивляют ювелиров мастерством исполнения».

Художник по костюмам Асель Шалабаева сообщила, что для фильма «Томирис» уже изготовлено около тысячи комплектов одежды и реквизита (оружие, украшения и проч.). Только для главной героини изготовлено двадцать уникальных костюмов.

Кроме того, продюсер Анна Чакиртова рассказала, что специально для фильма будут построены две масштабные декорации – «ставка Спаргаписа» вблизи Капчагая и «Вавилон» на территории киностудии «Казахфильм».