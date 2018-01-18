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Артем Голубев: «Для меня счастье дебютировать в партии Каварадосси на сцене «Астана Опера»»

18.01.2018 16:50   949   0

Солист Башкирского театра оперы и балета Артем Голубев впервые исполнит на сцене «Астана Опера» партию Марио Каварадосси в оперном шедевре Дж. Пуччини «Тоска». Спектакль пройдет 20 января в Большом зале театра.

Лауреат многих международных конкурсов Артем Голубев знаком казахстанской публике исполнением партии Дона Хозе в опере «Кармен» Ж. Бизе. Обширный репертуар вокалиста также включает и другие ведущие теноровые роли в операх Дж. Пуччини, Дж. Верди, Ж. Массне, Ш. Гуно, П. Чайковского, М. Мусоргского, А. Бородина, С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, М. Глинки, С. Баневича и др.

Выступления Артема Голубева проходили на престижных мировых сценах. Солист сотрудничал с такими международными дирижерами, как Ф. Мастранджело, М. Гюттлер, Т. Курентзис, Т. Зандерлинг, М. Боэми. Участник популярного проекта «Тенора XXI века» (Москва). В 2015 году успешно дебютировал на сцене Большого театра России, где он исполнил партию Фауста в одноименной опере Ш. Гуно.

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Партия Каварадосси занимает особое место в репертуаре артиста. Романтичный, свободолюбивый герой особенно близок ему по духу и мировосприятию. Неудивительно, что Артема Голубева нередко приглашают выступить именно в этой роли многие зарубежные театры.

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«Это непростая партия с музыкальной точки зрения, ее исполнение требует определенных технических и вокальных навыков. Однако самой сложной задачей здесь является передача эмоциональной составляющей этого трогательного образа. Марио Каварадосси – необычный персонаж, художник, творец, высокодуховная личность. А также это любящий всем сердцем, неспособный на предательство человек, готовый расстаться с жизнью за правое дело. Когда я проживаю эту историю, то в эти моменты пересматриваю всю свою жизнь, во мне происходит некая трансформация, переосмысление ценностей. Для меня большое счастье дебютировать в этой партии на сцене «Астана Опера» в замечательной классической постановке», - отметил Артем Голубев.

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В партии Флории Тоски выступит ведущая солистка «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Маргарита Дворецкая, в образе коварного Скарпиа предстанет солист оперной труппы, лауреат международных конкурсов Евгений Чайников. Анджелотти; Тюремщик – Болат Есимханов, Ризничий – Шынгыс Расылхан, Сполетта – Рамзат Балакишиев, Шарроне – Самат Жарылкасынов, Пастушок – Кажымурат Еркин. Симфонический оркестр и хор «Астана Опера», дирижер – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

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