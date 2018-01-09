«Астана Опера» едет с гастролями в Алматы

Театр «Астана Опера» едет с гастролями в культурную столицу Казахстана – город Алматы. В альма-матер оперы и балета – Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая - столичная труппа представит насыщенную программу, включающую шедевры мирового искусства.

Начнется тур с выдающегося творения казахского музыкального искусства – национальной классической оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди. Спектакль покажут дважды – 10 и 11 февраля в 18.00. За дирижерским пультом будет стоять прославленный маэстро, заслуженный деятель Казахстана, главный дирижер «Астана Опера» Алан Бурибаев.

«Эти гастроли очень важны и ответственны для нас, в первую очередь, потому что мы выступаем перед казахстанцами – родными для нас зрителями. Большинство артистов нашей труппы предстанет на сцене перед своими учителями, которые дадут оценку их профессиональному росту. Для всех нас это очередной экзамен. В целом, труппе необходима гастрольная жизнь, обмен опытом, - отметил директор театра «Астана Опера» Галым Ахмедьяров. - Мы неслучайно выбрали для алматинских гастролей оперу «Абай», это произведение стало «визитной карточкой» нашего национального искусства. Исполнением этой оперы мы отдаем дань уважения старейшему казахстанскому театру оперы и балета имени Абая».

«Величайший шоумен»: величайшая мистификация

Оперный шедевр создан по мотивам либретто великого писателя Мухтара Ауэзова. В основе повествования – драматические события из жизни великого казахского поэта, просветителя и философа Абая Кунанбаева (1845-1904).

Главные партии готовится представить звездный состав ведущих солистов «Астана Опера». Заглавную партию исполнят заслуженные деятели Казахстана Сундет Байгожин и Жанат Шыбыкбаев, в роли Айдара – лауреат международных конкурсов Меир Байнеш и заслуженный деятель Казахстана Нурлан Бекмухамбетов, Ажар – заслуженная артистка Казахстана, оперная прима Майра Мухамедкызы и заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова. Карлыгаш – лауреат Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Татьяна Вицинская. В этой роли дебютирует молодая перспективная певица, обладательница красивейшего меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов Малика Минизини. Еще один дебют состоится у баритона Ержана Саипова, который готовит партию Кокпая. В первый день эту роль исполнит Талгат Галеев. Сырттан – народный артист Армении, солист театра «Астана Опера» Барсег Туманян и лауреат многих международных конкурсов Болат Есимханов.

Самые кассовые фильмы уходящего года

Постановка создавалась выдающимися деятелями искусства Казахстана и Италии. Музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный деятель Казахстана, правнук композитора А. Жубанова – Алан Бурибаев. Режиссер-постановщик – известный итальянский режиссер Джанкарло дель Монако, режиссер-консультант – народный артист Казахстана, профессор Есмухан Обаев, главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Художественное оформление оперы выполнили знаменитый сценограф современности Эцио Фриджерио и художник по костюмам – обладательница премии «Оскар» Франка Скуарчапино, ассистент художника по костюмам Арасель Досмуратова. Хореографы-постановщики – заслуженные деятели Казахстана Турсынбек Нуркалиев и Галия Бурибаева.

Продолжит гастрольную программу 14 февраля в 19.00 балет выдающегося хореографа XX века Кеннета Макмиллана «Манон». Балетное полотно создано по мотивам романа аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско». В репертуаре «Астана Опера» этот спектакль представлен сравнительно недавно: премьера состоялась 28 апреля 2017 года. На столичную сцену постановку перенесли хранители традиций труппы Королевского балета - балетмейстеры-постановщики – Карл Бёрнетт и Патрисия Руанн. Дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев. Оркестровка и аранжировка – Мартин Йетс. Декорации и костюмы выполнены по эскизам Николаса Георгиадиса.

Бизнес по-казахски и в Америке бизнес по-казахски

Важно отметить, что спектакль пополнил репертуар театра благодаря художественному руководителю балетной труппы народной артистке России Алтынай Асылмуратовой. Много раз она и сама танцевала заглавную партию Манон на легендарной лондонской сцене, работала над образом лично с Кеннетом Макмилланом. Команда постановщиков с большой радостью откликнулась на ее предложение перенести этот шедевр на казахстанскую сцену.

"«Собор Парижской Богоматери» М. Жарра труппа театра «Астана Опера» исполняла на сцене Мариинского театра (Россия) и на сцене Карло Феличе (Италия), однако балет «Манон» в рамках гастролей мы представим впервые. Сейчас это хореографическое полотно уже считают английской классикой. В спектакле всегда есть положительные герои, которым зритель сострадает, а есть отрицательные, но постановщик преподносит эту историю так, что мы относимся ко всем персонажам лояльно и где-то даже сопереживаем им", - рассказала Алтынай Асылмуратова.

К. Макмиллан симпатизирует своенравной Манон, привнося в балет свойственное ему понимание психологии и личные воспоминания о своем бедном детстве. Героиню Макмиллан описывал «не как девушку, которая боится быть бедной, но которая стыдится быть бедной. В те времена бедность была равносильна долгой, медленной смерти». Невероятная хореография Макмиллана создала яркие живые картины общества Парижа и Нового Орлеана. Но основной энергетический заряд несет страстное па-де-де Манон и де Грие – именно оно движет всю трагическую историю, превращая «Манон» в одну из самых невероятных драм Макмиллана.

Партию Манон исполнит заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева, Де Грие – заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков, Леско – обладатель Гран-при многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан / лауреат международных конкурсов Арман Уразов, господин Г.М. – Жанибек Иманкулов, роль Любовницы Леско представит Анель Рустемова.

Завершит гастроли балетный спектакль «Собор Парижской Богоматери» Мориса Жарра, который пройдет 17 и 18 февраля в 18.00. Эта постановка пользуется огромной популярностью во всем мире, однако, увидеть ее можно не везде. Эксклюзивное право воссоздать спектакль казахстанскому театру предоставил Фонд «Балеты Ролана Пети» (Франция).

Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова имела счастье работать лично с удивительным человеком – Роланом Пети. Этот шедевр хореографического полотна пополнил репертуар театра благодаря Алтынай Абдуахимовне.

В балете 13 эпизодов и 4 персонажа. Красавица Эсмеральда и звонарь Собора – хромоногий горбун Квазимодо, по определению Ролана Пети, который написал либретто, – это люди, отвергнутые обществом из-за своей непохожести на других. У священника Фролло за внешней лицемерной благопристойностью и набожностью скрывается жестокая внутренняя борьба между бунтующей плотью и духом. Четвертый герой – красавец капитан Феб.

Роль кордебалета такая же важная, как и у главных персонажей, и он активно действует: толпа то изумляется уродству Квазимодо, то молится в церкви, то радуется спасению Эсмеральды, то требует ее казнить.

И, несмотря на то, что в балете 4 главных персонажа, образ горбатого звонаря – центральный в балете. Ролан Пети задумывал спектакль как историю о Квазимодо и сочинил эту партию для себя. Хореограф, выступив и первым исполнителем этой роли, не нуждался в уродующем костюме и гриме – он «танцевал» свой горб.

Балетмейстер - Ролан Пети, сценография Рене Аллио, костюмы Ива Сен-Лорана. Возобновление хореографии – Луиджи Бонино, ассистент – Джилиан Уитингам. Дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев.

В роли прекрасной Эсмеральды выступят заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева и Мадина Басбаева, партию Квазимодо готовят обладатель Гран-при многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан и Заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков, Фролло – лауреаты международных конкурсов Арман Уразов и Серик Накыспеков, Феб – лауреаты международных конкурсов Олжас Тарланов и Еркин Рахматуллаев.