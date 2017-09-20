Балетная труппа Астана Опера отправляется с гастролями на восток

Балетная труппа «Астана Опера» представит премьеру спектакля «Лебединое озеро» П.И.Чайковского на сцене Королевского оперного театра в Маскате (Оман). Автор новой хореографической редакции – художественный руководитель балетной труппы, народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Около 80 артистов балета «Астана Опера» в сопровождении работников технических служб, механиков сцены, осветителей, гримеров, костюмеров, реквизиторов и многих других отправятся в дальний путь 24 сентября.

Работа над новой постановочной версией продолжается в стенах театра уже два месяца. Алтынай Асылмуратова вместе с исполнителями постарались довести процесс подготовки до совершенства.

- Для нас большая честь выступать на сцене замечательного Королевского оперного театра в Маскате. Это будут наши первые гастроли в Омане. Поездка очень значимая, так как нам хочется показать высокое качество балетного мастерства. Турне станет вдвойне ответственным, поскольку труппа театра «Астана Опера» представит новую редакцию «Лебединого озера» П.И. Чайковского. Внеся некоторые изменения, при этом мы сохранили каноническую постановку Л. Иванова – М. Петипа. Мы решили показать именно «Лебединое озеро», так как это символ классического балета, мировой бренд. Композитор П.И. Чайковский оставил нам эту музыку как величайшее наследие. Этот балет вечен, его смотрели наши предшественники, им будут восхищаться потомки. Артисты очень волнуются, мы все с нетерпением ждем встречи со зрителями. Задача, которая стоит перед нами – доставить удовольствие публике, чтобы она получила эмоциональный заряд, поэтому будем прилагать все усилия, - отметила Алтынай Асылмуратова.

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Партию юной королевы лебедей – нежной Одетты и похожей на нее как две капли воды Одилии исполнят ведущие солистки «Астана Опера», заслуженные деятели Казахстана Мадина Басбаева и Айгерим Бекетаева. Принца Зигфрида представят ведущие солисты театра, лауреаты международных конкурсов Еркин Рахматуллаев и Олжас Тарланов. В роли Ротбарда дебютирует солист балета Арман Уразов, образ злого гения также воплотит на сцене оманского театра Жанибек Иманкулов.

Все три выступления пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра Карло Феличе (г. Генуя, Италия) под руководством маэстро Джузеппе Акуавива.

«Предстоящие совместные гастроли двух театров – «Астана Опера» и Карло Феличе являются важным моментом в продуктивном сотрудничестве, явившимся результатом меморандума между нашими коллективами. Труппа «Астана Опера» – одна из лучших и наиболее востребованных в мире. Артистов нередко приглашают выступить на известнейших международных площадках. Сегодня знаменитый спектакль «Лебединое озеро», написанный великим русским композитором П.И. Чайковским, будет исполнен казахстанскими танцовщиками и итальянскими инструменталистами. А представим мы постановку в стране арабского мира. Все это в очередной раз подтверждает, что любовь к музыке едина для всех народов», - отметил господин Акуавива.

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