Дархан Тастанов и Максат Мамраимов: «Хочется снять казахстанское кино, которое оценит весь мир»

28 июня в прокат выходит новая казахстанская комедия «Инстаграмщица», снятая компанией «ДК» Production». В центре истории девушка Айнур, которая не мыслит свою жизнь без социальной сети Инстаграмм и своих подписчиков. Но как это часто происходит в жизни – в один прекрасный день весь ее мир рушится. Об идее фильма, его стоимости и проблемах отечественного кинематографа в интервью «Къ» рассказали одни из его продюсеров Дархан Тастанов и Максат Мамраимов.

- Откуда пришла идея фильма?

Дархан: Дело в том, что персонаж Айнура Official уже известен многим из нашего скетчкома «Q-елi», которые мы сняли в прошлых годах. Айнура – это девушка, которая живет интернет-жизнью и Инстаграмм для нее все. Ее роль сыграла наша главная актриса – Анара Батырхан.

До съемок в скетчкоме Анара Батырхан не была особенно популярной, у нее в Инстаграмме было что-то вроде 187 подписчиков. На сегодняшний день у нее больше 1 млн подписчиков и было бы глупо не воспользоваться ее популярностью и не снять фильм.

- Как вы познакомились с Анарой?

- Мы проводили кастинг, искали актрису на роль инстаграмщицы в скетчкоме, кастинг-директор предложил нам Анару Батырхан. Вначале мы отказывались от нее, потом нас убедили, и мы, честно говоря, сами удивились ее популярности. Мы этого не ожидали. Ее видео всегда было в тренде, ее репостили популярные артисты не только из Казахстана, но и других стран. В общем, людям она понравилась. Наверное, потому, что ее персонаж живет среди нас: у нас есть такие подруги, родственники, знакомые. Возможно, мы даже сами такие же, но мы этого не замечаем.

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- А зачем снимать фильм, если у вас уже были скетчкомы, в чем разница?

- Для нас это была уникальная возможность попробовать себя в кино. Мы не учились ни на режиссеров, ни на сценаристов. Я вообще строитель, Максат – дипломат, поэтому нам было любопытно и интересно сделать полнометражный фильм. И второе, что нами двигало – это возможность заработать деньги.

Максат: Изначально была идея снять фильм, но мы не знали на какую тему и как. Потом мы поняли, что у нас есть в руках настоящая находка – Анара Батырхан с готовой аудиторией, и мы решили воспользоваться ее персонажем, снять историю, потому что сегодня соцсети активно развиваются и у каждого человека есть знакомые, которые не выходят из телефона. Это очень актуальная тема.

Идея фильма заключается в том, что главная героиня живет ради соцсетей и за счет соцсетей. Она бесплатно ест в ресторанах, бесплатно одевается, ее все знают. Она популярна из-за того, что красиво пишет посты и выкладывает красивые фотографии, хотя в реальной жизни не совсем красавица.

В один прекрасный день она просыпается без Инстаграмма. Ее аккаунт удаляют. Подписав многомиллионный контракт с компанией на ее услуги, она не выполнила своих обязательств, что и привело к этому. Ее бросает парень. В ее жизни наступает кризис. И теперь у нее стоит выбор между любовью и Инстаграммом, она в поисках двух этих ценностей. Фильм о том, как она ищет себя, любовь и возвращает своих подписчиков.

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- Так в какую пользу она делает выбор?

- А это вы увидите уже в кинотеатре)

- Мораль фильма в том, что очень много людей живут сегодня в какой-то псевдореальности и не уделяют достаточного внимания своей настоящей жизни?

Дархан: Да, есть такое понятие «глянцевой жизни», жизни напоказ. Есть такое и в казахстанской ментальности – отсюда взялись такие стереотипы как «журттан калмау», выдавать себя за того, кем ты не являешься, мнение чужого человека - важно и т.д. Это проблема нашего общества.

В конце фильма героиня обращается к своим подписчикам и рассказывает о том, какой урок она извлекла из тех проблем, в которых оказалась.

- Для какой аудитории вы задумывали этот фильм?

- Вначале для женской, +12, до 30 лет. Хотя эту комедию могут смотреть и школьники, и влюбленные парочки, и семейные люди. Изначально мы задумывали фильм для одной аудитории, но на самом деле в ней каждый человек может увидеть себя.

Родители могут увидеть там своих детей. Парни могут увидеть себя и своих девушек.

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- Во сколько обошелся бюджет фильма?

- В Казахстане невыгодно снимать фильм с бюджетом свыше $200 тыс. Большой риск, что фильм не окупится, не вернешь свои деньги и не заработаешь. Поэтому желательно снимать фильм дешевле этой суммы. В среднем $100-150 тыс. Поэтому мы старались уложиться примерно в эту цифру. Но пока еще идет процесс, поэтому мы ждем. Потому что ты продолжаешь вкладывать деньги, даже когда фильм уже в прокате. Например, тратишь деньги на рекламу, маркетинг и так далее.

На маркетинг нужно тратить минимум 5 млн тенге. Средний ценник – 15 млн тенге на среднюю маркетинговую кампанию.

Сам рынок не позволяет тратить большие деньги, потому что в Казахстане всего 18 млн человек, а в кино ходит только определенное количество людей, и эта цифра не уменьшается и не увеличивается. По нашим данным, это примерно 3-5% - 500-700 тыс. людей.

- Расскажите о своей команде.

- Режиссер фильма – Арыстан Каунев известен зрителям как автор сценариев фильмов «Бизнес по-казахски», «Брат или брак», сериала «Городские легенды», скетчкому «Q-елi» и новогоднему шоу «Навстречу мечте». Инстаграмщица – это его дебют как режиссера, и мы считаем его успешным.

У нас режиссер – дебютант, мы сами как сценаристы – почти дебютанты, оператор – дебютант, Анара Батырхан – это ее первая роль в кино, то есть у нас сформировался такой дебютный коллектив. Оператор – Сергей Поляков. При съемках фильма оператора нужно обязательно брать с образованием, дипломом и навыками. Пожалуй, это единственный человек в нашем коллективе с абсолютным профессиональным образованием (смеется).

- Кто еще снимается в вашем фильме кроме Анары Батырхан?

- Когда мы начали писать сценарий, мы уже стали экономить. Так, эта сцена дорогая, поэтому ее убираем. Мы поставили себе цель – до 10-15 актеров. Роли исполняют: Айым Сейтметова, Улболсын Шалкарова, Серик Шарип, Куат Садыков и другие, максимум 15 человек.

- Они профессиональные актеры?

- Все профессиональные, в этом плане мы не экономили. Они достаточно популярные, сыграли во многих комедиях в этом году и в прошлом. Например, Абунасыр Сериков снимался в «Бизнес по-казахски», «Брат или брак». Сейчас он из лучших комедийных актеров в стране. Или Серик Шарип, который снимался в фильме «Районы». Девушки наши тоже известны.

- У вас, наверное, очень много денег ушло на гонорары?

- Мы пытались договариваться, и многие шли к нам навстречу. Главная задача продюсерской работы – договариваться. Если ты не умеешь торговаться, ты не продюсер (смеется).

- Во сколько обошелся средний гонорар актеров?

- Мы не можем этого озвучить, потому что в договоре прописан пункт о неразглашении информации (пауза) ... Если честно, они обидятся, потому что всем говорят разные цифры (смеется).

- Какая сцена была самой сложной?

- Самой сложной была сцена, когда мы снимали в поле. Мы выехали за 60 км из города. Сцена в фильме в общей сложности проигрывается около 2-3 минуты, но на нее мы потратили больше всего денег, очень долго готовили декорации, нанимали каскадеров и т.д.

- И много было таких моментов?

- Производство фильма – это сплошные стрессовые ситуации. Там, где нужно импровизировать. Ни одна съемка не проходит без каких-то проблем. В любой момент может что-то случиться.

- Сколько вы планируете заработать на этом фильме?

Дархан: В данный момент такая ситуация, что я хочу просто выйти по нулям. Заплатить всем, покрыть все расходы – для меня это будет уже счастье. Потому что я получил огромный опыт – мне сейчас этого достаточно.

Максат: По сути, на нашем рынке, если ты отбиваешь и возвращаешь свои деньги – это уже можно считать успехом, потому что рынок у нас не такой большой, бюджеты фильмов не так быстро отбиваются и вообще не все. Например, некоторые последние фильмы (не будем называть), которые были в прокате просто провалились и оказались убыточными.

В этом году казахстанский зритель сказал «давайте нам хорошие фильмы». Сейчас у казахстанских зрителей появляется вкус, они уже насмотрелись комедий, теперь они хотят что-то креативное. Поэтому тот спрос на дешевое, поп-корновое кино, который был, мы его удовлетворили. Мне кажется, сейчас этот пласт полностью заполнен и тот, кто не умеет снимать – отсеются, тот, кто потерял деньги – не будут этим заниматься и останутся только те, кто умеет это делать и делает хорошо. Рынок и условия рынка сами отсеют непрофессионалов и тех, кто не умеет снимать кино.

К тому же у нашего казахстанского зрителя появилась бОльшая потребность смотреть именно казахстанские фильмы. Раньше если наши отечественные продюсеры боялись вставать рядом с голливудскими блокбастерами, сейчас мы уже боимся вставать рядом с местными, потому что знаем, что есть потребность и не маленькая. Если сейчас рядом будет стоять американское и казахское кино, зритель пойдет на казахстанское кино, потому что есть интерес и доверие к местному продукту.

- Вы снимаете только для Казахстана? Не думали, что этот фильм могут посмотреть и в других странах?

Дархан: Пока да. Есть варианты и предположения. Но опять-таки, чтобы крутить фильм в других странах, нужно найти деньги на маркетинг. Если мы заработаем, мы подумаем о том, чтобы этот фильм показывали на разных ярмарках, продавали идею и т.д. все зависит от того, какую кассу мы соберем в Казахстане. В целом, конечно, хочется делать кино для широкого аудитории, для всех.

Максат: Хочется снять казахстанское кино, который оценит весь мир, который мы прокатим в США и не только. Мы к этому стремимся и, я думаю, что с опытом мы к этому обязательно придем. «Инстраграмщица» – наш первый проект. Во время его создания мы очень многое поняли в производстве кино. Казалось бы, кино и сериалы – это одно и то же, но на практике оказываются две разные вещи. Это как сравнивать художественный фильм и документальный.

- Какую роль сыграл Dar Play?

Дархан: Если бы не DAR Play, мы бы не завершили фильм из-за финансовых проблем. У нас наступил кризис, когда мы не могли заплатить тому или этому, в итоге работа стояла. Благо на пути нам встретилась эта компания, и мы завершили работу. Сейчас самое главное – это продвижение. Этим полностью занимается DAR Play. У них есть опыт, есть реальные цифры как им удавалось в период спада привлекать зрителей в кинотеатры. Мы полностью им доверяем.

- Создатели некоторых фильмов в Казахстане закрывают возможность комментировать эти фильмы. А как вы к комментариям относитесь?

- Мы попросили, чтобы возможность комментировать не закрывали, чтобы все было открыто, чтобы люди писали, как есть. Мы действительно хотим узнать, что люди хотят, нравится им фильм или нет.

Максат: Нам интересно самим прочитать эти комментарии. По сути, успех наших проектов – «Q-елi» и других основаны на комментариях и отзывах наших зрителей. Мы видим из отзывов, что тот или иной герой не пользуется популярностью и убираем его из сериала. Убираем эту рубрику и придумываем другую. Комментарии очень важны, это основной ориентир, который двигает проект.

- А вы не боитесь критики, что фильм не понравится людям?

- Негативные комментарии в любом случае будут. Если честно, есть некая уверенность в продукте. Есть уверенность, что это смешно. Например, над своим продуктом редко смеешься, а у нас были моменты, когда мы смеялись от души.

- Даже если потеряете деньги, вы будете продолжать снимать фильмы?

- Теперь я задумаюсь, очень хорошо задумаюсь, прежде чем начинать писать. Помимо фильмов есть и другие способы зарабатывать – те же сериалы, интернет-проекты и т.д. В целом эта индустрия мне нравится. Я чувствую себя здесь комфортно. Я разными вещами занимался, но думаю, что нашел себя.

Когда нас сравнивают с США это несправедливо, потому что те бюджеты, которыми владеем мы, и у них – совершенно разные.

Максат: Их индустрии более чем 100 лет и когда ты читаешь киношную литературу, ты понимаешь, что у тебя сейчас происходит то, что у них было в 50-х годах. Мы очень сильно отстали.

- Надо просто брать пример с них, не стесняться. В принципе, можно снять фильм в любом месте, если в основе его лежит хорошая история. Все зависит от самого рассказа.

Фото: Олег СПИВАК