Депутаты Мажилиса обсудили с сотрудниками «Казахфильма» законопроект «О кинематографии»

В Алматы на киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова прошла встреча депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан с кинематографистами Казахстана, а также с сотрудниками киностудии и представителями творческой интеллигенции.

На встречу с представителями отечественной киноиндустрии на киностудию прибыли депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, члены фракции партии «Нұр Отан»: Гульнара Иксанова, Карибай Мусырман, Бейбит Мамраев,а также депутат маслихата Алматы Ислам Байрамуков, заместитель акима Бостандыкского района Алматы Маржан Балбаева.

«Закон просто необходим для правового регулирования в области кинематографии, создания благоприятных условий для поддержки и продвижения национального кинопроизводства, проката и дистрибуции национальных фильмов, чтобы повысить качество и конкурентоспособность казахстанского кино. И для этого мы специально приехали, чтобы послушать кинематографистов, потому что только вместе мы сможем добиться результатов, - отметила Гульнара Иксанова, – и главное, что сейчас любой гражданин может принять участие в обсуждении законопроекта, внося свои предложения через наш сайт».

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«В конце прошлого года министерством культуры и спорта РК на заседании парламента был представлен законопроект о кинематографии, и он сейчас рассматривается нами. Мы приглашаем вас – кинематографистов – принять участие в обсуждении как экспертов. Мы будем только рады этому, так как мы хотим, чтобы в этом законе были рассмотрены ключевые моменты развития отечественного кинематографа», - сказал Бейбит Мамраев.

В ходе своего визита депутаты ознакомились с повседневной деятельностью киностудии «Казахфильм» и ее техническим оснащением, декорациями, костюмами, реквизитом.

Главной темой встречи стало обсуждение рассматриваемого в Парламенте проекта Закона «О кинематографии», где отражены основные направления дальнейшего развития отечественной киноиндустрии. В ходе встречи были рассмотрены цели и задачи отечественного кинематографа и его роль в социально-культурном развитии страны, состояние и перспективы развития отечественного киноискусства.

Известные режиссеры, актеры и продюсеры высказали свое мнение о необходимых изменениях. В частности, режиссер Рустем Абдрашов привел в пример опыт стран бывшего соцлагеря – Венгрии и Болгарии – сумевших сохранить национальный кинематограф и сейчас активно налаживать отношения с голливудскими студиями. Актер Нуржаман Ихтымбаев призвал сохранить «Казахфильм» как единый и уникальный кинематографический комплекс. Кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов и писатель, кинодраматург Смагул Елубай напомнили о том, что отечественное социально-значимое кино поддерживается большинством стран и на государствах же лежит ответственность за воспитание и поддержку молодых кадров.

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«Сегодня, киностудия «Казахфильм» – это национальный бренд и основной производитель отечественной кинопродукции. Мы давно ждали соответствующий Закон, который консолидирует работу кинематографистов, кинопроизводителей, прокатчиков, дистрибьюторов, позволит сформировать экономические рычаги развития киноиндустрии, создав позитивный инвестиционный климат», - сказал в завершение встречи президент АО «Казахфильм» имени Ш.Айманова Бахыт Каирбеков.