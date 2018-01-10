Валюта нал
USD 332.80 334.00
RUB 5.74 5.77
EUR 399.98 401.90
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Депутаты Мажилиса обсудили с сотрудниками «Казахфильма» законопроект «О кинематографии»

10.01.2018 15:04   932   0

В Алматы на киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова прошла встреча депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан с кинематографистами Казахстана, а также с сотрудниками киностудии и представителями творческой интеллигенции.

На встречу с представителями отечественной киноиндустрии на киностудию прибыли депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, члены фракции партии «Нұр Отан»: Гульнара Иксанова, Карибай Мусырман, Бейбит Мамраев,а также депутат маслихата Алматы Ислам Байрамуков, заместитель акима Бостандыкского района Алматы Маржан Балбаева.

«Закон просто необходим для правового регулирования в области кинематографии, создания благоприятных условий для поддержки и продвижения национального кинопроизводства, проката и дистрибуции национальных фильмов, чтобы повысить качество и конкурентоспособность казахстанского кино. И для этого мы специально приехали, чтобы послушать кинематографистов, потому что только вместе мы сможем добиться результатов, - отметила Гульнара Иксанова, – и главное, что сейчас любой гражданин может принять участие в обсуждении законопроекта, внося свои предложения через наш сайт».

«Астана Опера» едет с гастролями в Алматы...
Театр «Астана Опера» едет с гастролями в культурную столицу Казахстана – город Алматы. В альма-матер оперы и балета – Казахско...

«Астана Опера» едет с гастролями в Алматы

«В конце прошлого года министерством культуры и спорта РК на заседании парламента был представлен законопроект о кинематографии, и он сейчас рассматривается нами. Мы приглашаем вас – кинематографистов – принять участие в обсуждении как экспертов. Мы будем только рады этому, так как мы хотим, чтобы в этом законе были рассмотрены ключевые моменты развития отечественного кинематографа», - сказал Бейбит Мамраев.

Материалы по теме

«Астана Опера» едет с гастролями в Алматы

«Величайший шоумен»: величайшая мистификация

Самые кассовые фильмы уходящего года

Бизнес по-казахски и в Америке бизнес по-казахски

Турецкие кинематографисты предложили «Казахфильму» поработать над совместными проектами

В ходе своего визита депутаты ознакомились с повседневной деятельностью киностудии «Казахфильм» и ее техническим оснащением, декорациями, костюмами, реквизитом.

Главной темой встречи стало обсуждение рассматриваемого в Парламенте проекта Закона «О кинематографии», где отражены основные направления дальнейшего развития отечественной киноиндустрии. В ходе встречи были рассмотрены цели и задачи отечественного кинематографа и его роль в социально-культурном развитии страны, состояние и перспективы развития отечественного киноискусства.

Известные режиссеры, актеры и продюсеры высказали свое мнение о необходимых изменениях. В частности, режиссер Рустем Абдрашов привел в пример опыт стран бывшего соцлагеря – Венгрии и Болгарии – сумевших сохранить национальный кинематограф и сейчас активно налаживать отношения с голливудскими студиями. Актер Нуржаман Ихтымбаев призвал сохранить «Казахфильм» как единый и уникальный кинематографический комплекс. Кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов и писатель, кинодраматург Смагул Елубай напомнили о том, что отечественное социально-значимое кино поддерживается большинством стран и на государствах же лежит ответственность за воспитание и поддержку молодых кадров. 

«Величайший шоумен»: величайшая мистификация

«Сегодня, киностудия «Казахфильм» – это национальный бренд и основной производитель отечественной кинопродукции. Мы давно ждали соответствующий Закон, который консолидирует работу кинематографистов, кинопроизводителей, прокатчиков, дистрибьюторов, позволит сформировать экономические рычаги развития киноиндустрии, создав позитивный инвестиционный климат», - сказал в завершение встречи президент АО «Казахфильм» имени Ш.Айманова Бахыт Каирбеков.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?
  • 1. Выборы президента в России

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    13

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    9

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    5

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    9

  • 5. Оздоровление банковской системы
    11

Цифра дня
18
млрд долларов США
просит Дональд Трамп у конгресса США на постройку стены от Мексики
Цитата дня
Такие "нововведения" (в каз. языке - ред.) иногда доходят до смешного. Например, "галамтор" ("Интернет"), "колтырауын" ("крокодил"), "кyй сандык" ("фортепиано") и таких примеров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное