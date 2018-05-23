Документальный фильм «Пацаны зовут его Батя» получил специальный приз

Документальная картина, снятая АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, получила специальный приз жюри - «За открытие образа нового героя» на XIV Севастопольском международном фестивале документальных и телефильмов «Победили вместе».

Документальный фильм расскажет о жизни и деятельности Батуре Абдусаламове, полковника запаса, ветерана войны в Афганистане. Батур Абдусаламов участник отряда по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, основатель и руководитель военно-патриотического клуба «Легион». Режиссер картины – Айнур Ахметжанова.

Гран-при XIV Севастопольского международного фестиваля «Победили вместе» получил фильм польского режиссера Марты Прус «За гранью возможного». Лучшим короткометражным документальным фильмом названа картина Павла Фаттахутдинова «Письма с войны» (Россия), а полнометражным – «Последнее желание» армянского режиссера Армена Хачатряна.

В этом году на фестивале представили более 100 документальных картин и сериалов из 30 стран. Помимо конкурсной программы, на фестивале была представлена и большая внеконкурсная программа, включающая показы фильмов, творческие вечера и другие мероприятия.

Танцевальная новелла «Спящие»: почему в мире, где миллиарды людей - ты один?

Фестиваль организован по инициативе героев Советского Союза, проживающих в Крыму, в память об общем военном подвиге стран – участниц Второй мировой войны. Основная задача – объединить на одной территории актуальные произведения документального экрана, выполненные производящими компаниями и телеканалами государств евразийского пространства, а также других стран мира. Президентом фестиваля является народный артист России Владимир Меньшов.