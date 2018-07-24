«Дорога к матери» выйдет в прокат в США

Американская дистрибьюторская компания «World Wide Motion Pictures Corporation» приобрела права на североамериканскую дистрибуцию фильма «Дорога к матери».

Фильм, генеральным продюсером которого является Алия Назарбаева, а режиссером – Акан Сатаев, собрал звездный каст. В «Дороге к матери» снялись такие известные казахстанские актеры, как Алтынай Ногербек, Адиль Ахметов, Аружан Джазильбекова, Берик Айтжанов и Болат Абдильманов. В этой эпичной драме зритель может проследить историю казахской семьи, начиная с 1930-х годов и до настоящего времени.

«Для продюсеров фильма, для нашей команды и для меня это честь – увидеть наш фильм, выходящим на экраны кинотеатров США. Я очень рад, что команда компании «World Wide Motion Pictures Corporation» смогла разглядеть, что искренняя история этого фильма действительно универсальна и может быть понятна аудитории в любом конце мира», - сказал по этому поводу режиссер фильма Акан Сатаев.

«Наша компания очень горда возможностью выпустить в прокат такую глубокую драму нескольких поколений, которая также имеет честь быть официально выдвинутой от Казахстана на премию «Оскар», - прокомментировал сделку генеральный директор «World Wide Motion Pictures Corporation» Пол Д.Хэнкок: «Американские семьи, и в особенности матери, конечно же, примут эту душевную историю».

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«Дорога к матери» будет выпущена в ограниченный прокат в США осенью 2018 года (включая крупные мегаполисы) при поддержке многих казахстанских и азиатско-американских организаций.

Фото: пресс-служба «Казахфильм»