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Esentai Gallery возобновляет работу

16.03.2018 12:06   766   0

Esentai Gallery возобновляет работу  под управлением казахстанской компании Art Future. О стратегическом сотрудничестве с этой компанией Esentai Mall объявил на открытии выставки знаменитого казахстанского художника Кенжебая Дуйсенбаева Color Explosion.

«В целях дальнейшего развития уникального арт-пространства Esentai Gallery мы полностью пересмотрели стратегию и приоритеты работы галереи. С Art Future, казахстанской компанией, нацеленной так же как и Esentai Gallery на развитие современного искусства, у нас совпало видение нового этапа развития галереи и, в целом, развития самого арт-рынка. Поэтому мы уверены, что передача галереи в руки таких профессионалов приведет к еще большему успеху и новым достижениям на развивающемся рынке искусства в Казахстане», - отметила Миргуль Омурзакова, управляющий директор Capital Partners.

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Компания Art Future будет сфокусирована на дальнейшем продвижении Esentai Gallery в качестве активного игрока арт-рынка, платформы для развития и тестирования художественных проектов и углублению эмоциональной связи между искусством и зрителем. В планах галереи на ближайший год поддержка отечественных талантов современного искусства, а также организация еженедельных лекций по теории и истории искусства и музыки и другие мероприятия.

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«Развитие и поддержка искусства является необычайно важным в разрезе всего нашего общества, это отражение развития социальных процессов. Под руководством Art Future галерея Esentai Gallery теперь будет полностью нацелена на поддержку и развитие современных художников из Казахстана и Центральной Азии, но наряду с этим, мы также будем работать над представлением центральноазиатского современного искусства за пределами региона, на международной арене. И это сотрудничество только усиливает наши возможности в реализации общих целей», - отметила Тогжан Сакбаева, управляющий директор Esentai Gallery и основатель компании Art Future.

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Первой выставкой, открытой в Esentai Gallery под новым управлением, стала выставка знаменитого казахстанского художника Кенжебая Дуйсенбаева под названием Color Explosion. Выставка представляет зрителю работы художника, созданные за последние пять лет. Это более 30 картин в технике масляной живописи.

«Сегодня Кенжебай пишет светлые, солнечные полотна. Ранее тяготевший к контрастам в цветовом ритме, он ныне усиливает взаимодействие света и цвета, создавая некое единое целое, нерасчлененное. Ведь не случайно в работах 2010-2018 годов каждое красочное пятно, словно само излучает свет. Взаимопроникновение света и цвета воссоздают атмосферу Бытия, возвышающегося над обыденностью быстротечного потока дней… И потому обычный лимон, подсолнух или кувшин проявляют новые смыслы, новые эмоции, утверждают бесконечность красоты», - отмечает арт-критик, искусствовед Рауза Копбосинова.

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