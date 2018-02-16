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«Казахфильм» вошел в состав Федерации кинопроизводителей Азиатско-Тихоокеанского региона

16.02.2018 14:39   409   0

Киностудия «Казахфильм» первой из студий стран СНГ стала членом Федерации кинопроизводителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Решение о включении в состав Федерации было принято на 10-ом съезде членов правления этой международной организации в Пекине.

Федерация кинопроизводителей Азиатско-Тихоокеанского региона была основана в 1954 году Шау Ифу, известным гонконгским кинематографистом, меценатом, медиамагнатом, основоположником Китайской киноиндустрии.

Основное направление деятельности Федерации – содействие в развитии киноиндустрии, укрепление дружеских отношений между кинематографистами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также проведение регионального кинофестиваля, который является одним из старейших международных кинофестивалей в Азии.

Наряду со странами с высоким уровнем развития кинематографии, заслужившими мировое признание, такими как Япония, Китай, Индия, Южная Корея, в состав Федерации входят страны, киноискусство которых очень быстро развивается: Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Иран, Пакистан и др. – всего 24 страны.

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Для кинематографистов Казахстана это возможность совершенствоваться, осваивать новые технологии кинопроизводства и кинорынки мира в рамках партнерства с членами Федерации.

В 2017 году «Казахфильм» уже осуществил совместный проект с индийскими кинематографистами, выпустив в отечественный прокат дублированный на казахский язык фильм Сачиндры Шармы «Туған үйім тірегім» (в оригинале «Love you family»), снятый при участии «Казахфильма» в том числе в казахстанских локациях.

В процессе работы находится ещё один совместный проект с другими представителями Федерации кинопроизводителей Азиатско-Тихоокеанского региона: китайскими кинематографистами. Фильм «Композитор» расскажет о судьбе великого китайского композитора Си Синхая, работавшего в Алма-Ате в период второй мировой войны и его друга – великого казахского композитора Бахытжана Байкадамова.

Членство в Федерации кинопроизводителей Азиатско-Тихоокеанского региона откроет для «Казахфильма» новые возможности для совместных проектов, которые рассматриваются сейчас как один из приоритетов развития киностудии.

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