КНК им. Курмангазы организовала флэшмоб ко Дню домбры

На площади перед Большим Концертным залом Консерватории студенты и преподаватели факультета народной музыки устроили музыкальный флэшмоб: в исполнении молодых виртуозов и корифеев кафедры домбры прозвучали самые популярные композиции.

Среди них были легендарные кюи Курмангазы – «Балбрауын», «Адай», «Сарыарка», а также «Би куй» Ахмета Жубанова. Рядом со студентами играли и именитые музыканты – Сахарбаева Карима, Улкенбаева Айгуль, Искаков Билял, Садыков Салимгирей.

«Домбра тесно связана с историей казахов. И в трудные, и в счастливые дни народ всегда обращался к домбре, посредством звуков рассказывая о важных событиях и переживаниях. Несомненно, праздник послужит импульсом для новых исследований и творческих поисков, вызовет широкий интерес. Поздравляю всех!», отметила Карима Сахарбаева, декан факультета народной музыки

«Праздник не просто возвышает домбру до национального достояния, но и обеспечивает преемственность поколений. Домбра является драгоценным инструментом нашего народа, духовным началом и источником высокой нравственности, отражением культуры и многовековой истории. Праздник завещает всем нам хранить и передавать домбру подрастающему поколению», добавила Айгуль Улкенбаева, профессор КНК им. Курмангазы, заслуженная артистка РК.

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Национальный День домбры будет впервые проведен в Казахстане 1 июля 2018 года.

Фото: информационный отдел КНК им.Курмангазы