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Ю.Маркович: «Мы можем конкурировать с зарубежными художниками, но нужно ли это европейским странам?»

06.02.2018 15:20   954   0 Автор: Елена ШТРИТЕР

Как поменялось отношение к казахстанским художникам в Европе? Какие перспективы есть у казахстанского искусства на мировом рынке? На эти и многие другие вопросы в интервью Kursiv.kz рассказал директор одной из старейших в Казахстане галерей «Улар» Юрий Маркович.

- Юрий, Вы частый гость европейских ярмарок. Скажите, какие основные тенденции характерны для них в последние годы?

- Я хотел бы отметить, что европейский арт-рынок все-таки не стоит на месте. Он развивается, несмотря на кризисные явления. Появляется много новых художников, которые используют цифровые технологии, применяют новые материалы, выдают новые идеи. В основном, конечно, конструкторские и инженерные решения для объектов и инсталляций.

Как и много лет назад, приветствуются мастера современного искусства – contemporary art, художники абстрактного и авангардного искусства тоже пока в теме. То есть к реалистическим направлениям пока скептическое отношение и не настолько оно востребовано европейским зрителем. Судя по всему, население Европы настолько устало от классической живописи и реалистического искусства, что им хочется пофантазировать и помечтать. Почитать концепции и восхищаться предметами, сделанными из отходов современного общества, что в 1990-х годах в Казахстане уже делал такой неординарный скульптор и художник как Шайзия. В своих работах он использовал предметы из утильсырья.

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Ряды европейских мастеров кисти пополняются ежегодно. И это естественно, так как художественные вузы не прекращают своей работы. Но самое важное для зарубежного автора – это отношение к своему искусству. Необходимо, чтобы искусство было сделано на самом высоком техническом уровне, с использованием качественных материалов. Это касается и фотографии, и графических, живописных и скульптурных работ. К сожалению, у наших авторов присутствует всегда некая неряшливость. Их выдает отсутствие финансирования или времени, и у тебя создается впечатление, что что-то не доделано. Или можно было бы сделать лучше, но художник остановился на этом варианте по каким-либо причинам. Но в любом случае, если ты выставляешься на ярмарке или готовишься к ней, ты должен учитывать все эти факторы. В моем понимании, автор должен выставлять лучшие произведения и, соответственно, в лучшем оформлении. Потому что даже упаковка играет роль. А мы готовимся перед вылетом обычно, как студенты за одну ночь перед сессией.

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Сейчас, например, ни одна галерея в Казахстане и даже ни один салон не имеет своей фирменной упаковки. Я имею в виду тубусы, боксы для картин и тому подобное. А также многие музеи и галереи не имеют своей стилистической продукции, связанной с шедеврами, представленными в своих коллекциях. То есть, если ты заходишь на европейскую ярмарку или музей, то, соответственно, любую рекламную продукцию ты можешь приобрести в магазинах или отделах, которые в обязательном порядке находятся в этом помещении. От каталогов, альбомов, магнитиков и сумок до канцелярских товаров и футболок. Это в какой-то мере популяризирует искусство данной страны, и я думаю, нашим музеям и галереям надо взять это на вооружение.

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- Какие впечатления оставила последняя ярмарка, на которой Вы присутствовали?

- Конечно же, хорошие, так как, в любом случае, ярмарка – это профессиональный праздник. Ты получаешь очень хороший заряд, наблюдая работу других свои коллег, тем более в международном масштабе. Именно на ярмарках и проходит так называемая интеграция искусства – заключаются дружественные контракты, готовятся обменные выставки, идет обмен новыми идеями, техниками и т.д. Есть возможность увидеть собственными глазами искусство с разных концов света, поэтому мы стараемся участвовать на арт-ярмарках с развернутым международным форматом. В общем и целом, это приобретение положительного профессионального опыта, который потом мы используем в домашних условиях – на локальных рынках. Это полезно как для галереи, так и для самих художников, которые участвуют в этих проектах.

Хотелось бы отметить, что, например, на данный момент организовать ярмарку для галереи «Улар» и Союза художников РК не является проблемой, так как ежегодный опыт дает нам возможность планировать уже разные модели ярмарок и быть их куратором. Но, конечно, это нужно делать в команде, привлекая как можно больше участников и как можно больше заинтересованных лиц. Особенно из государственных органов. Без их поддержки мы не обойдемся.

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- За те несколько лет, которые Вы представляете в Европе наше искусство, как поменялось отношение к казахстанским художникам?

- Что касается участников из Казахстана, то мы всегда стараемся произвести хорошее впечатление, выставиться на высоком уровне. И судя по отзывам, которые делает публика, эксперты и коллеги по цеху (зарубежные галеристы), уровень подготовки казахстанских мастеров достаточно высокий. Многие из них имеют хорошую школу, свой личный определенный стиль, и по качеству, и по интересу своих произведений абсолютно не уступают различным мировым художникам. Многих наших авторов даже приглашают преподавать в европейские страны и в страны Южной Америки. Такие переговоры у нас были как в Будапеште, так и на голландских ярмарках.

То есть мы свободно можем конкурировать с любыми зарубежными художниками, но теперь возникает вопрос: нужно ли это европейским странам?

К сожалению, мифы о конкуренции можно спокойно развеять. Просматривается четкая тенденция защиты своего арт-рынка. Возможно, это нужно в данной ситуации, ведь мы тоже стараемся поддерживать местных художников. Укреплять локальный арт-рынок – это задачи любой страны, развитие стартует всегда в региональном формате.

- Правда ли, что казахстанским художникам стало сложно получить лицензию на работу в Европе? И если да, то с чем это связано?

- Да. К сожалению, могу констатировать такой факт, что приезжим художникам в Европе стало сложно получить лицензию на работу. По новому европейскому законодательству теперь мэрии могут выдавать лицензии для художников при наличии только европейского паспорта. Не так просто и сдать на комиссию произведения в зарубежные галереи, так как возникает множество вопросов по логистике, контролю, оплате. Многие из наших художников не готовы к таким расходам, к тому же, контракты подписываются минимум 50/50 и более процентов. Да и галереи уже имеют свои группы художников и концепции в работе, что оставляет мало шансов для неизвестных художников – а именно так они нас и воспринимают.

Будем надеяться, что хотя бы в пределах Таможенного Союза для наших художников не будет никаких проблем с передвижением, выставлением своих работ и так далее. Потому что обменные выставки, показ своих культурных ценностей – такие акции нужны любому государству. И чем больше мы их проводим, тем больше будут узнавать наше искусство, тем лучше для страны в целом.

Вообще, я считаю, что государственным органам надо активнее заниматься пропагандой нашего искусства. Показывать за рубежом интересные выставки фондов хотя бы наших известных музеев.

Объясню почему это нужно. Для частных галерей, к сожалению, это невозможно из-за необходимости большого финансирования таких проектов. Это под силу только каким-либо государственным фондам. А если таковых нет, то нужно их создавать. И, соответственно, по протоптанной российскими кураторами дороге нужно открывать свои секции на международных аукционах, которые задают тон в искусстве в целом.

Повышать ликвидность национального искусства – задача государственная.

- Есть ли альтернативные фестивали-ярмарки (помимо европейских), которые были бы интересны для наших художников?

- Да, конечно, есть. Допустим, система ярмарок распространена по всему миру и не только в европейском направлении. Сейчас многие говорят о Востоке, и уже наши художники начинают выставляться в том направлении. Я имею в виду Китай, так как это – один из самых больших рынков искусства. И в самом Китае ярмарки проходят в разных городах, что, несомненно, хорошо влияет на развитие и популяризацию искусства, также на развитие коллекционирования как такового.

Российские галереи уже давно взошли на этот рынок и выставляют там и современное, и антикварное искусство, что, естественно, нужно делать и нам. Но, опять же, уточню, что для частной галереи слишком сложно показать большую группу художников, а также привезти её на ярмарку. Поэтому и здесь без поддержки министерства культуры никак не обойтись. Вообще, было бы неплохо, если бы в нашем министерстве и национальных фондах была бы система выдачи грантов, в том числе и проездных, для участия Казахстанских галерей на различных ярмарках. В перспективе можно опробовать арт-рынки Японии, Индии, Малайзии или Кореи.

Мы, в свою очередь, могли бы использовать площадки двух наших городов – Астаны и Алматы, где уже имеются структурные возможности для организации такого вида проектов. Для таких презентаций нужны именно мегаполисы, так как любое искусство нуждается в оценке и признании – чем больше зрителей, тем лучше для художников и артистов.

- Есть возможность проводить в Казахстане фестивали-ярмарки мирового уровня?

- Конечно, возможно. Все составляющие для этого есть. В том числе, есть группа профессионалов, которая спокойно справится с такой задачей.

Для начала можно взять модель ярмарки Art’Vilnus. Хочу похвалить литовских коллег за отличную организацию и доступность данной ярмарки. Организовывала ярмарку кураторская группа, которая включала в себя людей из различных европейских стран.

В целом, очень грамотно была распределена территория, где специальный раздел был для местных галерей и отдельный павильон для гостей из-за рубежа. Также при вручении наград учитывались не только творческие заслуги, но и удаленность страны автора от места проведения ярмарки.

Ценовая доступность аренды стендов тоже немаловажная составляющая, так как у нас, если пытаются что-то сделать, то стараются содрать максимум, не думая о последующем развитии данного проекта.

Например, для художественных проектов в Астане замечательно подойдут территории «EXPO-2017» со своими отличными дизайнерскими решениями и большими площадями, в Алматы можно использовать объекты типа «Алматы-арена», которые помимо спортивных мероприятий также очень хорошо подходят для организации такого типа ярмарок.

В Вильнюсе кураторы использовали территорию бывшей ВДНХ в современном варианте «ЭКСПО-центра» с современными выставочными павильонами – возможно, вариант Атакента в Алматы тоже подойдет. Всё будет зависеть от концепции самой ярмарки, состава участников, идей кураторов и, естественно, финансирования. Но, в любом случае, такие мероприятия привлекают определенную долю туристов в страну и город организаторов и способствуют интеграции искусства в целом, получают профессиональную оценку.

Ведь в Ташкенте уже делали арт-ярмарки «ASIA-ART», почему бы нашим чиновникам не сместить акцент на Казахстан, тем более на наши прекрасно развитые мегаполисы?

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