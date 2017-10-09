На «Казахфильме» завершены съемки исторического фильма «Балуан Шолак»

На киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова завершены съемки полнометражного художественного исторического фильма под названием «Балуан Шолак» режиссера фильма Нургельди Садыгулова, который дебютирует в полнометражном художественном кино.

Сейчас фильм находится в монтажно-тонировочном периоде, где проходят заключительные работы по производству фильма. Историческая кинолента, снятая по заказу Министерства культуры и спорта РК, расскажет о нелёгкой судьбе легендарного борца, певца и композитора Балуана Шолака.

«Сейчас я завершил монтаж фильма. Монтаж – это рождение фильма в третий и в последний раз. На самом деле на монтаж я потратил много времени, так как снято было большое количество добротного материала. Последний вариант монтажа мы покажем Экспертному совету «Казахфильма». И после утверждения мы приступим к работе по комьютерной графике, цветокоррекции и озвучанию», – сказал режиссер Нургельди Садыгулов.

Основная часть съемок проходила в Алматинской области в поселках Жаланаш и Кеген, где в массовых сценах картины были задействованы более трехсот человек. Также съемки прошли в городе Павлодаре и в курортной зоне Бурабай.

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«Если учесть, что наши съемки в основном проходили на натуре, то я скажу – самый гениальный актер это – природа. Несмотря на дождь, буран, съемки в Кокшетау прошли как мы задумали. Вся съемочная группа работала как один организм, благодаря чему мы смогли получить качественные кадры. Сейчас, когда я завершил монтаж, я пришел к тому, что нужен эпилог к фильму. Я думаю, что эпилог лучше раскроет мой замысел»,- поделился режиссер.

Также Нургельди Садыгулов рассказал о том, что для него как для режиссера важно сказать своим фильмом: «Самое главное для меня – это познакомить широкого зрителя с личностью Балуан Шолака и показать тот исторический период. Насколько это получилось – скажет экран. Мне со всеми актерами работалось очень комфортно. Но все же я хочу выделить Еркебулана Даирова, в роли Балуана Шолака, Медгата Омиралиева, который играл Акылбая и конечно же Александра Багрянцева, он раскрыл образ Долгоносова».

Напомним, главную роль в картине исполнил актер Еркебулан Даиров. Также снимались Булат Абилдинов, Медгат Омиралиев, Александр Багрянцев, Жанель Жакажан и другие.

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Кстати, к фильму делают два разных трейлера и пишутся два саундтрека, которые будут презентованы в скором времени. Полностью завершить работу над картиной планируется к концу этого года.