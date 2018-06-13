Начались съемки второго сезона сериала «Қазақ хандығы»

В Тюлькибасском районе Южноказахстанской области проходят съемки второго сезона масштабного кинопроекта «Қазақ хандығы. Алтын тақ». Автор идеи исторического проекта – президент РК Нурсултан Назарбаев.

Съемки второй части исторического кинополотна начались в начале мая в Алматинской области. Позже съемочная группа картины переместилась в Южный Казахстан на джайляу «Иир су», близ села «Елтай» Тюлькибасского района. Именно здесь съемочная группа, во главе с режиссером Рустемом Абдрашевым, смогла увидеть и постараться оживить основную ставку хана Керея и Жанибека. Здесь же прошли съемки батальных сцен – противостояние Казахского ханства против войска Шайбанидов.

«Второй сезон называется «Қазақ хандығы. Алтын тақ». Это один из самых сложных периодов Казахского ханства. Этот период ознаменован в истории битвой ханов Жанибека и Керея с потомками Абулхаир Шайбани за власть и за город Сыганак. Действия сериала будут разворачиваться вокруг этого события. Второй сезон будет более насыщенным, будет много экшна, саспенса. Думаю, зрителю понравится. Раcсчитываем, что и молодежи тоже придется по вкусу, для этого мы в сценарий добавили больше событий, но придерживаясь исторических данных. Сейчас съемки идут полным ходом. Начали весной. Дальше в плане стоят несколько объектов в Туркестане, Таразе. В этой связи хочу поблагодарить власти Южноказахстанской области, которые оказывают поддержку, помогают в процессе съемок», - рассказал режиссер картины Рустем Абдрашев.

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События второго сезона происходят в период с 1470 по 1485 годы, до кончины хана Жанибека. Режиссер также отметил, что к основному актерскому составу добавилось 5 - 6 второстепенных персонажей.

«Книга Есенберлина заканчивается тем периодом, что мы сейчас снимаем. Заканчиваем коронацией Жанибека. В финале даже Жанибек погибает и к власти приходит Бурындык. Вот до этого мы доводим историю. Первый сезон преимущественно снимался в Алматинской области. А второй сезон мы решили снимать в Южном Казахстане. Нашли полное понимание и поддержку со стороны руководства области. При съемках исторического сериала важно отсутствие на 360 градусов признаков деятельности современного человечества. Здесь мы нашли то, что нам необходимо. И вообще история противостояния происходила здесь, в этих краях. Казахское ханство было организовано в предгорье Каратау. Зимой прошлого года мы поставили все эти юрты, шатры на территории «Казахфильма» в павильоне, где снимали все диалоги и монологи. Здесь, в Тюлькибасском районе, снимаются массовые сцены – сцены аула, приезды, отъезды, заходы в юрты, выходы, батальные сцены и драки», - сказал генеральный продюсер Арман Асенов.

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Продюсер отметил, что на данный момент отснято порядка 8 серий из 10-серийного сериала. Съемки также пройдут в исторических городах Казахстана – в Туркестане и Таразе, где будут снимать ключевые сцены сюжета. Заключительные этапы съемок сериала пройдут в павильонах киностудии «Казахфильм».

«Буквально неделю мы снимаем здесь. Потом перемещаемся в Туркестан. Как вы знаете, Туркестан считается центром тюрков. В таком историческом крупномасштабном полотне считаю очень важным показать жемчужину архитектурного исторического ансамбля. Поднятие ханом Жанибека хотим снимать на фоне Туркестана. К сожалению, в казахском кинематографе, кроме фильма «Алдар Косе», который снимал давным-давно Шакен Айманов, Туркестан больше не в одном фильме не присутствовал. Хотя именно это сооружение, именно этот знаковый объект был реальным участником тех событий. После Туркестана мы снимаем мавзолеи Карахана и Айша биби», - добавил генеральный продюсер.

Департамент художников, состоящий из реквизиторов, реставраторов, декораторов и оружейников, воссоздал аул XV века. Для съемок арендовали юрты как у местных, так и у киргизских юртовиков. Были сделаны многочисленные флаги, военные шатры, большое количество обстановочного и массовочного реквизита. Что же касается конной амуниции и экипировки главных героев, то ее сшили в Китае.

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«Во втором сезоне мы использовали реквизит первого сезона. Однако нам пришлось много чего дополнить, так как много что испортилось и пришло в негодность. Реквизит в основном портится из-за неблагоприятных погодных условий. А исторические фильмы снимаются в основном на открытых пространствах. Во втором сезоне мы сделали упор на шатры. Они делают кадр краше. Весь реквизит сделан на основе исторических материалов в Алматы. В первом сезоне мы сделали массовочные сабли из пластика, так как участвующие в массовке люди не владеют навыками фехтования и могут пораниться. Их также мы используем во втором сезоне, но 50% пришлось заново делать. Каждому главному герою отреставрировали военный реквизит. Эскизы конной экипировки нарисовали мы, дали размеры коней и сшили их в Китае», - сказал один из художников-постановщиков картины Мурат Карипов.

По словам художника по костюмам Ажар Аубакировой, для второго сезона «Қазақ хандығы. Алтын тақ» был проведен большой объем работы по костюмам. Были изготовлены по нескольку комплектов военных костюмов и обуви для эпизодников, главных героев и массовки. Все костюмы изготовлены в Алматы.

«Никуда специально мы не ездили. Ткани тоже были приобретены на местном рынке в Алматы. Кожа как основной фундамент военного костюма. Массовочный военный костюм у нас был разбит на несколько группирововк. Это: тимуриды, шайбаниды, казахи, ногайцы. Изготовлены нашими местными подрядчиками. Костюм казахского всадника более плотный. Детализированный доспех с юбками, наручами, ремнями и кожаным плащем. Получился цельный образ. Костюмы были выделены по цветовой гамме. Казахские костюмы в корично-бежевом, а костюмы шайбанидов и ногайцев выдержаны в серой гамме. Все костюмы стараемся делать не отходя от исторической достоверности», - сказала Ажар Аубакирова.

Над проектом работают более 200 специалистов отечественного кинематографа. Сценарий написан Смагулом Елубаем, Тимуром Жаксылыковым и Рустемом Абдрашевым по мотивам романа Илияса Есенберлина.

Релиз сериала запланирован на декабрь текущего года.