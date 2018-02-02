Nomad Explorer раскрыли «Тайны Устюрта»

В Казахстане издан путеводитель «Тайны Устюрта» («Үстірт құпиясы»). Как сообщили в научно-образовательном фонде им. академика Шахмардана Есенова, выпустившем путеводитель, весь тираж книги — 1 200 экземпляров — уже отпечатан и поступит в продажу к Наурызу.
Книга имеет карманный формат и описывает маршрут длиною в 1 400 км автоэкспедиции Nomad Explorer. 270 энтузиастов осуществили ее весной прошлого года. Основной целью поездки была пропаганда и развитие внутреннего туризма в Казахстане.
«В начале прошлого года к нам обратились организаторы Nomad Explorer с предложением частично профинансировать их экспедицию на Мангышлак. Академик Есенов, 90-летие которого только что отметила страна, открыл месторождения полезных ископаемых на полуострове (они являются основой экономики страны и по сей день). Сам Мангистау, как его теперь называют, благодаря усилиям ученого остался в составе Казахстана. Поэтому мы решили не только поддержать экспедицию, но издать путеводитель по ее маршруту. Думаем, книга подтолкнет наших соотечественников отправиться в дорогу, посетить не только Устюрт, но и другие интересные места нашей страны», — рассказал координатор проекта Нурсултан Нурмуханов.
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В книге, которая будет доступна в магазинах четырех книготорговых сетей страны, описано 14 рукотворных и природных достопримечательностей края, на которых останавливались участники экспедиции. В общей сложности в Мангистау их более 11 тыс. Гид издан на трех языках (включая русский и английский).
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«Экспедиция стала для меня сакральным открытием. В этом месте ощущаешь духовное перерождение и видишь связь веков. А путеводитель – он как ключ, как деталь паззла, которая открывает нам нашу же родину, помогает увидеть и почувствовать родную землю», - поделился своими мыслями об экспедиции и путеводителе альпинист Максут Жумаев.
Читатели найдут в путеводителе «Тайны Устюрта» фото-открытки, которые можно отправлять почтой, карту экспедиции, советы в дорогу и краткие описания достопримечательностей. В издании использованы высококачественные фотографии участников экспедиции.
«Те места я никогда до этого не видел. Интуиция и информация, которой мы владели до поездки, помогли решить, что отправимся мы именно туда. И выбор оказался правильным. Нереальная красота, небывалая энергетика, сакральность плато — нам хотелось, чтобы каждый человек прочувствовал это, посетив Устюрт. И, думаю, путеводитель поможет в этом», - добавил член организационного комитета Nomad Explorer Азамат Мухаметжанов.