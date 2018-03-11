Объявлены номинанты на премию «Выбор критиков» 2018

Ассоциация кинокритиков Казахстана объявила номинантов на премию «Выбор критиков». Церемония вручения премий состоится в Алматы 19 марта
Лучший фильм – драма
«Оралман» – Таниберген Хожиев, Ержан Ахметов
«Звонок отцу» – Серик Апрымов
«Грязь большого города» – Серик Абишев, Айбек Кудабаев
«На грани» – Нина Лаврик
Лучший фильм – комедия, боевик, экшн
«Когда ангелы спят» – Кулзира Айдарбекова, Рая Адыганова
«Неделимое» - Олжас Ахметов, Дастан Абдульдинов, Дастан Молдаханов
«Келинка тоже человек» – Асель Садвакасова
«Бизнес по-казахски в Америке» – Нурлан Коянбаев
Лучший режиссер
Сабит Курманбеков – «Оралман»
Серик Апрымов – «Звонок отцу»
Аскар Узабаев – «Келина тоже человек»
Рашид Сулейменов – «Когда ангелы спят»
Лучший сценарий
«Когда ангелы спят» – Рашид Сулейменов
«Грязь большого города» – Нариман Туребаев
«Неделимое» – Дарын Тохтаров
«На грани» – Алдияр Байракимов
Лучшая операторская работа
«Она» - Азамат Дулатов
«Оралман» - Марс Умаров
«91» - Азамат Дулатов
«Звонок отцу» – Серик Апрымов
Лучшая работа художника-постановщика
«Оралман» - Рустем Одинаев
«Она» - Назира Бакаева
«91» - Алия Одинаева
«Больше, чем кино» – Рустам Мусаев
Лучшая мужская роль
Дулыга Акмолда – «Оралман»
Жигер Мырзабек – «Звонок отцу»
Шарифбек Закиров – «На грани»
Азиз Бейшеналиев – «Неделимое»
Лучшая женская роль
Жулдыз Айдарбекова – «Когда ангелы спят»
Айсулу Азимбаева – «Она»
Асель Садвакасова – «Келинка тоже человек»
Аружан Джазильбекова – «Больше, чем кино»
Лучшая мужская роль второго плана
Ерболат Оспанкулов – «Звонок отцу»
Абунасыр Сериков – «Келинка тоже человек»
Астану ждет новая музыкально-сценическая редакция оперы «Биржан-Сара»
Юрий Шевчук: «Конечно, Путин всех победит. И это очень печально...»
Эльжас Рахимбеков – «Когда ангелы спят»
Рамазан Амантай – «Бизнес по-казахски»
Лучшая женская роль второго плана
Данагуль Темирсултанова – «Келинка тоже человек»
Айзада Сатыбалдиева – «Звонок отцу»
Анастасия Вострова – «Она»
Динара Бактыбаева – «В сетях»
Лучшая песня
91 «Mooz» - «91»
BN «Гашык болу» - ZOR
Ильяс Ахмет «Славные» - «Неделимое»
Женисхан «Билеп ал» - «Бизнес по-казахски в Америке»
Лучшая музыка к фильму
Абулхаир Жараскан – «Неделимое»
Алим Заиров – «Она»
Алим Заиров – «На грани»
Павел Ли – «Келинка тоже человек»
Лучший короткометражный фильм
«Жесткий тип» – Баймурат Жуманов
«Патер» – Ербол Бораншы
«Квартира №6» – Олжас Ахметов
«Жел» – Адилет Абиш
Самал – Шугыла Сержан