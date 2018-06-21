Один день в миллиардах оттенков: в Алматы открылась первая цифровая выставка

В ГАТОБ имени Абая впервые прошла инновационная выставка, где были продемонстрированы фотографии и картины города Алматы. А на обновленной улице Панфилова открылась необычная выставка под открытым небом, где горожане и гости южной столицы смогут насладиться высококачественными картинами «яблочного мегаполиса» на специальных стендах

Мероприятие организовала Samsung Electronics с брендом телевизоров QLED при поддержке акимата города Алматы. Компания презентовала книгу-фотоальбом «Один день в Алматы. Город для жизни», которую выпустила также при содействии мэрии. В новом издании можно полюбоваться уникальными фотографиями южной столицы, увидеть другими глазами привычный образ Алматы, знакомые улицы и повседневную жизнь горожан.

Сама выставка была особенна тем, что телевизоры QLED с новым фирменным режимом Ambient Mode стали частью экспозиции. Эта функция позволяет телевизору сливаться с интерьером, копируя цвет и узоры стены, а также воспроизводить полезную информацию, например, текущее время.

Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил особую роль бывшей столицы Казахстана, где были приняты судьбоносные решения на заре суверенитета страны. Сегодня Алматы стал центром культуры, бизнеса и капитала, подчеркнул он.

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Аким поблагодарил Samsung Electronics за организацию мероприятия и выпуск фотоальбома. «Когда я впервые увидел фотоальбом, я искренне обрадовался. Чтобы увидеть город именно таким, надо его сильно любить!», – признался Байбек.

Он также отметил заслуги компании в развитии мегаполиса – внедрение новейших технологий в учебных заведениях и казахского контента и шрифта в устройствах на местном рынке.

Президент Samsung Electronics Central Eurasia Ун Чол Юн, в свою очередь, сообщил, что в компании рады внедрять инновационные решения для казахстанцев. Год назад представили линейку QLED на EXPO-2017 в Астане, а сегодня устраивают праздник в Алматы. В южной столице компания работает с 1996 года.

«Нам приятно наблюдать, как южная столица растет и преображается с каждым годом, а также вносить свой вклад в эти перемены: инновационный подход, социальная ответственность и постоянная взаимосвязь с потребителями помогают нам развивать наш город, повышая качество жизни. Samsung ценит красоту, и бренд QLED TV – это наглядное свидетельство нашего стремления показать вам окружающую действительность в ярких красках и мельчайших деталях, которые незаметны в повседневной жизни. Мы также рады быть частью трансформаций, которые происходят в стране в рамках программы по цифровизации Казахстана, поэтому с удовольствием открываем нашу инновационную выставку», – сказал мистер Юн.

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Компания Samsung Electronics и акимат города Алматы подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны планируют активно развивать и расширять научно-технические и культурные связи в сферах здравоохранения, образования, «зеленых» технологий, а также в развитии проекта «умный город».

Фото: пресс-служба Samsung Electronics