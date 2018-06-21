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Один день в миллиардах оттенков: в Алматы открылась первая цифровая выставка

21.06.2018 20:57   432   0

В ГАТОБ имени Абая впервые прошла инновационная выставка, где были продемонстрированы фотографии и картины города Алматы. А на обновленной улице Панфилова открылась необычная выставка под открытым небом, где горожане и гости южной столицы смогут насладиться высококачественными картинами «яблочного мегаполиса» на специальных стендах

Мероприятие организовала Samsung Electronics с брендом телевизоров QLED при поддержке акимата города Алматы. Компания презентовала книгу-фотоальбом «Один день в Алматы. Город для жизни», которую выпустила также при содействии мэрии. В новом издании можно полюбоваться уникальными фотографиями южной столицы, увидеть другими глазами привычный образ Алматы, знакомые улицы и повседневную жизнь горожан.

Сама выставка была особенна тем, что телевизоры QLED с новым фирменным режимом Ambient Mode стали частью экспозиции. Эта функция позволяет телевизору сливаться с интерьером, копируя цвет и узоры стены, а также воспроизводить полезную информацию, например, текущее время.

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Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил особую роль бывшей столицы Казахстана, где были приняты судьбоносные решения на заре суверенитета страны. Сегодня Алматы стал центром культуры, бизнеса и капитала, подчеркнул он.

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Аким поблагодарил Samsung Electronics за организацию мероприятия и выпуск фотоальбома. «Когда я впервые увидел фотоальбом, я искренне обрадовался. Чтобы увидеть город именно таким, надо его сильно любить!», – признался Байбек.

Он также отметил заслуги компании в развитии мегаполиса – внедрение новейших технологий в учебных заведениях и казахского контента и шрифта в устройствах на местном рынке.

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Президент Samsung Electronics Central Eurasia Ун Чол Юн, в свою очередь, сообщил, что в компании рады внедрять инновационные решения для казахстанцев. Год назад представили линейку QLED на EXPO-2017 в Астане, а сегодня устраивают праздник в Алматы. В южной столице компания работает с 1996 года.

«Нам приятно наблюдать, как южная столица растет и преображается с каждым годом, а также вносить свой вклад в эти перемены: инновационный подход, социальная ответственность и постоянная взаимосвязь с потребителями помогают нам развивать наш город, повышая качество жизни. Samsung ценит красоту, и бренд QLED TV – это наглядное свидетельство нашего стремления показать вам окружающую действительность в ярких красках и мельчайших деталях, которые незаметны в повседневной жизни. Мы также рады быть частью трансформаций, которые происходят в стране в рамках программы по цифровизации Казахстана, поэтому с удовольствием открываем нашу инновационную выставку», – сказал мистер Юн.

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Компания Samsung Electronics и акимат города Алматы подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны планируют активно развивать и расширять научно-технические и культурные связи в сферах здравоохранения, образования, «зеленых» технологий, а также в развитии проекта «умный город».

Фото: пресс-служба Samsung Electronics

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